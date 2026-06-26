没後30年――「はみだしっ子」誕生前夜を伝える幻の自筆原稿が、半世紀の時を超えて現出！ 数量限定版『三原順スペシャルBOX』と『総特集 三原順 増補版』、6月26日ついに同時発売！
株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、漫画家・三原順さんの画業を特集した書籍『総特集 三原順 増補版 ―想いあふれ、物語は続く―』（税込定価1,980円）を2026年6月26日に発売いたします。
*2015年刊行『文藝別冊 三原順』を48ページ増補します。
また、同書と限定本「64ページに及ぶ幻の自筆原稿」を特製BOXに収納した『三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫』（税込定価3,850円）も同日に発売いたします。
●没後30年、物語は終わらない
愛らしいキャラクターと哲学的なテーマで読者に熱狂的に支持された代表作「はみだしっ子」をはじめ、『花とゆめ』創刊直後から80年代黄金期にかけての躍進を支えた少女漫画家・三原順。
全作品を網羅した《三原順・パーフェクトガイド》を11年ぶりに増補版として刊行！
『総特集 三原順 増補版 ―想いあふれ、物語は続く―』内容紹介
★主要カラーイラストを大幅増量、カラー128ページ！（全208ページ）
★貴重なインタビューや資料図版、解説も多数収録。
★新規増補は48ページ、装いも新たに発売。
★「はみだしっ子」シリーズ誕生直前の《幻の自筆原稿》、その冒頭を収録！
【NEW】増補内容
●【本邦初公開】幻の自筆原稿
「はみだしっ子」シリーズの誕生直前に描かれた自筆原稿の冒頭部分を収録。
●【豪華寄稿陣】
もんでんあきこ、西炯子、笹生那実が新規寄稿。
●48ページ増量
代表的なカラーイラストを多数追加収録！
「三原順を忘れない」没後30年座談会を新規掲載。
＜CHAPTER＞
第I章
三原順の世界
「はみだしっ子」70年代を中心に
第II章
三原順のキャラクター
グッズとセルフパロディ
・『花とゆめ』『LaLa』三原順・キャラクターグッズの世界1976～1982
・三原順によるキャラクターパロディ
第III章
三原順とは何だったのか
その時代とともに
第IV章
三原順の世界２
80年代以降の作品をめぐる
＜CONTENTS＞
●対談１
スペシャル同窓対談
くらもちふさこ×笹生那実
●対談２
「はみだしっ子」と児童文学
ひこ・田中×土居安子
●インタビュー
ヤマザキマリ、手塚るみ子、小長井信昌
●論考・コラム
藤本由香里、ヤマダトモコ、川原和子、村上知彦、米沢嘉博、立野昧
●再録マンガ
はみだしっ子・番外編「音楽教室」
●三原順 作品紹介
初出掲載時の扉絵と共に全作品を紹介
●三原順 書籍一覧
●年表「三原順作品とその時代」
●数量限定『三原順スペシャルBOX』同時発売！
《三原順・パーフェクトガイド》『総特集 三原順 増補版』と《完全再現》限定本「64ページに及ぶ幻の自筆原稿」を、スペシャルデザインの美麗BOXに収納し、数量限定で発売します。
【『三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫』セット内容】
●スペシャルデザインBOX
●限定本「幻の自筆原稿」（全64ページ）
●『総特集 三原順 増補版』（全208ページ）
※『総特集 三原順 増補版』は単品でも同日に発売します。
※「幻の自筆原稿」単体での販売はありません。
※予約先着順、売り切れ次第、販売を終了します。
少女マンガ表現に大きな影響を与え、今なお熱烈な支持を集める三原順。
没後30年、代表作「はみだしっ子」誕生から50年、2026年に新たに編まれる特集は、その偉大な画業、足跡を次世代へ手渡す一冊となります。
初公開の「幻の自筆原稿」は、「はみだしっ子」誕生前夜を伝える貴重な資料です。『総特集 三原順 増補版 ―想いあふれ、物語は続く―』には冒頭を収録、『三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫』には全64ページの完全版で収納。
変わらない情熱、終わらない旅路。三原順の著作群にぜひご注目ください。
●三原 順 Mihara Jun
漫画家。1952年、北海道札幌市生まれ。1973年デビュー。
1975～1981年に『花とゆめ』で連載された「はみだしっ子」シリーズが大ヒット。熱狂的支持層を獲得する。
以降も「X Day」「ムーン・ライティング」「Sons」などの名作でファンに感銘を与え続けた。
「ビリーの森ジョディの樹」シリーズ執筆中の1995年、病気のため42歳で死去。
●新刊情報１.
●書名：総特集 三原順 増補版
●著者：三原順
●仕様：A5判／並製／208ページ
●発売日：2026年6月26日
●税込定価：1,980円（本体価格1,800円）
●ISBN：9784309258331
●出版社：河出書房新社
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258331/
※電子書籍の発売予定はありません。
●新刊情報２.
●書名：三原順スペシャルBOX ≪数量限定版≫
●著者：三原順
●仕様：A5判／函入り／272ページ
●発売日：2026年6月26日
●税込定価：3,850円（本体価格3,500円）
●ISBN：9784309258348
●出版社：河出書房新社
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258348/
※電子書籍の発売予定はありません。
●2026年夏、東京で2つの原画展が開催！
１.三原順 原画展 ～夢をごらん～
https://moonlighting.jp/gengaten30/overview
会期：2026年6月26日～7月14日 ※7月6日休館
開場時間：9:00～21:00（最終日17時まで） ※入場無料
会場：江東区森下文化センター
〒135-0004 東京都江東区森下3-12-17
＜関連イベント＞
三原順の世界 ～笹生那実・酒井美羽 初めて語る「はみだし」トーク！～
出演：笹生那実（漫画家）酒井美羽（漫画家）
ナビゲーター：藤本由香里（明治大学国際日本学部教授）
日程：2026年7月13日（月）19:00～20:30
会場：江東区森下文化センター 2階多目的ホール
全席自由 1,000円（定員150名）15歳以上
要事前申込：電話（03-5600-8666）・Web・窓口にて先着受付
Web申込⇒ https://www.kcf.or.jp/morishita/
２.三原順 原画展 ～LaLa創刊50周年記念～
https://moonlighting.jp/gengaten30/lala50
会期：2026年7月17日～7月27日 ※7月22日・23日休廊
開場時間：11:00～19:00 ※入場無料
会場：スパンアートギャラリー
〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5-22 キムラヤビル3F