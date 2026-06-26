焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉より夏限定の「ガトー・ナンテ クラシック〈紅茶とオレンジ〉」がオンラインショップ限定で登場！

株式会社 エーデルワイス

フランス・ブルターニュの美味しさをお届けする焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ(https://www.bretonne-bis.com/)」の公式オンラインショップ(https://shop.bretonne-bis.com/)にて、香り高い紅茶生地にオレンジの爽やかな香りがアクセントの「ガトー・ナンテ クラシック〈紅茶とオレンジ〉」を7月6日(月) 12:00頃より数量限定で販売いたします。

ブルターニュ半島の南東に位置する港町ナントに18世紀から伝わる郷土菓子“ガトー・ナンテ”。ブルトンヌではより本来の味わいに近い美味しさを目指した「ガトー・ナンテ クラシック」をオンラインショップにて毎月限定販売しており、大変ご好評いただいております。そんな特別な美味しさを季節ごとにもお楽しみいただけるよう夏に合わせてアレンジし、上品な紅茶生地にオレンジの爽やかなアクセントを添えた「ガトー・ナンテ クラシック〈紅茶とオレンジ〉」が今年も登場します。発酵バターの深いコクとアーモンドの香ばしさが広がる生地に、華やかなアールグレイを合わせて焼き上げ、コアントロー（オレンジのリキュール）のフルーティな香りをまとわせたフォンダンで仕上げました。紅茶生地の香り高く上品な味わいと、オレンジの爽やかさが引き立て合う贅沢な美味しさです。夏のティータイムに、アイスティーなど紅茶と合わせてお楽しみください。

※7月はプレーンタイプの販売をお休みいたします

■商品概要

【商品名】ガトー・ナンテ クラシック〈紅茶とオレンジ〉

【価格】\1,890（本体価格\1,750）

【内容】1個（直径 約11cm）

【箱サイズ】約W14.5×D14.5×H5.0cm

【販売開始日】7月6日(月) 12:00頃～

【限定数】80個限定

※予約数に達し次第販売終了となります

【販売店舗】ビスキュイテリエ ブルトンヌ 公式オンラインショップ（https://shop.bretonne-bis.com/）

焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉は、2012年10月にオープンした、株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区／代表取締役社長：比屋根祥行）が展開する焼き菓子専門店です。フランス・ブルターニュで愛されてきたお菓子を中心に、素朴ながらも味わい深い焼き菓子をお届けしています。

【ブランドHP】https://www.bretonne-bis.com/

【公式オンラインショップ】https://shop.bretonne-bis.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/biscuiterie_bretonne/