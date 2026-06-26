消えゆくものを、解き放つ。新ブランドISAMIが提案する次世代フットギア「The Knit Tabi」6月26日発売

株式会社イサミコーポレーションThe Knit Tabi/Color: White dot

株式会社イサミコーポレーション（所在地：埼玉県行田市、代表：土屋 隆弘）は、2026年6月26日（金）10:00より、新ブランドISAMIの新製品「The Knit Tabi（ザ・ニット足袋）」を公式オンラインショップおよび実店舗にて発売いたします。

創業明治40年（1907年）、かつて日本一の足袋産地・行田で足袋をつくり続けてきた私たちが、消えゆく足袋づくりの技法を呉服の世界から「解き放ち」、生地も製法も一から作り直した新しいジャンルの足袋です。価格は\3,300（税込）、全8色展開。サンダルにも靴にも合わせられる、素足感覚の新しいフットギアです。

消えゆくものを、解き放つ。

着物文化が衰退するとともに、日本中の足袋屋が廃業していきました。技術は失われ、産地は縮み、足袋はいつしか日常から切り離された存在に。



私たちは問いかけました。--「足袋づくりの技法は、本当に消えていくしかないのか」。



創業明治40年。埼玉・行田で足袋をつくり続けてきたイサミコーポレーション。行田は、かつて日本一の足袋産地でした。最盛期には100軒を超えた足袋業者も、いま縫製を担うのはわずか5社。その地で培われた縫製の技を、呉服の世界から解き放ち、現代のニーズに合わせて生地も製法も一から作り直す。それが、ISAMIの出発点です。

二つの産地が、手を組んだ

The Knit Tabiは、ニットの産地・新潟県見附と、足袋の産地・埼玉県行田、二つの土地の技が出会って生まれました。見附の生地メーカー「三本テキスタイル」は、学生服のニット製品を通じて取引してきたパートナー。その縁から、足袋のために編み方から設計した強度のあるジャカード編み専用生地Amossa(R)を一から共同開発。その生地を行田で、足袋の製法で一足ずつ縫い立てています。靴下のように編んで成型するのではなく、裁断し、仕立てる。だから、履き心地はまったくの別物です。

製品詳細｜The Knit Tabi

The Knit Tabi/Color: White

The Knit Tabiは、素足に履く「靴下感覚の足袋」です。足袋型で親指が分かれているから、鼻緒のサンダルや草履はもちろん、スニーカーや革靴にもそのまま合わせられます。ニットの柔らかさと足袋の構造美を両立し、雲のようにふわっとした履き心地。蒸れにくく、室内でも一年中心地よく履けます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110662/table/4_1_58c67698393641b8184a9247b5305a2d.jpg?v=202606261052 ]全８色カラーラインアップWhite

Navy

Black

Gray

Black Dot

White Dot

Navy Duo

Gray Duo

販売・お取り扱い

発売日：2026年6月26日（金）10:00～



⚪︎公式オンラインショップ：https://isamijapan.com/collections/the-knit-tabi

（国内送料無料／海外発送可）

⚪︎直営店 ISAMI Store：埼玉県川越市連雀町15-8／10:00-17:00（金・土・日）

会社概要・お問い合わせ

株式会社イサミコーポレーション（代表：土屋隆弘）

埼玉県行田市向町2-6

創業 明治40年（1907年）

公式サイト：https://isamijapan.com

本件のお問い合わせ

ISAMI担当：土屋 海斗 TEL：048-556-1331 MAIL：staff@isamitabi.com

〔注釈〕

※本プレスリリースの価格・仕様・発売日は予告なく変更される場合があります。