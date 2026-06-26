【居酒屋にアイスBOXが出現!?】大衆居酒屋「餃子のかっちゃん」が、90分390円（税込429円）で「アイス食べ放題」をスタート！

株式会社double

株式会社double（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役 松井 勝也、以下、double）は、大衆居酒屋「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」にて、店内に設置されたアイスBOXから様々な種類のアイスが90分間食べ放題となる新サービス「アイス食べ放題」を、1人390円（税込429円）で開始することをお知らせします。

まずは関西エリアの「お初天神店」、東海エリアの「住吉店」の2店舗から先行スタートし、その他店舗でも順次開始します。

■ 「アイス食べ放題」の楽しみ方

本サービスは、そのままデザートとして食べるだけでなく、かっちゃんならではの豊富なドリンクや料理と組み合わせて「自分だけのオリジナルアレンジ」を楽しめるのが最大の魅力です。

【おすすめのアレンジ例】

アイス × お酒： レモンサワーや翠ジンソーダ、各サワーにお好きなアイスバーを豪快にトッピングして、カラフルなサワーにアレンジ！

アイス × デザート料理： 看板デザートの「かっちゃんチョコパイ」に冷たいバニラアイスを添えて贅沢に。

アイス × 餃子!?： 熱々の「かっちゃん餃子」にアイスを合わせる、甘じょっぱい新感覚の組み合わせに挑戦！

美味しい組み合わせをお客様自身で見つけて楽しんでいただける、新しい体験型サービスを提供します。

■ サービス概要

サービス名： かっちゃんアイスBOX 「アイス食べ放題」

価格： 90分 390円（税込429円） ※3歳未満は無料

対象： 席のみ（単品注文）でのご利用、飲み放題プラン、食べ飲み放題コースなど、すべての利用プランに1人＋390円（税込429円）で追加が可能です。

基本ルール： 食べ放題をご利用の際は、グループ全員でのご注文が必須となります。

■ 実施店舗

関西エリア： 餃子のかっちゃん お初天神店

東海エリア： 餃子のかっちゃん 住吉店

※その他の全国の店舗についても、順次サービスを開始します。

■ 餃子のかっちゃんについて

2021年、大阪・梅田の路地裏から始まった「餃子のかっちゃん」は、『一人でも多くの笑顔を生んでいく』をビジョンに掲げる居酒屋です。 「安くて美味しいもので、今日の疲れを吹き飛ばしてほしい」という創業時からの想いを込め、こだわりの餃子をメインに全国へ拡大中。また、一部店舗や期間限定で開催される名物「1円ハイボール」などの驚きの企画で、お客様に喜んでいただける圧倒的なコストパフォーマンスを追求しています。どこへ行っても、お祭りのような活気とスタッフの「かっちゃんスマイル」で、お客様に“いつもの安心感”と最高の夜をお届けしています。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/