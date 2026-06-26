「乗った瞬間インドかと思った」「なんか人生変わる気がする」「クラフトボス 世界のＴＥＡ」シリーズ新企画　インドに行った気分になれる没入体験電車 「人生変わるかも？インドトレイン」誕生！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、６月２２日（月）から開始した「クラフトボス 世界のＴＥＡ」シリーズの新キャンペーン「気分だけでもバケーション」の企画として、インドに行った気分になれる没入体験電車「人生変わるかも？インドトレイン」を６月２６日（金）～７月１１日（土）の１６日間、京急線にて運行します。また、とにかく明るい安村さんが登場する「インドトレイン乗客インタビュー」ＷＥＢ-ＣＭを、６月２６日（金）より公開します。

「クラフトボス 世界のＴＥＡ」は、世界のさまざまな国や地域のティーから着想を得て独自にアレンジしたティーシリーズです。発売から２年目を迎え、世界の「働く現場」で実際に飲まれているティーに着想を得て、日本の働く人の気分転換や活力チャージに寄り添う味わいにアレンジした、新たなラインアップを展開しています。今年３月には、インドを感じられる「クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ」を新発売しました。

〈「人生変わるかも？インドトレイン」について〉

羽田空港にも繋がっており、旅行者も多く利用する京急線にて「人生変わるかも？インドトレイン」を運行します。ジメジメしていて蒸し暑い、しかも祝日がない、本当は旅行に行きたいのになかなかいけない、というしんどい日本の６～７月を過ごす働く人に、乗った瞬間にインドの風を感じて、「気分だけでもバケーション」を味わってほしいという思いから、本施策を実施する運びとなりました。旅行に行く人にも、そうでない人にも、「クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ」を飲んで、インドまで行った気分になってもらいたいという思いを込めています。インドトレインの車内では、ヒンディー語が記載された、インドの空気感を感じられるさまざまなポスターを展開しています。翻訳アプリで読み取ることで、ポスターに込められたメッセージをお楽しみいただける、遊び心あふれるデザインにもこだわりました。まるでインドを旅しているかのような車内体験を、ぜひお楽しみください。

■「人生変わるかも？インドトレイン」 広告掲出内容

中づりポスター１０パターン／まど上ポスター２パターン／ドア横・連結部ポスター３パターン／ステッカー１パターン

■「人生変わるかも？インドトレイン」 運行概要

・実施期間：２０２６年６月２６日（金）～７月１１日（土）の１６日間

・実施場所：ＫＥＩＫＹＵ ＴＲＡＤ ＴＲＡＩＮ１０００形

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※車両の運用の都合上、期間が変更になる場合もあります。

■掲出ポスター（抜粋）

日本の夏はものすごく湿度が高いですよね。冷たいチャイラテをゴクゴク飲みたくなります。疲れる仕事の合間に一息つくなら、「チャイラテ」が最高！私はカレーが大好きです。でもチャイラテはもっと大好きです。もし日本でチャイラテの人気が高まったらどうなるだろうか？まるで休暇気分！「世界のＴＥＡ」のご紹介。インド旅行気分！インドを体験すれば人生が変わるかも！ホリデー気分を満喫！「世界のＴＥＡ」がお届けする「チャイラテ」。インドを感じて！一度インドを体験したら、きっと「チャイラテ」が恋しくなるはず！

※上記キャプションはGoogle翻訳を使用した翻訳結果となっており、使用アプリによって、翻訳結果が異なる場合がございます。

〈「インドトレイン乗客インタビュー」ＷＥＢ-ＣＭについて〉

■ＷＥＢ-ＣＭストーリー

「インドトレインに実際に乗車したみなさんの声」というシチュエーションを描いた、インタビュー番組風のパロディＣＭに仕上げた本作品。とにかく明るい安村さんが「インドトレインに乗って人生が変わった」と語る３人の乗客（書店へ行くために乗車した３０代女性、通勤時に乗車した４０代男性、ラーメンを食べに行く際に乗車した２０代男性）を、コミカルかつ見事な演技力で演じ分けています。次々とクセの強いキャラクターに変身するとにかく明るい安村さんの熱演にぜひご注目ください。

■新ＷＥＢ-ＣＭ概要

・タイトル：「インドトレイン乗客インタビュー」篇

・出演者：とにかく明るい安村

・公開期間：２０２６年６月２６日（金）１２：００～

・公開ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=QMtWiUVcaCc



― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包

クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ

６００mlペットボトル・２０５円・２４本

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス 世界のＴＥＡ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/craftboss/tea/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上