【再入荷】「Y24」完売していた「Y24」Apple Watch 49mm対応ケースが再入荷。50％OFFの特別価格で販売開始。

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発Apple Watchケースブランド「Y24」。“簡単で安価、でも高品質”をコンセプトに、デザインと品質に特化したプロダクトを展開しています。



このたび、長らく完売が続いていたApple Watch 49mm対応ケースが待望の再入荷。さらに現在、50％OFFの特別価格にてご案内しております。これまで以上にお求めやすい価格でお買い求めいただけます。

豊富なカラーバリエーションと、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍する洗練されたデザインが魅力のY24ケース。この機会に、ぜひお気に入りの一本をお選びください。

数量限定でのご案内となりますので、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会をお見逃しなく。

Y24 日本公式オンラインストアはこちら

https://www.y-24.jp(https://www.y-24.jp/collections/apex01-49mm)

毎日のスタイルに、さりげない存在感を。洗練されたフォルムとマットブラックの質感が、Apple Watchをよりスタイリッシュな印象へ。モデル：BRERA - 49MM

49mmサイズに対応した本モデルは、Apple Watch Ultra 1.2.3に向けて設計されたケース。

立体的なフォルムに、無駄を省いたデザインを組み合わせた仕上がりです。厳選された素材による質感が、Apple Watchの印象を引き締めます。

ネジを使わないシームレスな設計により、Apple Watchを簡単に装着。日常使いに適した、ストレスフリーな装着体験を提供します。

Y24のアップルウォッチケースは、ネジを必要としないシームレスな装着構造により、簡単かつ快適な使用感を実現しています。

透明感が生み出す、新しい存在感。クリアなケースがApple Watchのデザインを引き立てながら、腕元に軽やかな印象をプラス。

さらに、透明感のあるクリア素材を採用した「クリスタルエディション」もラインナップ。軽量で耐久性に優れた素材を使用し、Apple Watch本来の外観を活かした仕上がりです。

ラインナップが揃うこの機会に、ぜひご検討ください。

APPLE WATCH CASE - 49MMBRERA - 49MMSHIBUYA - 49MMXINYI - 49MMPIGALLE - 49MMETNA - 49MMSÖDER- 49MMSOHO - 49MM

コレクション：APEX01 - 49 MM

販売価格：\49,500（税込）

※特別価格はオンラインサイトをご覧ください。

互換性：Apple Watch ULTRA1/2/3 - 49 mm

素材：316L ステンレススチール

付属品：取扱説明書、保証書、ストラップ

ストラップ：シリコン

サイズ：53 mm x 62 mm

重量：66g(Apple Watch 本体を含まず)

防水：5 ATM (50m)

BELLEVUE - 49MMSILVERLAKE - 49MMSENTOSA - 49MMBONDI - 49MM

コレクション：CRYSTAL EDITION - 46 MM

販売価格：\29,700（税込）

※特別価格はオンラインサイトをご覧ください。

互換性：Apple Watch ULTRA1/2/3 - 49 mm

素材：ナイロン、316L ステンレススチール

付属品：取扱説明書、保証書、ストラップ

ストラップ：シリコン

サイズ：53 mm x 62 mm

重量：49.5g (Apple Watch 本体を含まず)

防水：5 ATM (50m)

Y24（ワイトゥエンティフォー）について

2023年スウェーデンにて、Y24 は、スウェーデン発の高級アップルウォッチケースブランド「GOLDEN CONCEPT」の兄弟ブランドとして誕生しました。ブランドコンセプトは「簡単で安価、でも高品質」。デザインと品質に特化した、コストパフォーマンスに優れたApple Watch 専用アクセサリーを提供します。

公式HP：https://www.y-24.jp(https://www.y-24.jp/)

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/y24.official(https://www.instagram.com/y24.official/?hl=ja)

（日本）https://www.instagram.com/y24.japan(https://www.instagram.com/y24.japan/?hl=ja)