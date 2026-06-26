【再入荷】「Y24」完売していた「Y24」Apple Watch 49mm対応ケースが再入荷。50％OFFの特別価格で販売開始。
スウェーデン発Apple Watchケースブランド「Y24」。“簡単で安価、でも高品質”をコンセプトに、デザインと品質に特化したプロダクトを展開しています。
このたび、長らく完売が続いていたApple Watch 49mm対応ケースが待望の再入荷。さらに現在、50％OFFの特別価格にてご案内しております。これまで以上にお求めやすい価格でお買い求めいただけます。
豊富なカラーバリエーションと、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍する洗練されたデザインが魅力のY24ケース。この機会に、ぜひお気に入りの一本をお選びください。
数量限定でのご案内となりますので、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会をお見逃しなく。
Y24 日本公式オンラインストアはこちら
https://www.y-24.jp(https://www.y-24.jp/collections/apex01-49mm)
毎日のスタイルに、さりげない存在感を。洗練されたフォルムとマットブラックの質感が、Apple Watchをよりスタイリッシュな印象へ。モデル：BRERA - 49MM
49mmサイズに対応した本モデルは、Apple Watch Ultra 1.2.3に向けて設計されたケース。
立体的なフォルムに、無駄を省いたデザインを組み合わせた仕上がりです。厳選された素材による質感が、Apple Watchの印象を引き締めます。
ネジを使わないシームレスな設計により、Apple Watchを簡単に装着。日常使いに適した、ストレスフリーな装着体験を提供します。
Y24のアップルウォッチケースは、ネジを必要としないシームレスな装着構造により、簡単かつ快適な使用感を実現しています。
透明感が生み出す、新しい存在感。クリアなケースがApple Watchのデザインを引き立てながら、腕元に軽やかな印象をプラス。
さらに、透明感のあるクリア素材を採用した「クリスタルエディション」もラインナップ。軽量で耐久性に優れた素材を使用し、Apple Watch本来の外観を活かした仕上がりです。
ラインナップが揃うこの機会に、ぜひご検討ください。
APPLE WATCH CASE - 49MM
BRERA - 49MM
SHIBUYA - 49MM
XINYI - 49MM
PIGALLE - 49MM
ETNA - 49MM
SÖDER- 49MM
SOHO - 49MM
コレクション：APEX01 - 49 MM
販売価格：\49,500（税込）
※特別価格はオンラインサイトをご覧ください。
互換性：Apple Watch ULTRA1/2/3 - 49 mm
素材：316L ステンレススチール
付属品：取扱説明書、保証書、ストラップ
ストラップ：シリコン
サイズ：53 mm x 62 mm
重量：66g(Apple Watch 本体を含まず)
防水：5 ATM (50m)
BELLEVUE - 49MM
SILVERLAKE - 49MM
SENTOSA - 49MM
BONDI - 49MM
コレクション：CRYSTAL EDITION - 46 MM
販売価格：\29,700（税込）
※特別価格はオンラインサイトをご覧ください。
互換性：Apple Watch ULTRA1/2/3 - 49 mm
素材：ナイロン、316L ステンレススチール
付属品：取扱説明書、保証書、ストラップ
ストラップ：シリコン
サイズ：53 mm x 62 mm
重量：49.5g (Apple Watch 本体を含まず)
防水：5 ATM (50m)
Y24（ワイトゥエンティフォー）について
2023年スウェーデンにて、Y24 は、スウェーデン発の高級アップルウォッチケースブランド「GOLDEN CONCEPT」の兄弟ブランドとして誕生しました。ブランドコンセプトは「簡単で安価、でも高品質」。デザインと品質に特化した、コストパフォーマンスに優れたApple Watch 専用アクセサリーを提供します。
公式HP：https://www.y-24.jp(https://www.y-24.jp/)
インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/y24.official(https://www.instagram.com/y24.official/?hl=ja)
（日本）https://www.instagram.com/y24.japan(https://www.instagram.com/y24.japan/?hl=ja)