ハリー・ポッター × ＜＆be（アンドビー）＞ スペシャルコレクション！初のコラボレーションとなる全8アイテムを発売

株式会社Clue

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする<＆be（アンドビー）>は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2026年に25周年を迎えた世界的大人気作品「ハリー・ポッター」とのコラボレーションアイテム全8種を、2026年7月1日（水）より全国発売いたします。

「ハリー・ポッター」と＜&be＞が初のコラボレーション！

世界中から愛され続けている映画シリーズ「ハリー・ポッター」の第一作である『ハリー・ポッターと賢者の石』と<＆be（アンドビー）>の夢のコラボレーションが実現。物語の主人公、ハリーが初めて魔法の世界へ足を踏み入れ、新たな人生への一歩を踏み出した“はじまりの物語”『ハリー・ポッターと賢者の石』と、<&be>のリニューアルという新たなスタートを重ね合わせた、特別な限定コレクションです。

今回のコラボレーションでは、＜&be＞を代表するベースメイクアイテムであり、昨年リニューアルを果たした「＆be UVプライマー リッチモイスト H」や「＆be ラスティングクッションファンデーション H」、大人気メイクスポンジの限定デザイン「＆be スポンジケースセット【賢者の石】」、「＆be スポンジケースセット【ヘドウィグ】」の全8アイテムが登場。「ハリー・ポッター」の25周年を記念し、作品の世界観を随所に落とし込んだデザインに仕上げたほか、「＆be UVプライマー リッチモイスト H」には、本コレクション限定で、スリザリンをイメージしたグリーンカラー「フォレストグロウ」もラインナップ。

まるで「ハリー・ポッター」の世界に飛び込んだかのような心ときめくアイテムが、魔法のようなツヤ肌を演出し、毎日のメイクタイムを特別なひとときへと彩ります。

＆be UVプライマーリッチモイスト H 商品詳細

映画「ハリー・ポッター」に登場する

ホグワーツの4寮をモチーフにした

スペシャルなプライマーが数量限定で登場！

＆be UVプライマーリッチモイスト H

SPF50+・PA++++

全4色 <数量限定>

各3,080円（税込）

＜COLOR＞

スタンダード

ゴールドとシルバーの繊細なミックスパールで

親しみやすさを感じる、ハリのあるいきいきとした肌感を演出。

ピーチグロウ

勇敢さを引き出すような血色感がほしい方へ。

ナチュラルなピンクパールで、ほんのり上気したような肌を演出。

スカイグロウ

端正にトーンアップするブルーパール配合。

知的な透明感がほしい方におすすめ。

【限定新色】フォレストグロウ

グリーンパール配合で赤みを自然に抑え、

凛とした気品と野心を感じさせる清潔感のある肌印象へ。

◆ホグワーツの4寮をモチーフにした限定パッケージと限定カラー

物語の主人公、ハリー・ポッターが通う「ホグワーツ魔法魔術学校」の4寮のテーマカラーをイメージした特別仕様のコラボパッケージ。キャップには、ハリーの相棒である白フクロウ“ヘドウィグ”がさりげなく飛ぶデザインをあしらいました。さらに、本コレクション限定で、スリザリンをイメージしたグリーンカラー「フォレストグロウ」もラインナップ。

◆ホグワーツの豊かな自然を思わせるフォレストグリーンの香り

ほんのり清涼感のある香りで、ベースメイク時間を心地よく演出します。

◆レフ板発想の毛穴レスなツヤ美肌へ

河北がこだわり続けるツヤは、肌を最も美しく見せる要素。レフ板のように光を集めるツヤを下地でまとうことで、色むらや毛穴などの肌ノイズを補正します。

◆日本初※1、AIが導き出した新ペプチドPeptiYouth(TM)※2を採用

600万種類以上ものペプチドの特徴・成分情報を収集した世界最大級のペプチドデータベースから、AIを活用してたどり着いた次世代※3ペプチド「PeptiYouth(TM)※2」を日本初※1配合。うるおいによって、ふっくらやわらかなハリ感と、光に満ちたツヤのある肌印象へ導く仕上がりに。

※1 日本で初めて化粧品に「PeptiYouth(TM)」を配合（2025年6月時点 原料メーカー調べ）

※2 固相合成エンドウオリゴペプチド-1（整肌成分）

※3 当社比

Nuritas社の商標です。

◆保湿力は119%※1！自然由来指数92％※2の美容クリーム処方プライマー

厳選したボタニカル美容成分を配合し、スキンケアクリームのようななめらかなテクスチャーで肌にぴたっと密着。長時間しっとりとした肌が続きます。また、各色の特徴に合わせた美容成分を配合。メイクをしながら肌悩みも同時にカバー※3します。

■スタンダード

アスコルビルグルコシド（整肌成分）：持続型ビタミンC誘導体。日中ゆっくり浸透※4しハリのある肌へ。

■ピーチグロウ

パンテノール（保湿成分）：ビタミンB5誘導体。うるおいを保ち、肌バリアをサポートします。

■スカイグロウ

CICA成分※5（保湿成分）：ゆらぎやすい肌を健やかな状態に導きます。

■フォレストグロウ

アロエベラ葉エキス（保湿成分）：たっぷりの水分を抱え込み、うるおいのベールで肌を包み込みます。

※1 ＆be調べ、自社既存品と比較

※2 ISO16128に基づく

※3 メイクアップ効果による

※4 角質層まで

※5 ツボクサ葉／茎エキス（すべて保湿成分）

◆敏感肌パッチテスト、ノンコメド試験済み。肌にやさしい石けんオフ

鉱物油、アルコール、紫外線吸収剤、合成着色料（タール系色素）、合成香料、合成酸化防止剤、動物由来成分、パラベンのフリー処方。敏感肌パッチテスト、ニキビのもとになりにくいことを確認するノンコメドジェニックテスト済み※。石けんとお湯で簡単に落とせます。

※ すべての方に肌刺激やニキビのもとができないわけではありません

＆be ラスティングクッションファンデーション H 商品詳細

大人気クッションファンデが

映画「ハリー・ポッター」に登場する

ホグワーツの校章をあしらった限定パッケージで登場！

＆be ラスティングクッションファンデーション H

SPF33・PA+++

全2色 <数量限定>

各3,740円（税込）

＜COLOR＞

ライトベージュ

色白～普通肌の方におすすめのカラー

ベージュ

普通～健康的な肌の方におすすめのカラー

◆「ハリー・ポッター」の世界観を表現した限定コンパクト

伝統あるホグワーツの校章を冠した特別仕様のコンパクト。蓋を開けると、ファンデーション表面には幻想的なホグワーツ城の刻印が現れます。

◆汗、皮脂に強く、ハイカバーなのに薄膜

なめらかに伸び広がり、時間が経っても崩れずに毛穴や凹凸、色むらをカバーします。朝メイクしたての美しさが一日中続く※ラスティング処方。

※ 個人差があります。&be 調べ。

◆素肌を美しく仕上げる生マットな質感

表面はさらっと仕上げ、内側から光を放つ、マットとツヤの要素を合わせ持ったクッションファンデーション。軽やかな使用感は、ファンデーションが苦手な方にもおすすめです。小鼻のキワや目元など、細部まで美しく仕上げることができるパフの形にもこだわりました。

◆4寮をイメージした美容液ファンデーション

ホグワーツの4寮をイメージして厳選した整肌・保湿成分を贅沢に配合。メイクをしながらスキンケアも叶えるベースメイク体験をお届けします。

レッド：ダマスクバラ花エキス※1が、肌に贅沢なうるおいを与え、ツヤのある華やかな仕上がりをサポート。

グリーン：ニーム葉エキス※2が、乾燥などの外的ダメージから肌を守り、健やかに整えます。

ブルー：CICAエキス※3が、うるおいにより肌荒れを防ぎ、キメの整った繊細な肌へ導きます。

イエロー：アルニカ花エキス※4が肌にうるおいを与え、イキイキとした健やかな肌印象を叶えます。

※1 ダマスクバラ花エキス（保湿成分）

※2 メリアアザジラクタ葉エキス（整肌成分）

※3 ツボクサ葉／茎エキス（すべて保湿成分）

※4 保湿成分

◆肌にやさしい石けんオフ

シリコーン、鉱物油、アルコール、紫外線吸収剤、石油系界面活性剤、合成着色料（タール系色素）、香料、合成酸化防止剤、動物由来成分、パラベン、マイクロプラスチックビーズのフリー処方。パッチテスト、ニキビのもとになりにくいことを確認するノンコメドジェニックテスト済み（すべての方に肌刺激やニキビのもとができないわけではありません）。石けんとお湯で簡単に落とせます。

＆be スポンジケースセット【ヘドウィグ】/ ＆be スポンジケースセット【賢者の石】 商品詳細

大人気メイクスポンジが

映画「ハリー・ポッター」に登場する

魔法動物“ヘドウィグ”と、“賢者の石”をモチーフにした

限定デザインで登場！

＆be スポンジケースセット【ヘドウィグ】

＆be スポンジケースセット【賢者の石】

<数量限定> 各1,760円（税込）

◆人気魔法動物“ヘドウィグ”と、物語の象徴“賢者の石”をモチーフにした限定デザイン

【ヘドウィグ】：丸みのあるフォルムで、頬や額などの広い面にも使いやすく、ムラのない均一な仕上がりを叶えます。愛らしいデザインが、毎日のメイク時間を楽しく彩ります。

【賢者の石】：角のある立体形状で、小鼻や目元などの細かな部分にもフィット。小回りがきくため、ベースメイクをより美しく、繊細に仕上げます。

◆専用のスポンジケース付き

スポンジの持ち運びに便利な専用ケース付きセット。通気性のよいケースは、洗浄後のスポンジを乾かす際にも使いやすく、清潔に保管できます。ギフトにもおすすめです。

◆ヒアルロン酸配合のなめらかな肌あたり

表面をスムース加工したウレタン製のパフに、ヒアルロン酸を配合。パフの摩擦ストレスを極力減らすことで、メイクをしている時に心地よく感じられます。

◆細部まで抜かりなく仕上げるプロ仕様設計

先端・側面・底面と360度使用可能！コンシーラーなどの塗り伸ばしや境目ぼかしには側面、広い面に塗る際は底面、小鼻のキワや目周りの細部は先端を使うことで、細部までもれなく仕上げることができます。余分な力をかけずに握って動かせるサイズと形状なので、ファンデーションや下地のつけすぎを防ぎ、誰でも簡単にプロ級の仕上がりをお楽しみいただけます。

◆抗菌仕様だから水あり使用も可能

「毎日洗うのは大変だけど、肌荒れは防ぎたい」という声に応え、高い抗菌性能※を証明いたしました。水を含ませて固く絞って使うと、水あり使用でベースメイクを仕上げることも可能。パウダー製品をナチュラルに塗布したい場合、毛穴を引き締めながらメイクしたい場合は水あり使用をお試しください。

※ 大腸菌・黄色ブドウ球菌に対する抗菌性を確認。（一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ）。すべての菌に対して抗菌効果を保証するものではありません。

＜HOW TO USE＞

スポンジ側面は、化粧下地やファンデーション、コンシーラー、シェーディングをなじませるのに最適です。チークやハイライトなどは、スポンジ側面や底面、目のキワや小鼻などは先端の細い部分を使って、軽くたたきこむように塗布してください。

＜HOW TO CLEAN＞

中性洗剤とぬるま湯で洗った後、水気を切ります。その後乾いたタオル等で巻いて、さらにしっかり水気を切り、風通しのよい日陰に干してください。毎日の簡単お手入れに「&be スポンジクリーンシート」の使用もおすすめです。

＆be プロデューサー・河北裕介プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)

TikTok：@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)

＆be（アンドビー）とは

安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい。商品を通して、シンプルで美しい生活をサポートできるようなブランドを作り皆様に届けたいという思いでヘアメイクアップアーティスト河北裕介が初めて立ち上げたライフスタイルブランド。女優の川口春奈がブランドミューズを務めている。

＆be pro（アンドビープロ）とは

美容のプロフェッショナル・河北裕介が考える論理的プロセスに基づいたプログラムをプロダクトに落とし込み、簡単なプロセスで、健康的な美しさを手に入れることができるツールを展開。

【&be公式サイトURL】https://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)

【ブランド公式SNS】

YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336

Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/

X（旧 Twitter）https://twitter.com/andbe_official

TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official

【＆be 取扱店】

ロフト、プラザ、ショップイン、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ等、

バラエティショップにて取り扱い （一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問い合わせください）

ショップリスト：https://andbe-official.com/shoplist/

【会社概要】

社名：株式会社Clue

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Clue お客様お問い合わせ先：0120‐274‐032

【「ハリー・ポッター」フランチャイズについて】

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

【ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて】

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。