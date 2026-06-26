「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2026」へプラチナスポンサーとして協賛、登壇のお知らせ

any株式会社

any株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役CEO：吉田和史、以下：any）は、2026年6月26日(金)・27日(土)の2日間にわたり開催される株式会社YOUTRUST主催「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2026」にプラチナスポンサーとして協賛し、登壇いたします。

■「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2026」とは

「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」は、AI時代の進化と本質に向き合い、次のプロダクトと開発者の未来を創造するテックカンファレンスです。今年3年目を迎え、PdM・エンジニア・デザイナーなど最前線の実践者が集い、AI時代の開発現場で起きている変化や試行錯誤、そしてこれからのプロダクトづくりのヒントを探ります。

■ 協賛の背景

参加者の皆さまが、AI時代のプロダクトづくりの本質と出会い、次の挑戦につながる場になることを期待し、any株式会社は「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2026」に協賛いたします。

AIの進化によって、プロダクト開発のスピードや実装のハードルは大きく変わりつつあります。だからこそこれからは、機能そのものの優劣だけではなく、それをお客様の現場でどう活かし、成果につなげていくかという、人にしか担えない価値がより重要になると私たちは考えています。

anyは、AIを最大限に活かしてつくる速度を高めることと、そこで生まれた余白をお客様への伴走や価値の磨き込みに注ぐこと、その両輪を大切にしながらプロダクトづくりに向き合ってきました。

本イベントが、実践者の皆さまにとって新たな学びや出会いを得られる場となり、これからのプロダクト開発を前に進めるきっかけになることを心から願っています。

■登壇について

テーマ：SaaS is Changing ～これからのSaaSは何が求められるのか～

日時：2026年6月27日(土) 14:10-14:30

会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（六本木）ホールA

PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025会場内 ステージA

登壇者：any株式会社 代表取締役CEO 吉田和史

any株式会社 Business Development Division/テックリード兼FDE 荒川 聖悟

※登壇に先駆けて、インタビュー記事がこちら(https://youtrust.jp/studio/articles/any_5)に公開されています。ぜひご覧ください。

■「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2026」の概要

イベント名称：PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2026

日程：2026年6月26日(金)・27日(土)

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 5F

主催：株式会社YOUTRUST

参加方法：事前登録制（参加費：無料）

公式サイト：https://lp-prohis.youtrust.jp/

⚫︎ any株式会社について

私たちanyは、「個の幸福と組織の実利を両立する」をパーパスに掲げています。

このパーパスのもと、ナレッジマネジメントを通して組織に新しい力を生み出し、よりよい社会を実現するために、AIナレッジプラットフォーム「Qast」を提供しています。そのナレッジマネジメントというドメインは、これまで長らく決定打のなかった領域であり、私たちはそこに対して、いまの時代に合った最適解を導き出すことに取り組んでいます。

「Qast」は、社内の膨大な資料をアップロードすることで、ファイルの分類と要約を自動で行います。また、蓄積されたデータを参照し、業務で発生する質問に対して生成AIが自動で回答するRAG（Retrieval Augmented Generation）の仕組みを搭載しています。さらに、Q&AとKnowWho機能により、人々の知識や経験を引き出す“共創型”のナレッジマネジメントシステムです。

製造業や建設業、小売業をはじめとする大企業にも多数の導入実績があり、既に98,000名以上のユーザーにご利用いただいています。

会社概要

・企業名：any株式会社

・代表者：吉田 和史

・所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

・設立：2016年10月3日

・事業内容：「Qast（キャスト）」の企画、開発、運営

・会社HP： https://anyinc.jp/

・採用HP： https://careers.anyinc.jp

・サービスサイト： https://qast.jp/

・運営メディア： https://qast.jp/media/