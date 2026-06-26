中之条ガーデンズ　NATURAL GARDEN WEEKS（ナチュラルガーデンウィークス）開催

～吉谷桂子さん・天野麻里絵さんの講演、各種ワークショップ、夕暮れの特別開園まで～

中之条ガーデンズスパイラルガーデン７月の様子 宿根草の代表格、エキナセアが咲いている

中之条町が運営する「中之条ガーデンズ」では、6月26日（金）から7月19日（日）まで、初夏のガーデンを楽しむ催し「NATURAL GARDEN WEEKS」を開催します。宿根草を主体とした当園のナチュラルガーデンが、もっとも華やぎ・彩りにあふれる季節を迎えます。

園芸家・ガーデンデザイナーの吉谷桂子氏が手がける「スパイラルガーデン」や「ナチュラルガーデン」をはじめ、エキナセアなど宿根草が園全体を生命力で満たすこの時期は、6月の「ローズガーデン」と並ぶ、当園のもう一つの神髄です。

期間中は、吉谷桂子さん・天野麻里絵さんの講演、各種ワークショップ、夕暮れの特別開園などが予定されています。今回の特徴は以下の通りです。

NATURAL GARDEN WEEKS のメインビジュアル1.「フェア」でも「まつり」でもなく、“WEEKS（庭と過ごす数週間）”

今回、名称を「フェア」から「WEEKS」へと改め、デザインのテイストもあえて抑えました。華やかな集客イベントとしての「フェア」「まつり」がひしめくなか、声高な賑わいではなく、宿根草の庭がもつ静かで自然なイメージそのものを前面に打ち出すための選択です。当園のナチュラルガーデンが本来もっている世界観を、ことさら飾らずにお伝えすることで、他施設との違いをかたちにしています。

2.テーマ展示「WE LOVE GARDENS（庭が好き）」

期間中、花みどり館にて企画展「WE LOVE GARDENS：庭が好き」を限定開催します。当園に携わる先生方から一般の方まで、それぞれの「庭が好き！」というエピソードや庭への想いに触れていただける展示です。展示を通して庭を見ると、新たな発見や共感がきっと得られるはず。期間中ご入園の方には、吉谷桂子さん作成・限定メッセージカードをプレゼントします。

3.例年以上に「深く愉しむ・学ぶ」機会を

会期後半の7月17日・18日・19日を「イベントデイ」と位置づけ、吉谷桂子さんの講演会に加え、ガーデナー天野麻里絵さんの講演会を新たにプラス。さらに、植物の香りや姿に向き合う各種ワークショップ、夕陽がきらめく「夕暮れ特別開園」など、ただ眺めるだけでなく、庭を深く愉しみ、学んでいただく機会を例年以上に充実させました。

期間中の主な催し

夏の趣あるガーデンの様子 スパイラルガーデン夏の花が鮮やかな「ナチュラルガーデン」、奥にみえる「赤い小屋」を中心にワークショップなどを実施丘の上から臨んだ「ナチュラルガーデン」、森の木陰のベンチでゆったりと時を過ごせます

◆ テーマ展示「WE LOVE GARDENS：庭が好き」

会期｜6/26（金）～7/19（日） 場所｜花みどり館

「庭が好き」をテーマにした企画展。期間中ご入園の方に限定カードをプレゼント。

◆ 高山植物図鑑展示

日程｜7/3・4・5 場所｜あかいこや 10:00～16:00

ハイカーのために作られた靴下ブランド「高山植物図鑑」のテーマ展示。7/4・5は予約制ワークショップを同時開催。期間限定でガーデンズショップにて商品を販売。

◆ ガーデンウォーク

日時｜7/4 10:00 集合｜あかいこや ※予約不要・参加費無料

中之条ガーデンズのヘッドガーデナー森山加南子が庭をご案内します。

event day（イベント デイ） 7/17・18・19の催し

◆ ガーデンデザイナー 吉谷桂子さん 講演会

「最新イングリッシュガーデン事情 2026/07報告」

日時｜7/17 13:30～・7/18 11:00～ 場所｜花みどり館 ※要予約

◆ ガーデナー 天野麻里絵さん 講演会

「これからの庭の楽しみ －庭暮らしを振り返りながら－」

日時｜7/18 14:00～ 場所｜花みどり館 ※要予約

◆ botanical aroma workshop（講師｜Lunef 安藤明日生）

日時｜7/18 14:00～・7/19 10:00～・7/19 13:30～ 場所｜あかいこや ※要予約

◆ drawing workshop「植物のいのちのかたち」（講師｜あらいいづみ）

日時｜7/19 10:00～・7/19 14:30～ 集合｜花みどり館 ※要予約

◆ 夕暮れ特別開園

日時｜7/18・19 17:10～19:00 料金｜500円 ※要予約

夕陽がきらめくガーデンの様子が見られるのは、この二日間だけ。

同日17:15～「夕暮れ時のガーデンウォーク」（案内｜森山加南子・要予約）も実施。

18・19日はキッチンカーの出店や花苗プレゼントも予定。



※各イベントの詳細・ご予約は、中之条ガーデンズ公式HPのイベント欄をご確認ください。

※本企画のplanning and directionは本園ヘッドガーデナーのみつき 森山加南子です。

開催概要

event day 7月18日のプログラムevent day 7月19日のプログラム

催事名 中之条ガーデンズ NATURAL GARDEN WEEKS（ナチュラルガーデンウィークス）

テーマ WE LOVE GARDENS（庭が好き）

期間 令和8年6月26日（金）～7月19日（日）

場所 中之条ガーデンズ（群馬県吾妻郡中之条町大字折田2411）

入園料 有料・変動制【この時期は1,000円～1,600円を想定】

開園時間 開園 9:00～17:00／入園は16:30まで

チラシの表面

チラシの裏面

お問い合わせ先・基本情報

中之条ガーデンズ（中之条町観光商工課花のまち推進室）

TEL：0279-75-7111

E-mail：hana-suisin@town.nakanojo.gunma.jp

■中之条ガーデンズについて

７つの庭とファームエリアからなるガーデンの集合体です。それぞれの庭にプロのガーデナーたちが表現した独自の世界が広がり、数百種類の花や植物が楽しめます。「いつ、どこを歩いても一人ひとりにとって、小さな発見がある庭」をコンセプトに、様々な季節、様々な場面で、訪れた方それぞれが新しい発見ができるよう、デザインと植栽に工夫を凝らしています。草花の楽しみだけでなく、地域の食や特産品も発信する拠点です。

住所：群馬県吾妻郡中之条町折田2411

公式サイト：https://nakanojo-g.jp/

■中之条町について

群馬県北西部に広がる町。地形は、森林が面積の8割以上を占め、神秘的な野反湖、貴重な高山植物の宝庫である芳ヶ平など自然美にあふれています。観光資源の豊かな町で、四万・沢渡・たんげ・大塚・花敷・尻焼・応徳など7つの温泉地や、中之条ガーデンズ・花楽の里などの町営庭園があり、「花と湯の町 なかのじょう」を掲げています。その他、日向見薬師堂や冨沢家住宅、東谷風穴、重要伝統的建造物群保存地区の赤岩地区など、いたるところに先人達の貴重な遺産が息づいている一方、２年に一度の芸術祭「中之条ビエンナーレ」など新たな文化も根付いてきています。