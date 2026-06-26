カジュアル着物ブランド「ふりふ」が７月に浴衣POP-UP SHOPを新宿フラッグスとラフォーレ原宿で開催！

株式会社三松

着物、ドレスを中心にハイグレード・ハイクオリティなファッションを、トータルで提案・創造

する、創業93周年を迎えた株式会社三松（所在地：東京都渋谷区 代表：齋藤徹）のカジュアル着物

ブランド「ふりふ」は、7月の期間中に「ふりふ浴衣POP-UP SHOP」を新宿フラッグスとラフォーレ原宿で開催いたします。

●カジュアル着物ブランド「ふりふ」の新作浴衣や

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とのコラボレーション浴衣も展開！

「ふりふ浴衣POP-UP SHOP」では、ふりふ浴衣コレクションの夏の新作「Wanderlust～夏の記憶～」やアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とのコラボレーション浴衣を販売いたします。一部

三松の浴衣のお取り扱いもございます。夏の花火大会やお祭りへのお出かけ前のご準備に、ぜひお立ち寄りください。

【POP-UP SHOP 詳細】

■新宿フラッグス

開催期間：2026年7月1日(水)～7月31日(金)

開催場所：新宿フラッグス2F

（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1）

営業時間：11時～21時

■ラフォーレ原宿

開催期間：2026年7月4日(土)～7月12日(日)

開催場所：ラフォーレ原宿2F

（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6）

営業時間：11時～20時（最終日は19時まで）

各商品名：

■オリジナル浴衣・半巾帯セット「猫の恩返し」

価格：\33,000（税込）

物語 「猫の恩返し」 からインスピレーションを受けて生まれた遊び心あふれる浴衣。

柄の中で思い思いにポーズをとる黒猫たちは、

音楽に合わせて踊りを踊っていて、まるで宴にいるように楽しいデザインです。

繊細な小花柄の地の上に描かれた曲線は、よく見ると音符のモチーフに。

落ち着いた配色で甘くなりすぎず、大人の遊び心を感じさせる仕上がりです。

■オリジナル浴衣・半巾帯セット「あぶ金魚」

価格：\33,000（税込）

夏らしく優しい青みを帯びた地色に、

ふわりと漂うような金魚を描いた涼やかで上品な浴衣。

大きな丸紋はあぶくをイメージし、

金魚があぶくの中で優雅に泳ぐ様子を表現したオリジナルデザインです。

尾をなびかせる金魚の姿は、可愛らしさの中に大人らしさもあり、

甘くなりすぎず洗練された印象を与えます。

特設ページ：https://mgos.jp/shop/furifu/e/e10000727/

●アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とのコラボレーション浴衣も先行投入！

コラボ浴衣発売を記念して先着順のプレゼントキャンペーンも開催

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」コラボレーション浴衣の店頭販売に先駆け、直接店舗で

浴衣を見てご購入いただける特別な機会です。新宿フラッグス店では、イベントを盛り上げるキャラ

クターパネルも展示しております。さらに、ジョジョコラボアイテムをご購入で、先着限定オリジナルクリアファイルをプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

●作品の人気の7キャラクターの魅力を表現したデザインの浴衣や帯留が登場！

※新宿フラッグス店のみ

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のジョルノ・ジョバァーナ、ブローノ・ブチャラティ、

レオーネ・アバッキオ、グイード・ミスタ、ナランチャ・ギルガ、パンナコッタ・フーゴ、

トリッシュ・ ウナをイメージした浴衣が登場！

友人やパートナーとリンクコーデを楽しみながら、夏のおでかけをもっと特別に演出します。

【商品詳細】

■ゆかた・帯セット

Ladies / Men

価格：\24,200（税込）

※ラフォーレ原宿店ではレディース展開のみとなります。

特設ページ：

https://mgos.jp/shop/furifu/e/e10000730/

JOJO 浴衣発売記念 プレゼントキャンペーン

ジョジョコラボアイテムを店頭にてご購入で、オリジナルクリアファイルを一枚プレゼントいたし

ます。POP-UP SHOPを含む販売店舗全店で先着合計350名様限定配布になりますので、ぜひこの機会に商品をお買い求めください。

※配布数量は店舗により異なります。

なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

ふりふHP https://furifu.com/

公式オンラインストア https://mgos.jp/shop/furifu/e/e10000730/

公式Instagram https://www.instagram.com/furifufurifu/