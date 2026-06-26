【大阪府2店舗目！】「ANELLA CAFE（アネラカフェ）大阪松原店」が2026年6月26日(金)にオープン！

株式会社ANELLA Group

株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ） 大阪松原店」を、2026年6月26日(金)に新規オープンいたします。

全国で34店舗目、大阪府内では大阪鶴見緑地店に続く2店舗目の出店となります。

今回出店するエリアは、近鉄南大阪線「河内松原駅」「高見ノ里駅」からいずれも徒歩圏内。

松原市役所や市民図書館（読書の森）が集まる市の行政・文化の中心地に隣接し、国道309号線からもアクセスしやすい、市内屈指の好立地です。

近隣にお住まいの方はもちろん、大阪市内や南河内エリアからも気軽にお立ち寄りいただける、新たな人と動物のコミュニティ拠点を目指しています。

大阪松原店も一部を除く他の店舗と同様に、保護犬と保護猫の両方が過ごす店舗です。

犬エリアは、澄み渡る空を思わせる「アネラブルー」の壁紙に、ブランドキャラクターであるアネラくんのロゴを大胆にレイアウト。ANELLA CAFE名物の人気フォトスポットです。

エリア内には、保護犬たちの安全と足腰への負担を考慮したローソファを設置。ゆったりくつろいでいただくのはもちろん、クッションを使ってお気に入りのわんちゃんのすぐ近くで寄り添いながら過ごすことも可能です。

猫エリアは、温かみのあるキャメル色のソファを設置し、どこかほっとするアットホームな雰囲気に仕上げました。

保護猫たちが自然と集まり、お客様の膝の上で丸くなって眠ってしまうような、おうち感覚でゆったりと距離を縮められる空間です。

さらに、キャットタワーの他に、猫用のランニングマシン「キャットホイール」も導入。

保護猫たちがのびのびと過ごす愛らしい姿を眺めながら、お客様も一緒になって癒やされる工夫を施しています。

6月26日(金)～27日(土)の2日間は、オープンキャンペーンとして、どなた様も入場料30分無料にてご利用いただけます。

この機会に是非ANELLA CAFE 大阪松原店へ足をお運びください。

【ANELLA CAFEについて】日本の殺処分ゼロへ、福祉と動物愛護を繋ぐ新しいカタチ

殺処分ゼロを目指す、命のセーフティネット

ANELLA CAFEは、「1頭でも多くの命を救いたい」という強い想いのもと、全国で店舗を拡大している保護犬猫カフェです。

保護された犬猫たちがのびのびと過ごせる環境を整え、おうち感覚でふれあえる場を提供し、これまでに3,500頭以上の犬猫たちを「ずっとの家族」のもとへと送り出しています。

「就労継続支援B型事業所」としての人道支援

ANELLA CAFEの活動は、動物の命を救うだけにとどまらず、障がい者就労継続支援B型事業所として、福祉の現場とも深く繋がっています。

障がいを持つ方々が、犬猫たちの毎日のごはんの手配やブラッシング、お部屋の清掃など、心を込めたお世話を担当。さらにはお客様へのおもてなしまで、店舗運営の第一線で活躍しています。

人間福祉と動物保護の掛け合わせが育む、社会貢献のカタチ

犬猫たちの命を支える大切な存在として活躍することが、利用者の皆さんのさらなる生きがいや自信へと繋がり、丁寧なお世話を受けることで犬猫たちは心を開いていく。

この人間福祉と動物保護の融合は、これからの日本における福祉と動物愛護活動の新しいスタンダードとして、各方面から高い注目を集めています。

お客様の「楽しい」が、そのまま社会貢献に

ANELLA CAFEを訪れ、犬猫たちと過ごす時間は、そのまま彼らのごはん代や医療費、そして障がい者支援へと直結します。

誰もが気軽に、笑顔で参加できる持続可能な社会貢献の場として、ANELLA CAFEはこれからも命と人、そして社会を繋ぎ続けてまいります。

代表取締役 伊東大輝 コメント

この度、活気あふれる大阪のベッドタウン・松原市に新店舗をオープンすることができ、大変嬉しく思います。

松原市はアクセスが抜群に良く、近年目覚ましい進化を遂げている街だからこそ、より多くの方に保護活動を知っていただく最高の拠点になると確信しています。

大阪府内でも、殺処分数は減少傾向にあるものの、未だに行き場を失う命があるのが現状です。

私たちが店舗を拡大し続けるのは、『救える命の受け皿』を増やし、日本の殺処分ゼロを本気で実現するためです。

新店舗となる大阪松原店でも、『人間福祉×動物保護』の仕組みを導入し、これから地域の障がいを持つ利用者の方々がのびのびと活躍できる舞台を作っていきます。

可愛い犬猫たちとふれあって笑顔になることが、自然と彼らの命を救い、福祉の応援にも繋がっていく。この温かい循環を、ここ松原の地から皆様と共に大きく広げていきます。

【店舗概要」

【店舗名】ANELLA CAFE 大阪松原店

【所在地】大阪府松原市田井城1丁目1-18

【電話番号】 072-288-7337

【営業時間】平日12:00～18:00

土日祝11:00～18:00（年中無休）

【入場料】一般／30分ご利用料金 1000円

延長15分400円

小学生／30分ご利用料金 500円

延長15分200円

※未就学児は無料

【割引】シニア割／30分ご利用料金 500円

障がい者割／30分ご利用料金 500円

【店舗HP】https://wan-time.jp/store/anella-cafe-osakamatsubara/

【Instagram】https://www.instagram.com/anella_cafe_matsubara/

3,000円～トリミングも行っております。

詳しくは店舗へお問い合わせください。

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：2億633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：124店舗 ※出店準備中含む（2026年6月現在）

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492