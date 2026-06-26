AIを“使う”から“経営に活かす”へ。Spotify番組「あなたのAI顧問ラジオ」を配信開始｜NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、AI活用・AI導入支援ブランド「あなたのAI顧問」の新たな情報発信として、Spotifyにてポッドキャスト番組「あなたのAI顧問ラジオ」の配信を開始しました。

本番組では、生成AIやAIエージェントを「便利なツール」として紹介するだけでなく、企業の成長戦略、働き方、教育、組織づくりにどう活かすかを、実務現場の視点から発信していきます。

番組URL：https://open.spotify.com/show/033uRM3m8H3IUAHSQLOOib

「あなたのAI顧問ラジオ」開始の背景

生成AIの普及により、AIは単なる業務効率化ツールではなく、働き方、学び方、組織のあり方、そして企業の成長戦略そのものを変える存在になりつつあります。

一方で、企業の現場では「どのAIツールを使うべきか」「自社業務にどう組み込むべきか」という実務的な問いに加え、「AI時代に人間は何を担うべきか」「組織はどのように変化すべきか」といった本質的な問いも増えています。

「あなたのAI顧問ラジオ」では、NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役の黒山 結音が、AI導入コンサルティング、OpenClaw（AI社員）導入支援、AI研修の現場で得た知見をもとに、AI時代の働き方・教育・組織づくりについて音声で深く掘り下げていきます。

番組で発信するテーマ

番組概要

- 企業がAIを現場業務に定着させるための考え方- AI時代の働き方・学び方・組織づくり- OpenClaw（AI社員）などAIエージェント活用の実務知見- AIを活用した起業・事業づくりのリアル- 経営者・ビジネスパーソンが押さえるべきAI活用の視点- 番組名：あなたのAI顧問ラジオ- 配信プラットフォーム：Spotify- パーソナリティ：黒山 結音（NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役）- 番組URL：https://open.spotify.com/show/033uRM3m8H3IUAHSQLOOib

本番組では、AI活用のノウハウだけでなく、AI時代をどう捉え、どう付き合い、どう活かしていくべきかを、実務と思想の両面から発信します。

配信中のエピソード

【#1】あなたのAI顧問？AIが企業の成長を支える

AIは便利なツールから、経営を支える存在へ。企業成長とAIの関係について、経営者視点で深掘りします。

【#2】AI起業のプロセスを振り返る

AIを活用した事業立ち上げのプロセスを、実体験を交えながら振り返ります。

代表コメント NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音

AIは、単なる効率化ツールではなく、これからの働き方や学び方、企業の成長戦略そのものを変えていく存在です。私たちはこれまで、企業のAI導入やOpenClaw（AI社員）の活用支援を通じて、多くの現場でAIとの向き合い方を考えてきました。

「あなたのAI顧問ラジオ」では、ツールの使い方だけではなく、AI時代をどう捉え、どう活かし、人間や組織がどう進化していくべきかを、実務と思想の両面から届けていきます。音声だからこそ伝えられる温度感で、経営者やビジネスパーソンの皆さまにとって、AIとの付き合い方を考えるきっかけになれば幸いです。

「あなたのAI顧問」について

「あなたのAI顧問」は、NEXT INNOVAITION株式会社が展開するAIコンサルティング・AI教育ブランドです。中小企業を中心に、生成AI活用コンサルティング、OpenClaw（AI社員）導入支援、AI研修、Google Apps Script等を活用した業務自動化支援を提供しています。

YouTubeチャンネル「あなたのAI顧問」では、AIツールの活用法や最新情報を発信し、AIを単なる便利ツールとしてではなく、働き方・教育・社会構造を変えるテーマとして伝えています。

会社概要

- YouTube：https://youtube.com/@ai-advisor-channel- Webメディア：https://ai-advisors.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/yuito_kuroyama/- 会社名：NEXT INNOVAITION株式会社- 代表者：代表取締役 黒山 結音- 事業内容：AI導入コンサルティング、AI教育・研修、OpenClaw導入支援、業務自動化支援- サービスブランド：あなたのAI顧問- Webメディア：https://ai-advisors.jp/