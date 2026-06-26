＜山形県立鶴岡工業高等学校＞鶴工パワー×国連認定アーティストが夢のコラボ！「平和と環境」の未来共創プロジェクト、6/29（月）キックオフ会議開催
山形県立鶴岡工業高等学校 校章
山形県立鶴岡工業高等学校（校長：齋藤秀志、生徒数：459名）は、「鶴工パワーで動かす「平和と環境」の未来共創プロジェクト」を始動いたします。
本プロジェクトの本格スタートに伴い、6月29日（月）15:40より、国連「平和の文化」シンボルアーティストのサイヒロコ氏をお招きし、本校にてキックオフ会議を開催いたします。
当日は生徒とサイ氏が一堂に会し、今後の活動に向けた共同ミーティングを行います。
本校の特色ある学びと地域・世界を繋ぐ挑戦の第一歩を、ぜひ広く発信いただきますようお願い申し上げます。
１ キックオフ会議 開催概要
・日 時：２０２６年６月２９日（月） １５：４０～
・場 所：山形県立鶴岡工業高等学校（山形県鶴岡市家中新町８-１）
・出席者：サイヒロコ氏、本校生徒（生徒会・吹奏楽部・有志中心）、教職員 ほか
・内 容：「平和・環境・サステナブル」をテーマにした今後の巨大アート制作や世界発信PV等の
事業展開に向けた初の共同ミーティング。
２ プロジェクト概要（全体像）
本プロジェクトは、昨年度の前身から数えて創立130周年記念「鶴工シルクプロジェクト」の精神を受け継ぐ派生プロジェクトです。平和宣言都市15周年の鶴岡市の歴史や伝統ある絹産業（松ヶ岡開墾場）をSDGs視点で再定義し、持続可能な地域づくりを目指します。
【活動の２つの柱】
（１）環境共創アートイベント
松ヶ岡開墾場を舞台にサイ氏が環境アートを実演。実演中は本校吹奏楽部（日本管楽合奏コンテスト最優秀賞）が生演奏を披露。完成披露会では来場者の署名による参加型アートを創ります。
（２）アントレプレナーシップによる価値創出
校歌の新編曲をのせた「平和と環境のメッセージPV」を制作し世界配信（国連等への紹介も視野）。
また、共創アートを起点とした商品化や地域ブランド化を生徒自らが立案予定。
３ 年間スケジュール（予定）
※各事業の詳細は、随時改めてプレスリリースいたします。
・６月２９日（月）：キックオフ会議（★今回のプレスリリース）
・１０月下旬予定：シルクに刻む「平和と環境」のアート制作収録会
・１１月１日（日）：シルク巨大アート完成披露会（第61回定期演奏会【特別企画】）
・１１月下旬予定：「平和と環境のメッセージPV」公開
サイヒロコ氏プロフィール