＜山形県立鶴岡工業高等学校＞鶴工パワー×国連認定アーティストが夢のコラボ！「平和と環境」の未来共創プロジェクト、6/29（月）キックオフ会議開催

山形県山形県立鶴岡工業高等学校 校章

山形県立鶴岡工業高等学校（校長：齋藤秀志、生徒数：459名）は、「鶴工パワーで動かす「平和と環境」の未来共創プロジェクト」を始動いたします。

本プロジェクトの本格スタートに伴い、6月29日（月）15:40より、国連「平和の文化」シンボルアーティストのサイヒロコ氏をお招きし、本校にてキックオフ会議を開催いたします。

当日は生徒とサイ氏が一堂に会し、今後の活動に向けた共同ミーティングを行います。

本校の特色ある学びと地域・世界を繋ぐ挑戦の第一歩を、ぜひ広く発信いただきますようお願い申し上げます。

１ キックオフ会議 開催概要

・日 時：２０２６年６月２９日（月） １５：４０～

・場 所：山形県立鶴岡工業高等学校（山形県鶴岡市家中新町８-１）

・出席者：サイヒロコ氏、本校生徒（生徒会・吹奏楽部・有志中心）、教職員 ほか

・内 容：「平和・環境・サステナブル」をテーマにした今後の巨大アート制作や世界発信PV等の

事業展開に向けた初の共同ミーティング。

２ プロジェクト概要（全体像）

本プロジェクトは、昨年度の前身から数えて創立130周年記念「鶴工シルクプロジェクト」の精神を受け継ぐ派生プロジェクトです。平和宣言都市15周年の鶴岡市の歴史や伝統ある絹産業（松ヶ岡開墾場）をSDGs視点で再定義し、持続可能な地域づくりを目指します。

【活動の２つの柱】

（１）環境共創アートイベント

松ヶ岡開墾場を舞台にサイ氏が環境アートを実演。実演中は本校吹奏楽部（日本管楽合奏コンテスト最優秀賞）が生演奏を披露。完成披露会では来場者の署名による参加型アートを創ります。

（２）アントレプレナーシップによる価値創出

校歌の新編曲をのせた「平和と環境のメッセージPV」を制作し世界配信（国連等への紹介も視野）。

また、共創アートを起点とした商品化や地域ブランド化を生徒自らが立案予定。

３ 年間スケジュール（予定）

※各事業の詳細は、随時改めてプレスリリースいたします。

・６月２９日（月）：キックオフ会議（★今回のプレスリリース）

・１０月下旬予定：シルクに刻む「平和と環境」のアート制作収録会

・１１月１日（日）：シルク巨大アート完成披露会（第61回定期演奏会【特別企画】）

・１１月下旬予定：「平和と環境のメッセージPV」公開

サイヒロコ氏プロフィール