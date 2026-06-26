【ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋】YUKATA Soiree with Moet & Chandon ～モエ・エ・シャンドンを愉しむ浴衣ソワレ～ with DJ NANA

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（名古屋市中区、執行役員総支配人：石井 孝治）は、2026年7月18日（土）、1F ロビーラウンジにて、『YUKATA Soiree with Moet & Chandon ～モエ・エ・シャンドンを愉しむ浴衣ソワレ～』を開催します。DJ NANAのラウンジミュージックと極上のシャンパーニュ＆オードヴルで大人の夏を愉しめます。

サポート ／

開催概要

時 間：6:00 p.m. ～ 9:00 p.m. (L.O. 8:30 p.m.)

会 場：1F ロビーラウンジ

料 金：予約テーブル席 \12,000（重箱（オードヴル12種）＆シャンパン・ワインフリーフロー込）

予約スタンド席 \1,500（シャンパン1グラス付）

MENU

グラス ボトル

● モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ・・・・・・・・・・・\1,500 \12,000

● モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ・・・・・・・・・・\2,000 \15,000

● テラザス（白 ／ 赤） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・\1,000 \ 6,000

● シャトーデスクラン（ロゼ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・\1,000 \ 7,000

● シャンパンスムージー～洋梨～ ・・・・・・・・・・・・・・・\2,500

※ 税金・サービス料込

※ お好きな時間帯でご予約いただけます。

※ すべての割引対象外

※ ドレスコードはございません。浴衣・スマートカジュアルいずれでもご参加いただけます。

※ 写真はイメージです。

浴衣で愉しむなら

MUSIC

DJ NANA

幅広い選曲と、その洗練されたルックスでデビューから11年現在に至るまで全国各地で活躍している。

名古屋を拠点に活動を続け、レギュラーの箱ORCA NAGOYA, Club SANGOではレジデントをこなす傍ら、複数の県でゲスト出演。今後の飛躍が期待される注目のフィメールDJ。

Present

ご予約・お問い合わせ

Tel：052‐684-4566

(10:00 a.m.～7:00 p.m.)

Pearix（ピーティックス）からのご予約はこちら ーーーーーー▶

ホテル公式WEBサイト

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

 ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

 プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

 エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

 スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

 エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。

世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト・日本語版ウェブサイト、ニュースルーム、LinkedInをご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

About IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts (tickers: LON:IHG for Ordinary Shares; NYSE:IHG for ADRs) is a global hospitality company, with a purpose to provide True Hospitality for Good.

With a family of 21 hotel brands and IHG One Rewards, one of the world's largest hotel loyalty programmes with over 160 million members, IHG has more than one million rooms across 7,000 open hotels in over 100 countries, and a development pipeline of a further 2,300 properties.

 Luxury & Lifestyle: Six Senses, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts,

Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

 Premium: Noted Collection, voco hotels, Ruby, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

 Essentials: Holiday Inn Express, Holiday Inn Hotels & Resorts, Garner hotels, avid hotels

 Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

 Exclusive Partners: Iberostar Beachfront Resorts

InterContinental Hotels Group PLC is the Group's holding company and is incorporated and registered in England and Wales. Approximately 400,000 people work across IHG's hotels and corporate offices globally.

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