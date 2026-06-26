機能を“足し続ける”時代に、あえて削いだ距離計が英・大手ゴルフ誌の2026年 Editor′s Choiceに選ばれた理由

株式会社 光サプライズ

ゴルフ用レーザー距離計の世界では、いま「足し算」が止まらない。GPS、スマホアプリ連携、グリーンの起伏表示、AIによる推奨--各社が機能を盛り込み、年々“多機能化”が進んでいる。

その潮流のなかで、英国の大手ゴルフ専門メディア Golf Monthly が2026年の「エディターズチョイス」に選んだのは、むしろ逆を行く一台だった。スマホアプリも、月額課金も、過剰な表示もない。基本性能だけに振り切った距離計【 Precision Pro Golf の Titan Slope（タイタン・スロープ）】である。

Precision Pro Golf

「機能を増やすほど良い」とは限らない、という気づき

Titan Slope

距離計に求められることは、本来とてもシンプルだ。狙った旗まで、何ヤードあるのか。それを、速く・正確に・見やすく知りたい。ただそれだけのはずだった。

ところが市場の競争は、その本質から少しずつ離れていく。Golf Monthlyのレビューも、この点を冷静に指摘している。各ブランドは注目を集めるために新機能を競い合っているが、その多くは競技では使用が認められておらず、競技に出るゴルファーにとっては事実上、意味をなさないことが多い--と。

つまり、増え続ける機能の少なくない部分は、「あれば便利そう」ではあっても、スコアやプレーの本質には必ずしも効いていない。Titan Slopeの設計思想は、ここへの一つの回答だ。盛るのではなく、削る。“引き算”でつくられた距離計である。

「削ったこと」が評価された、という逆説

Golf Monthlyで本機をテストしたのは、同誌で用具部門を統括するJoel Tadman氏。ゴルフ業界に15年以上携わる評者だ。同氏は、本機が「速さ」とそこから生まれる「使いやすさ」、そして複数シーズン使い続けられる堅牢な作りを高く評価し、こう記している--これほど感心したからこそ2026年のエディターズチョイスに選んだ、それは簡単なことではない、と。

注目すべきは、Titan Slopeが「最も多機能なモデル」ではないという点だ。それでも年間エディターズチョイスに選ばれた。機能の数ではなく、必要なことを確実にやり切る完成度が評価された--ここに、いまのゴルフギア選びへのヒントがある。

「引き算」が、具体的に何を意味するか

何より、速い。

旗にレーザーをかざせば、ほとんど待たずに数字が表示される。手に伝わる振動が「ロック完了」を知らせ、確認に迷いがない。Golf Monthlyのテストでも本機の最大の美点は速さとされ、フラッグへのロックと数値表示の速さは有名ブランド最上位クラスに匹敵すると評価された。ショットのたびに距離計をのぞき込む時間がほとんどない--これも、余計なものを削ったからこそ届いた速さだ。

アプリ不要・サブスクなし。

電源を入れて旗を捉えれば、その瞬間にファインダー内へ数値が表示される。スマホは出さなくていい。月額課金も一切ない。

スロープはスイッチ一つでオフ。

起伏を考慮した“実距離”表示と、競技で使える通常モードを、本体のスイッチで切り替えられる。練習でも本番でも、一台で完結する。

長く使う前提の作り。

アルミボディとIP67の防塵防水。USB-C充電で約50ラウンド--ワンシーズンを充電一回で乗り切れる設計だ。

見やすさへのこだわり。

太陽光の下でも数字が沈にくい、ゴルフコースのための表示。

カートに“パチッと”。

マグネット式マウントでカートのバーに固定。次のショットのたびに探さなくていい。

Titan Slope

機能を減らすほど、設計者は「残したものの質」で勝負することになる。Titan Slopeが多くのゴルファーと専門家を納得させたのは、その潔さゆえだ。

そもそも、Precision Pro Golfとは何者か

日本では、まだ聞き馴染みの薄い名前かもしれない。Precision Pro Golfは、米国オハイオ州を拠点に、レーザー距離計とGPS機器を専門に手がけるゴルフテック企業だ。距離計を主力に、複数の製品ラインを展開してきた。

ブランドの設計思想を象徴するのが、その出自である。同社の開発チームは、元PGAプロフェッショナルが率いる。土曜日のラウンドで自分自身が使う人間が、細部を決める--スペック表を埋めるための機能ではなく、コースで本当に効くものだけを残す姿勢は、ここに根ざしている。

その技術力は、業界内の評価にも表れている。2024年には、米国のプレミアムゴルフブランド PXG（Parsons Xtreme Golf） と距離計「NX10」を共同開発した。PXGは実業家Bob Parsons氏が創業した高性能ギアブランドで、この協業は、Precision Proの製品づくりが大手ブランドと組める水準にあることを示す一例だ。

そして評価は一過性ではない。本機Titan Slopeに加え、上位モデルのTitan Eliteも、Golf Monthlyのエディターズチョイス（GPS距離計部門）に選ばれている。複数モデルが継続的に専門メディアの推奨を得ている点に、このメーカーの地力が表れている。

そして日本へ

株式会社 光サプライズは、Precision Pro Golfの日本正規代理店として、本機を国内へ正式に届ける。日本での最初のお披露目の場として選んだのが、応援購入サービス「Makuake」だ。

【代表コメント】

「距離計を選ぶとき、つい機能の多さに目が行きがちです。でも、ラウンド中に本当に欲しいのは『速くて、正確で、見やすい』という当たり前のこと。Titan Slopeは、その当たり前を、世界の専門メディアが認める水準でやり切った一台です。Precision Pro Golf 正規代理店として、自信を持って日本のゴルファーにお届けします。」 --株式会社 光サプライズ 代表取締役 緒方 一也

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名： アルミボディ× IP67防塵防水｜長く使い続けられるゴルフ距離計を、その手に。

公開期間： 2026年6月26日～7月30日

URL： https://www.makuake.com/project/titanslope/

リターン： 44,850円（税込）～

会社概要

会社名：株式会社 光サプライズ

代表者：緒方 一也

住所：熊本県宇城市松橋町浦川内235-1

事業内容：LEDビジョン事業・知的財産事業・生成AI事業・デジタルマーケティング事業

HP：https://www.hikari-surprise.co.jp/