京セラ、ワンアクションで開閉できる「ガラス保存容器」を新発売

京セラ株式会社（代表取締役社長：作島 史朗、以下：京セラ）は、ワンアクションで開閉ができるガラス保存容器を新発売しますのでお知らせします。本製品は、2026年6月16日（火）より、京セラキッチンオンラインストア（https://kyocera-kitchen.com）の他、各種ECサイトで販売を開始します。

ガラス保存容器使用イメージ

■ガラス保存容器の特長

１．ワンアクションで開閉でき、しっかり密閉できるフタ設計

フタに開閉用のレバーボタンを設置しているので、軽い力で簡単に開閉することができます。また密閉性が高いので、液漏れがしづらく、冷蔵庫や冷凍庫で保存する際に食材の乾燥を防ぎます。

２．機能性と美しさを兼ね備えたシンプルなデザイン

電子レンジ・オーブン※、冷凍保存、食器洗い乾燥機に対応しています。透明感のあるガラス素材とシンプルなフォルムにより、温めた後そのまま食卓に並べても違和感がなく、日常の食卓に自然になじみます。

※ 電子レンジ使用時はフタを密閉せずご使用ください。オーブン使用時はフタを外してご使用ください。

【ガラス保存容器詳細】

■ガラス保存容器の詳細はこちら

https://kyocera-kitchen.com/pages/gc-202606