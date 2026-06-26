田口木工株式会社

田口木工株式会社は、このたびAI技術を活用した家具・内装・建築製作対応を開始いたしました。

近年、建築業界や店舗設計業界では、お客様や設計士様、デザイナー様から、AIで作成したイメージをもとに家具や内装を製作したいというご相談が増えています。

当社では、これまで培ってきた家具製作・内装製作の経験と最新のAI技術を組み合わせることで、製作前のイメージ共有をより分かりやすく行い、AIが生み出したイメージを実際のものづくりへとつなげる体制を整えました。

AI画像で終わらせない

一般的なAI画像生成サービスは、美しいイメージを作ることを目的としています。

一方で当社では、AIで作成されたイメージをもとに、実際の製作・施工まで対応することが可能です。

家具工場として培ってきた経験をもとに、

・店舗内装パース

・オーダー家具イメージ

・カウンター・什器のイメージ提案

・建具・造作家具

など、AIで作成されたイメージから実際の家具・内装・建築製作を行うことができます。

現実的なところまで解析していく

デザイン業務を行うサービスではありません

当社はこれまで通り、家具・建具・什器などの製作会社として事業を行ってまいります。

デザインや設計については、

・お客様がご用意されたデザイン

・設計事務所様の図面

・デザイナー様のプラン

をもとに製作を行うことを基本方針としております。

AIによるイメージ作成は、あくまで打ち合わせや方向性確認を補助するための参考資料として活用いたします。

AI × 職人 × 現場

田口木工株式会社は、現場調査から製作、搬入、納品までを一貫して行う製造会社です。

だからこそ、

「かっこいいイメージだけでは終わらない」

「実際に製作できる」

ご提案が可能です。

AIによってイメージ共有の幅を広げ、職人がそれを形にする。

その両方を兼ね備えた新しいものづくりに挑戦してまいります。

代表コメント

「AIは人に代わるものではなく、人の可能性を広げる道具だと考えています。

これまで頭の中のイメージでしかなかったものを、より早く、より具体的に形にできる時代になりました。

私たちはこれからも“作る会社”として、AIと職人技術を融合した新しいものづくりに挑戦してまいります。

AIが生み出したイメージを、実際の家具・建築・内装として形にすること。

それが田口木工株式会社の考える『AIを現実に。』です。

田口木工株式会社

取締役 田口 翼

https://taguchi-mokkou.co.jp