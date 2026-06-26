【東京都開催】「高度インド人材のポテンシャルとインターンシップ活用術」セミナーを7月21日(火)に開催

特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパンは、2026年7月21日（火）に、インド人材の活用に特化したセミナー「高度インド人材のポテンシャルとインターンシップ活用術～約800名が日本語を学ぶインド南部チェンナイ工科大学との連携で拓く、グローバル採用の道～」を、SC新京橋ビルおよびオンラインのハイブリッド形式で開催いたします。

■ セミナー開催の背景と目的

近年の急激な経済成長に伴い、世界中から注目を集めるインド市場。しかし、多くの日本企業において「インド人材の活用や進出に関心はあるものの、具体的な一歩を踏み出せていない」「現地のリアルな情報や知見が不足している」という課題を抱えています。

本セミナーでは、外務省南西アジア課横手様、チェンナイ工科大学イノベーション担当Gokul様、そしてIndobox株式会社代表取締役丹治様をお招きし、インド市場の最新トレンドから、インターンシップを企業の成長に活かすための具体的なノウハウまでを徹底解説し、日本企業がインド人材を活用する第一歩をサポートいたします。

■ 開催概要

日時： 2026年7月21日（火） 16:00 ～ 17:20（以降、自由参加のネットワーキング）

形式： ハイブリッド形式（対面 ＆ オンライン配信）

会場： SC新京橋ビル7階 ＋ Zoom配信

参加費： 無料（要事前申込）

主催：認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

後援：公益財団法人日印協会、Indobox株式会社

言語：日本語

お申込み方法： 下記のリンクよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegM4o_FYkG_3xYs6Q-jWqs3OIbM30630QyiSuZhyftNbkztw/viewform?usp=header

■ プログラム＆登壇者紹介

【第1部】インド最新ビジネス・市場動向

登壇者： 外務省アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課地域調整官 横手文徳氏

内容： 急激な変化を遂げるインド市場の最新トレンドやビジネス動向を、最新の情報を交えながら外務省の視点で分かりやすく解説し、その魅力をお伝えします。

【第2部】インド人材の魅力

登壇者： チェンナイ工科大学産学連携・国際連携（日本担当）・イノベーション担当ディレクター ゴクルクリシュナン・スリラム氏

内容： 多数の日本企業や大学と強固な繋がりを持つ有力大学の代表者が、インド人材が持つポテンシャルや強み、日本企業や社会への貢献可能性について語ります。

【第3部】インターン受け入れのリアル

登壇者：Indobox株式会社 代表取締役 丹治氏 昨年のインターンシップ参加生

内容： 日印ビジネスをサポートするIndobox株式会社からの視点を交え、インターンシップ受け入れのリアルな現場感やその具体的な活用術を当事者の立場から紐解きます。

【第4部】インターンシップ・プログラムのご紹介

登壇者： アイセック・ジャパン事務局

内容： インド人材活用の具体的な第一歩となる、アイセックの国際インターンシップ・プログラムの概要、受け入れプロセス、活用メリットについて分かりやすくご案内します。

【自由参加】ネットワーキング

参加者の皆様、登壇者、主催者による質疑応答や、情報交換・個別相談のための交流の時間を設けております。（※対面会場のみ）

■ こんな方におすすめ！

★インド進出や現地の市場開拓に関心はあるが、何から手をつければ良いのか分からない

★優秀なIT・理系人材やインド人材の採用やポテンシャルに興味があるが、具体的なイメージが湧かない

★海外インターンシップの制度や、受け入れ企業のリアルな現場感（成功の秘訣や活用術）を知りたい

■ 本件に関するお問い合わせ・お申し込み

セミナーへの参加をご希望される企業様、および本件に関する取材をご希望のメディア関係者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

団体名： 認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

担当者： アイセック・ジャパン事務局受け入れ事業部 インド担当 木村

お申し込み締切： 2026年7月20日（月） 18時まで

お問い合わせ先： info@aiesec.jp