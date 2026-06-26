社長・社員と直接対話し、ブランドの想いに触れるインフルエンサーイベントを開催【敏感肌ブランド ディセンシア】

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（本社：東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、6月22日、東京・五反田の本社オフィスにて、インフルエンサーの方々を招いたブランド体験イベントを開催いたしました。

ディセンシアでは、ECチャネルを中心に展開するブランドだからこそ、お客様一人ひとりと直接向き合い、リアルな声に耳を傾けることを大切にしています。本イベントは、インフルエンサーの方々にブランドの成り立ちや敏感肌研究への取り組み、商品の開発背景などを知っていただくとともに、社員と参加者が直接対話することで、ブランドへの理解を深めていただく機会として実施いたしました。

当日は、ブランドセミナーや商品企画担当による開発秘話の紹介、商品タッチアップ、少人数制の座談会などを実施。ディセンシア ローションとクリームをお土産としてプレゼントし、社員が参加者と直接交流しながら、一人ひとりの肌悩みや日頃のスキンケアについて語り合いました。

商品を知るだけでなく、ブランドの想いや開発背景、そして社員の人柄にも触れていただくことで、参加者とブランドとの距離がより近づく、特別な時間となりました。

■ブランドを知る （ブランドの成り立ちと敏感肌研究を学ぶセミナー）

イベント前半では、ディセンシアのブランドの成り立ちや、敏感肌研究への取り組みについて紹介しました。

また、「侮らないで！隠れ敏感肌」をテーマに、自覚しづらい敏感肌の特徴や、日常生活に潜む肌ストレスについて解説し、簡単に自身の敏感度がチェックできる敏感度スコアも実施。

参加者からは熱心に質問が寄せられ、商品だけではなく、ブランドの考え方や敏感肌研究への姿勢にも関心を持っていただく機会となりました。

■想いに触れる （社長が答える質問コーナー）

続いて、事前に参加者から寄せられた質問に、代表取締役の西野英美が直接回答する質問コーナーを実施しました。

ブランドづくりへの想いや、ディセンシアが大切にしている価値観、日々のスキンケアに関する考え方など、参加者の関心に沿って一つひとつ丁寧にお答えしました。

社長自らが言葉で想いを伝えることで、商品だけではなく、ブランドの姿勢や人となりにも触れていただく時間となりました。

■開発背景に触れる （商品企画担当が語る、開発秘話）

続いて、商品企画担当より、ディセンシア独自技術「ヴァイタサイクルヴェール(R)」の特徴や、商品開発に込めた想いについて紹介しました。

開発に至った背景や試作時のエピソードなど、普段は聞くことのできない裏話も交えながらお話しし、参加者の皆様には商品の魅力をより深く知っていただきました。

開発者自身の言葉で想いを伝えることで、商品への理解だけでなく、ブランドへの共感も深まる時間となりました。

■商品を体験する （社員と一緒に楽しむタッチアップ）

イベント後半では、ディセンシア ローションとクリームを実際にお試しいただくタッチアップを実施しました。

少人数のグループごとに1～2名の社員が参加し、使用方法やおすすめのケア方法をご紹介しながら、参加者と直接コミュニケーションを図りました。肌悩みや普段のお手入れについて気軽に話し合える、和やかな時間となりました。

商品を届けるだけではなく、社員一人ひとりがお客様と直接向き合い、リアルな声を聞くことを大切にしている、そんなディセンシアの姿勢を体感いただく機会となりました。

■声を交わす （ 社長・社員と参加者がつながる交流の場）

タッチアップ後には、参加者同士や社員との座談会を実施しました。

商品について感じたことや肌悩み、日頃のスキンケアについて自由に語り合うほか、社員へ直接質問する場面も見られ、会場は終始和やかな雰囲気に包まれました。

ディセンシアは今後も、お客様とのリアルな対話を大切にしながら、商品だけではないブランド体験を提供してまいります。





ディセンシアシリーズ

■ディセンシア ローション 敏感肌用化粧水 本品 \5,720（税込) リフィル\5,390（税込）／ 125mL

浸透※体感に着目。

うるおいを閉じこめる高保湿化粧水

角層との親和性が高く、まろやかなとろみがやさしく肌になじむ※独自のハイドロキープ処方採用。高浸透※で、内側までしっとりとうるおうのにべたつかないテクスチャー。保湿力のある成分を組み合わせながら配合することで、角層のうるおいが満たされ、すみずみまでいきわたります。うるおって透明感に満ちた、しなやかな肌へ導きます。

※ 角層まで



■ディセンシア クリーム 敏感肌用クリーム 本品 \6,380（税込）リフィル\6,050（税込）／ 30g

美しい肌のお手本※をつくる「角層クリーム(R)」

先進の角層研究が生み出した、ディセンシア独自技術「ヴァイタサイクルヴェール(R)」の進化によって実現した高機能クリーム。リッチなテクスチャーのクリームがとろけ込むように心地よくなじみ、やさしく包んで肌を守ります。乾燥を防いで、うるおいを保ちます。充実感のあるハリを与えしなやかさに満ちた美しい肌のために必要な環境を整えます。

※ 美しくすこやかな肌へ導く疑似角層のこと



■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を解放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115