【8/3名古屋開催】東海の中小企業向け「海外高度人材の活用戦略」セミナー｜採用から定着までのロードマップを先進企業の実例とともに紹介

特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン（主催）と株式会社Harmony For（共催）は、2026年8月3日（月）、東海地域の中小企業の経営者・人事担当者に向けたセミナー「海外高度人材の活用戦略」を、名古屋商工会議所＋オンライン（Zoom）のハイブリッド形式で開催します。定着率97%の実績に基づく「環境設計」から、インド等の成長市場とつながるインターン活用まで、「一過性」で終わらせない採用・定着のロードマップを、先進企業の実例とともにお届けします。

■ 開催の背景

東海地域の中小企業・製造業では、若手人材やIT人材の不足が一段と深刻化しています。その解決策として海外の高度人材に注目が集まる一方、「単なる人手の穴埋め」として採用してしまい、定着せず“一過性”で終わってしまうケースも少なくありません。

本セミナーでは、海外高度人材を組織進化のドライバーとして活かすため、採用から定着までの一連の実践手法を、支援企業・受け入れ企業双方の視点から具体的に共有します。既存社員とともに成長し続ける組織づくりのヒントを、リアルな事例とともに持ち帰っていただける内容です。

■ 本セミナーで得られること

定着率97%を支える「環境設計」の考え方を、支援実績をもとに解説

海外インターンシップ／日印研修生交換事業を入口にした、グローバル採用の具体的なステップ

インド人インターンを実際に受け入れた企業による、導入背景・難しさ・効果のリアルな体験談

登壇企業・参加企業同士のネットワーキング機会

■ 開催概要

名称：

東海の中小企業をアップデートする、海外高度人材の活用戦略 ～「一過性」で終わらせない、採用から定着までのロードマップ～

日時：2026年8月3日（月）16:00～18:00

会場：名古屋商工会議所ビル 3階 第四会議室（〒460-8422 愛知県名古屋市中区栄2-10-19）＋ オンライン（Zoom）／ハイブリッド開催

定員：30名（対面）

参加費：無料

主催：認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

共催：株式会社Harmony For

お申し込み：

下記フォームまたはQRコードより

https://forms.gle/PtV4LJWG7dtTSqxe7

■ プログラム

16:00 オープニング

16:05 異文化人材が「長く活躍する」ための環境設計（株式会社Harmony For）

東海地域の海外人材の採用状況／同社の支援実績紹介／定着率97%を支える仕組み／海外人材採用で躓くポイントと克服する方法

16:30 海外インターンシップ／日印研修生交換事業の紹介（アイセック・ジャパン）

インターンシップから始めるグローバル採用のステップ／インド市場への現地視点を獲得するプログラムの紹介／日印研修生交換事業の実績紹介

16:45 インド人インターンシップ受け入れ企業実例（株式会社カルテットコミュニケーションズ） インターンシップ導入の背景／難しかったこと・効果／今後の海外人材採用・海外展開の展望

17:05 質疑応答

17:15 ネットワーキング（交流会）

■ 登壇者

株式会社Harmony For 塚本 様

2016年8月に株式会社Harmony Forを設立し、名古屋大学公認ベンチャーとして認定。外国人留学生と企業とのマッチングサービスは利用企業400社以上に成長（利用企業の半数以上が中小企業・製造業）。留学生の入社後3年の定着率は90%を超え、定着支援サービスなど多岐にわたる支援を展開している。

株式会社カルテットコミュニケーションズ 様

リスティング広告を中心に高い実績を誇る、インターネット広告の専門会社。「世界一効率的な企業になる」ことを目指し、独自の運用ノウハウを展開。2025年度には「アイセック日印研修生交換事業」を活用してインド人インターン生を受け入れるなど、多様な人材が活躍する組織づくりにも注力している。

■ こんな方におすすめ

海外・外国人材の採用を検討しているが、定着に不安がある中小企業の方

インド等の成長市場とのつながりを持ちたい経営者・事業責任者の方

海外インターンシップの受け入れに関心がある人事・採用担当者の方

若手・IT人材の不足に課題を感じている方

■ 主催団体について

認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン AIESEC（アイセック）は1948年に設立された、世界最大級の学生団体です。世界100以上の国と地域に支部を持ち、約30,000人以上のメンバーが活動しています。「平和で人々の可能性が最大限発揮された社会」の実現を目指し、若者のリーダーシップ開発を軸に、海外インターンシップの運営を主幹事業としています。日本支部であるアイセック・ジャパンは1962年に設立され、現在は国内25の大学委員会で活動。

■ 共催団体について

株式会社Harmony For 2016年8月設立、名古屋大学公認ベンチャー。外国人留学生と企業とのマッチングサービスを中心に、利用企業400社以上（半数以上が中小企業・製造業）へ支援を展開。留学生の入社後3年定着率は90%を超え、採用後の定着支援にも力を入れている。

■ 本件に関するお問い合わせ

認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

E-mail：info@aiesec.jp （担当：北中）