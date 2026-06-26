いのまたむつみ回顧展　新商品情報公開！６月27日（土）正午より、大阪会場チケット予約開始！

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝日）に堂島リバーフォーラム（大阪府）、2026年10月9日（金）～10月18日（日）にアルベホール名古屋（愛知県）にて開催の、「いのまたむつみ回顧展」の新商品と大阪会場のチケット販売の内容を発表いたします。

新商品情報１.88グラフ（いのまたむつみ箔押しサイン入り）

会場及びEDITION88オンラインストアにて同時販売！



この度のいのまたむつみ回顧展では新たに未発表作品の88グラフ プラチナ版を発売致します。今回は実際にいのまたむつみ先生が使用していたものと同じ用紙を使用し、原画の着彩や画材の立体感の再現性に着目しました。プラチナ版以外にもお客様の環境に合わせやすい額とサイズで新しい88グラフをご用意致しました。是非会場でご覧ください。

サイズ：565×450×厚さ19m （額外寸） (C)いのまたむつみ

サイズ：440×365×厚さ20mm（額外寸） (C)SUNRISEサイズ：440×365×厚さ20mm（額外寸） (C)1985 東宝サイズ：440×365×厚さ20mm（額外寸） (C)SUNRISEサイズ：440×365×厚さ20mm（額外寸） (C)１９８３ 牛次郎・神矢みのる／秋田書店・東宝・ADK

88グラフ（エイティーエイトグラフ）とは

EDITION88が独自に開発した混合版画技法を活用したアートの表現方法です。

88グラフは版画用紙のみならず、金属、木材、アクリル、陶器、ガラスなど、幅広いものに対応可能で、複数の表現技法を組み合わせることで、独自性の高い表現を追求しています。主な技法としては、ジクレ、シルクスクリーン、UVプリント、箔押し、エンボス等が活用されるほか、EDITION88の職人によるハンドペインティングやハンドスプレーも含まれます。

新商品情報２. 雑貨アイテム

『オリジナル』(C)いのまたむつみ

『幻夢戦記レダ』(C)1985 東宝

『プラレス3四郎』(C)１９８３ 牛次郎・神矢みのる／秋田書店・東宝・ADK

『風の大陸』(C)竹河聖・いのまたむつみ／KADOKAWA

『小説ドラゴンクエスト』(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』(C)SUNRISE(C)SUNRISE

『ブレンパワード』(C)SUNRISE

他にもたくさんの商品を販売予定！是非会場でご覧ください！

入場について （大阪会場のチケット予約は6/27 正午スタート）

会期中全日程「日時指定制」となります。

■大阪会場の入場予約開始日：6/27（土）12：00～

開催期間：7/11（土）～20（月・祝）

ご購入はこちら→https://teket.jp/4042/71676

＊名古屋会場の入場予約開始日は９月を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。

＜注意事項＞

・ご購入時、teketの会員登録が必須となりますので、予めご了承ください。

・スマホ専用チケットでの販売になります。

・ご利用方法についてはこちらからご確認ください。→https://help.teket.jp/hc/ja

大坂会場チケット予約ページ :https://teket.jp/4042/71676

開催概要

イベント名称： いのまたむつみ回顧展

●大阪

開催場所： 堂島リバーフォーラム４階ギャラリー （大阪府）

開催期間： 2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）

営業時間： 11:00～18:00 ※最終入場は閉場30分前まで

入場料 ： 通常 税込1,500円

※未就学児は入場無料 ※入場特典あり

●名古屋

開催場所： アルべホール名古屋 （愛知県）

開催期間： 2026年10月9日（金）～10月18日（日）

営業時間： 11:00～18:00 ※最終入場は閉場30分前まで

入場料 ： 通常 税込1,500円

※未就学児は入場無料 ※入場特典あり

イベントの詳細や新商品の発売情報は、EDITION88の「いのまたむつみ回顧展」特設ページにて随時お知らせいたします。

「いのまたむつみ回顧展」特設ページ

⇒ https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026

いのまたむつみ回顧展 特設ページ :https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026

いのまたむつみ プロフィール

1960年12月23日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型O型。左利き。

キャラクターデザイナー・イラストレーター。

アニメのデビュー作『プラレス３四郎』、代表作『幻夢戦記レダ』『ウィンダリア』『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』（アニメ）、『宇宙皇子』『風の大陸』（小説挿絵・映画）、「テイルズ オブ デスティニー」ほかの『テイルズ オブ』シリーズ（ゲーム）など多数。

多くの美しいイラストを遺し、２０２４年３月１０日に急逝。猫をこよなく愛し、モチーフとして描き続けた。

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

X ＠TheEdition88 https://x.com/TheEdition88/

Instagram @theedition88 https://www.instagram.com/theedition88/

Facebook ＠TheEdition88 https://www.facebook.com/TheEdition88/