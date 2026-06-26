カグラナナ×AMICISコラボの新商品！特別仕様のゲーミングチェアを7月7日(火)から受注販売開始

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、読み：ゲームアンドコー、以下「Game & Co.」）が展開する「AMICIS (アミシス)」は、カグラナナのプロデュースによる限定ゲーミングチェアを、2026年7月7日(火)～同年8月14日(金)の期間限定で受注販売いたします。

■ゲーミングチェア概要

予約サイト :https://amicis.jp/pages/works/kagura-nana

バーチャルアーティスト「カグラナナ」自身がプロデュースを手がける、AMICISとの限定コラボゲーミングチェアが新登場！

本人が完全監修し、細部に至るまで徹底的にこだわり抜いた特別モデルには、描き下ろしの「カグラナナ」と、愛らしい「チリリン」のイラストをプリントし、精細なサインの刺繍も施されています。

幅55.5cm×奥行き55cmのゆったりとした大きな座面で、長時間でも快適な座り心地を実現。背面には、小物の収納に便利なポケットも備えています。

さらに、長時間のゲームや配信で腰にかかる負担を軽減するため、バタフライメカニズム、内蔵型ランバーサポート、ヘッドレストを搭載。自分に合った最適なポジションへカスタマイズでき、日々の姿勢

をやさしく支えます。

可愛らしいデザイン性に加え、毎日の使いやすさや快適性にもこだわった一脚です。

・製品名：AMICIS | カグラナナ ゲーミングチェア

・サイズ：W75cm×D72cm×H128cm～136cm

・販売価格：60,000円（税込）

・予約受付期間：2026年7月7日(火)～ 8月14日(金)23:59まで

■「カグラナナ」とは

イラスト、ゲーム、音楽などの分野で活動するマルチクリエイター。

「百⻤あやめ」のキャラクターデザインを契機に、2018年末には自身もバーチャルアーティストとしてYouTubeでの配信活動を開始。現在では、YouTubeのチャンネル登録者は48万人を超える。

2019年3月には「神楽七奈」として中国語圏向けにbilibili動画にて配信を開始し、214万人以上の登録者を抱え、翌年8月には中国の上海会場およびSHOWROOMオンライン配信を通じた初のソロライブを開催している。

2021年7月にはテレビアニメ「探偵はもう、死んでいる。」EDを担当するなど、音楽シーンでも活躍している。

▼公式URL

・YouTube：https://www.youtube.com/@Kagura_Nana/

・X：https://twitter.com/nana_kaguraaa/

■「AMICIS（アミシス）」とは

ひとりでは出来ない。でもそれでいい。

AMICISは、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場がそれぞれの力を結集してこれまでにない革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けることをミッションに掲げ、“仲間と共に” 新しい価値を創造するブランドです。

・X（AMICIS＠クリエイターの秘密工房）：https://x.com/amicis_official/

・公式EC：https://amicis.jp/

■Game & Co. とは

Game & Co.は、事務所や企業の枠を越えてIPを活用し、新たな価値を生み出すIP Platformの中核を担う存在として、次々と新規事業を創出しています。

新作トレーディングカードゲーム『Xross Stars』では、大手esportsチーム「Crazy Raccoon」との共同事業として企画・運営を手がけ、VTuber・ストリーマー・esports選手など多彩なタレントが登場する新たなカルチャーを創出しています。

また、仲間とともに作り上げるMD事業の『AMICIS』では、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場とともに、革新的なプロダクトを生み出しています。

そのほか、esports領域における教育事業や新規ゲーム事業など、幅広い取り組みを推進しています。

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊、武田 豊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company