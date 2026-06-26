AsiaNet 201613

Kinisiは、Bearのマルチロボット物理AIプラットフォームを完成させる操作AIレイヤーを追加し、Bearが展開するロボット群の機能を、移動や配送から、物理的な作業そのものの処理へと拡大します。

カリフォルニア州レッドウッドシティ／ACCESS Newswire／2026年6月22日／ベア・ロボティクス（Bear Robotics）は本日、キニシ・ロボティクス（Kinisi Robotics）を買収する最終契約を締結したと発表した。この取引により、キニシはベアの一員となる。本取引の完了に伴い、キニシ社のヒューマノイドロボット「KR1」、ブリストルを拠点とするエンジニアリングチーム、およびフィジカルAI技術がベア・ロボティクスに統合され、ベアのエンドツーエンドのフィジカルAIロボティクスプラットフォームが完成することになる。本取引は数日中に完了する見込みである。

Bear社は、世界で最も広く導入されているサービスロボットのフリートを構築しており、世界中で16,000台以上が商用サービスに導入されています。Bear社のロボットは、エージェント型マルチロボットオーケストレーションを通じて、すでに1つの協調的なチームとして連携しており、固定された軌道やルートに従うのではなく、混雑し変化の激しい空間内を自由に移動しています。多くのロボット企業は依然として、実証実験から製品化への移行を目指している段階ですが、ベアはすでにその段階に達しており、ロボット、顧客、製造体制、そして実運用データがすべて整っています。キニシは、そこに欠けていたピース――ロボットが物体を扱うことを可能にするAI――を補完します。これにより、同じロボット群が、移動や清掃にとどまらず、ピッキング、仕分け、そして肉体労働にも対応できるようになります。

ベアがキニシを買収する理由

キニシは創業以来、ベアの生産ナビゲーション・スタックを基盤として事業を展開してきました。これは、ベアの商用フリートを支えるのと同じ技術です。この技術的な関係により、ベアはキニシのエンジニアリングの質、KR1マニピュレーション・プラットフォームの成熟度、そしてフィジカルAI研究の深さを、他社にはないほど明確に把握することができました。

また、この関係こそが、両社が手を組むことでより強くなる理由を示しています。これは、他社の機械にロボットアームを後付けするようなものではありません。ベアの配送ロボット、床清掃ロボット、そしてキニシとの協業によるヒューマノイドはすべて、単一のプラットフォーム上で動作し、異なるベンダーの製品を寄せ集めたパッチワークではなく、協調した一つのチームとして機能します。両社は互いに相乗効果を生み出しています。ベアのロボット群は数千カ所の拠点から絶え間なく実世界データを生成し、一方、キニシの実地型データ収集ツールは、低コストかつ迅速に操作事例を追加します。これにより、両社が単独で取り組むよりも速く、キニシのAIモデルを学習させることができます。ベアは、この一挙の取引によって、そうでなければ構築に数年を要したであろう操作技術と研究チームを一挙に獲得することになります。

また、この提携により、ベアは共同創業者であるブレナン・ピアース氏と再会することになります。ベアは、取引が完了次第、ブレナン氏と彼が率いるチームを再び社内に迎え入れることを楽しみにしています。

Kinisiの強み

• ヒューマノイドロボット「KR1」――産業、物流、ホスピタリティの各環境において、物体の把持、配置、仕分け、搬送を行うために設計された車輪付きヒューマノイドプラットフォーム。

• 独自開発の操作モデル - ビジョン・言語・アクション（VLA）モデルおよびロボット基盤モデル（RFM） - は、最新のAIインフラストラクチャスタック上に構築されており、模倣学習、強化学習、エージェント型タスク制御、および物体検出、位置特定、セグメンテーション、追跡、分類のためのコンピュータビジョンを網羅しています。

• 自社開発のグリッパーおよびエンドエフェクタの設計に加え、手による操作デモンストレーションを記録する、低コストでロボット非依存型のグローブ。これにより、トレーニングデータの収集をロボットの稼働時間から切り離し、モデルが学習するデモンストレーションの規模を拡大します。

• オックスフォード大学やケンブリッジ大学で高度な学位を取得した人材を含む、世界トップクラスの物理AIエンジニアおよび研究者チーム。

• ブリストルに欧州エンジニアリング拠点を設置し、既存のベイエリア事業に加え、英国市場への進出を拡大。

お客様およびパートナーの皆様への影響

買収完了までは、Bear RoboticsとKinisi Roboticsは引き続き別々の独立した企業として運営されます。当面の間、既存のお客様との関係、パイロットプロジェクト、評価、および各社の担当窓口については、変更はありません。

買収完了後、この買収により、Bear Roboticsのロボットが遂行できる業務の範囲が拡大されます。これは、Bear Roboticsのお客様がすでに信頼を寄せている同じプラットフォーム上で実現されます。Kinisiのお客様にとっては、Bear傘下においても担当窓口や進行中のパイロットプロジェクトが中断されることなく継続され、量産、フリート管理、導入サービス、カスタマーサポートを含むあらゆる展開において、Bearの事業規模を背景としたサポートが提供されます。

ブリストルオフィスは、Bearの戦略的エンジニアリング拠点として引き続き機能します。買収完了後、ブレン氏はChief Robotics Officer（最高ロボティクス責任者）としてBearの経営陣に加わり、KR1プラットフォームを統括しながら、引き続きKinisiのエンジニアリング組織を率いていきます。

Kinisi Roboticsの創業者兼CEO、ブレナン・ピアースからのメッセージ

「この契約の締結は、KinisiにとってもKR1にとっても、次なる正しい一歩です。私たちは創業当初から、Bear社のナビゲーション・スタックを基盤としてKinisiを構築してきました。それは、それが業界で最も強固な基盤であると確信していたからです。Bear社が他社にはない強みとして持つのは、すでに商用規模で稼働している真のフィジカルAIプラットフォーム――導入済みのロボット、企業顧客、製造現場、そしてクラウドオーケストレーション――です。「マニピュレーション」こそが欠けていた層であり、それをキニシが提供します。両社が協力して、単体のヒューマノイドロボットを孤立して開発するのではなく、統合されたマルチロボット自動化プラットフォームを完成させるのです。私たちがこれから作り上げるものに、大きな期待を寄せています。」

- ブレナンド・ピアース、キニシ・ロボティクス 創業者兼CEO、ベア・ロボティクス 最高ロボティクス責任者（契約締結に際して）

Bear Roboticsの創業者兼CEO、ジョン・ハからのメッセージ

「Bearは、ロボットを現実の世界で活用するために設立されました。私たちはそれを実現するためのプラットフォーム構築に長年にわたり取り組んできました。その結果、数千台のロボットが導入され、単一のクラウドオーケストレーション・スタック、実際の企業顧客、そしてそれらを支える製造サプライチェーンが確立されました。Kinisiは、そのプラットフォームを完成させるものです。KinisiのマニピュレーションAIは、当社のロボットが単に移動や配送を行うだけでなく、目の前の作業を実際に処理できるようになるための基盤となります。多くの企業がパイロット段階から製品化を目指している中、私たちは導入済みの商用ロボット群から、完全なフィジカルAI自動化へと拡大しています。KinisiチームがKR1で築き上げた成果、継続的な信頼を寄せてくださるお客様やパートナーの皆様、そしてこの新たな章を支えてくださる従業員や投資家の皆様に感謝申し上げます。これは、Bearにとってさらに大きな章の始まりです。」

- ジョン・ハ、Bear Robotics 創業者兼最高経営責任者

Bear Roboticsについて

Bear Roboticsは、ホスピタリティ業界における肉体的な負担を軽減することを目指した元Googleのエンジニアたちによって、2017年にシリコンバレーで設立されました。このアイデアは、創業者兼CEOのジョン・ハ氏が自ら経営するレストランで生まれたものです。それから9年、BearはそのアイデアをフルスタックのフィジカルAIプラットフォームへと発展させました。自社開発のロボット、自律的なマルチロボットオーケストレーション、そしてそれらが生成する実世界データにより、現在では北米、ヨーロッパ、アジアのホスピタリティ、医療、小売、物流、多階建て不動産の各分野において、日常的な肉体労働の自動化を実現しています。Bearの製品ファミリーには、Servi Plus、Servi Q、Servi Clean、Cartiが含まれます。詳細については、www.bearrobotics.ai をご覧ください。

Kinisi Roboticsについて

Kinisiは、倉庫、工場、物流環境向けに実用的なヒューマノイドロボットを開発する、AIを活用したロボット企業です。当社の主力プラットフォームである「KR1」は、実績のある自律航行機能、精密な操作機能、そして独自のAI基盤モデルを組み合わせており、施設の改造やカスタムエンジニアリングを必要とせずに、人間のデモンストレーションからわずか1日で新しいタスクを学習することができます。KinisiはRaaS（Robotics as a Service）モデルを採用しており、企業顧客はソフトウェアのアップデート、メンテナンス、継続的なモデル改善がすべて含まれた状態で、迅速かつコスト効率良くロボットを導入できます。現在、Kinisiは製造、物流、小売業界の主要企業と有料のパイロットプログラムを実施中です。導入された各ロボットから、実環境でのパフォーマンスデータやデモンストレーションデータがKinisiの基盤モデルにフィードバックされ、学習効果が相乗的に高まることで、新たな導入ごとに前回の導入よりも迅速かつ高性能な運用が可能になります。Kinisiは、Bear Roboticsの元共同創業者であるブレン・ピアース氏によって設立され、英国ブリストルに本社を置いています。エンジニアリングチームには、ダイソン、アマゾン、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学など、世界トップクラスの機関や企業から集まった人材が在籍しています。

メディアお問い合わせ先

ジェンナロ・ガロ（Bear Robotics マーケティング責任者）

press@bearrobotics.ai

出典：Bear Robotics, Inc

（日本語リリース：クライアント提供）