日本金融教育支援機構が拓殖大学との共催で、中高生向け金融教育ワークショップ「第4回FESコンテストへの道 in 東京都文京区」を開催

一般社団法人日本金融教育支援機構

一般社団法人日本金融教育支援機構（共同代表理事：平井梨沙・阿部奈々、所在地：東京都千代田区、以下「当機構」）は、拓殖大学との共催により、中高生向け金融教育ワークショップ「第4回FESコンテストへの道 in 東京都文京区」を開催します。

昨年度、当機構は文京区立大塚地域活動センターの事業として区内でワークショップを実施しました。今年度は開催の場を地域の大学へと広げ、大学との共催により実施することで、新たな学びの場の創出を目指します。

拓殖大学商学部 黒澤佳子ゼミの協力を得て、参加する中高生が大学生や地域の大人と関わりながらお金について学び、自ら発信する実践の場を提供します。

■大学生が伴走しながら、中高生が「伝えることで学ぶ」金融教育を体験

2025年に大塚地域活動センターで開催されたワークショップの様子

本ワークショップでは、当機構が主催する金融教育動画コンテスト「FESコンテスト(R)」への応募作品制作を通じて、中高生がお金について考え、自らの言葉で発信する力を育みます。金融教育を受け身の学習にとどめず、「伝えることで学ぶ」ことを重視した実践型プログラムです。

当日は、「お金の8つの力」をテーマとしたミニ講座やグループワークを実施し、参加者は身近なお金のさまざまな機能について意見を交わしながら動画企画を立案します。学んだ知識を整理し、小学生にも分かりやすく伝える視点で表現することで、理解をより深めていきます。

また、本ワークショップには黒澤ゼミの学生が運営スタッフとして参画します。大学生にとっても、地域の中高生との協働や教育活動への参加を通じて実践的な学びを得る機会となり、世代を超えた交流を通じた地域の学びの循環創出を目指します。

■FESコンテスト(R)について

ワークショップ実施イメージ

FESコンテスト(R)は、「中高生の作品がみんなの『お金を学ぶきっかけ』になる」をコンセプトに、中高生が小学生向けの金融教育動画を制作・発信する全国規模のコンテストです。文部科学省、金融庁、消費者庁、東京都の後援のもと開催されています。

また、FESコンテストの関連ワークショップは、2024年度に一般財団法人三菱みらい育成財団より、「教育事業者等が行うより先進的、特徴的、効果的な『心のエンジンを駆動させるプログラム』」として高く評価され、部門グランプリを受賞しました。

さらに2025年度には、子どもを主体とした学びの実践が評価され、「チルドレンファースト」の社会の実現に資する取り組みとして、「東京都こどもスマイルムーブメント大賞」優秀賞を受賞しています。

■ワークショップ概要

■拓殖大学 地域連携センター長 副学長 徳永達己氏 コメント

- 名称：第4回FESコンテストへの道 in 東京都文京区- 日程：2026年8月9日（日曜日）14:00～16:30- 会場：拓殖大学 文京キャンパス B館1階学生ホール- 主催：一般社団法人日本金融教育支援機構- 共催：拓殖大学- 後援：東京都- 対象：中学生・高校生- 内容： - 金融教育ミニ講座 - グループワーク - 動画企画制作 - FESコンテスト(R)応募作品制作 等ご参考：第4回FESコンテストへの道 ワークショップ in 東京都文京区(https://faincation.com/event/16598)

拓殖大学は、学生一人ひとりが国際的視野を持ち、国内外の人々と協働して積極的に課題の発見と解決にチャレンジしていくタフな人間力を身につけたグローバル人材（拓殖人材）の育成を目指しています。

金融教育は、暮らしや地域の課題を理解し、より良い社会をつくるための大切な力です。

地域社会と共生し、信頼される存在となるべく、このたびのFESコンテストワークショップに参加される中高生の皆様にとって有意義な機会となるようサポートしてまいります。

■拓殖大学商学部 黒澤佳子教授 コメント

黒澤ゼミでは授業で学んだ経営学の知識を実践する場として、ビジネスコンテストなどにチャレンジしています。

私自身もFPなので、学生が今後なりたい自分になるために、夢をかなえられるように、お金に関する知識も都度伝えるようにしています。

拓殖大学は学内でもチャレンジの機会があり、おもしろい大学なのですが、FESコンテストは地域や次世代と関わりながら学ぶ貴重な機会です。

「人に教える」ことが一番成長しますので、学生の成長を期待しています。

■一般社団法人日本金融教育支援機構 共同代表理事 平井梨沙 コメント

文京区は、国立・私立・公立の学校が集積し、教育と文化が根付く「文の京」です。当機構にとっても、第1回FESコンテストからワークショップを開催してきた原点の地域であり、今年の8月には文京区教育委員会からのご依頼による親子向け家庭教育講座も予定しています。

今回のワークショップに参加する中高生は、大学生とともに小学生向け金融教育動画の制作に挑戦します。こうした世代を超えた学びの連鎖が広がることを期待しています。

また、本年度は東京都地区大会を初開催する節目の年でもあります。文京区での実践を礎に、今後は大学との連携をさらに広げながら、地域に根差した金融教育文化の醸成に取り組んでまいります。

本件についてのお問い合わせ先

一般社団法人 日本金融教育支援機構

共同代表理事：平井 梨沙 阿部 奈々

東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室

電話：03-6674-1435

設立：2022年12月28日

公式サイト：https://faincation.com/

メール：info@faincation.com