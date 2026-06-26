＜SNIDEL HOME＞タイ発祥のスイーツブランド「バターベア」と初コラボレーション！キャッチーで愛らしいアイテムが新登場！＜6月26日(金)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、タイ発祥のスイーツブランド「Butterbear（バターベア）」とのコラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて6月26日(金)12:00（正午）より公開、オンラインストア・直営店舗にて同日発売いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )

タイ発祥のスイーツブランド「Butterbear（バターベア）」のマスコットキャラクターとの初コラボレーションが実現！

ノーン・ヌーイの愛称で親しまれるバターベアは、ふわふわで愛らしく、

バターのように温かく、見る人の心をやさしく溶かす存在。

アイコニックなモチーフにキャッチーなチェック柄を組み合わせ、

毎日にそっと寄り添う、特別なコレクション。

まるで飛び出してきたかのような立体的なデザインは、

そばで一緒に過ごしているかのような気持ちにさせてくれる。

バターベアと一緒にとろけるような楽しい時間を過ごそう！

"A very buttery welcome to our world ！"

(私たちの世界へ、バターの香りいっぱいの歓迎を！)

商品ラインアップ

■ニットプルオーバー

価格：8,580円

カラー展開：WHT,LPNK,MNT

■ニットショートパンツ

価格：7,920円

カラー展開：RED,LPNK,MNT

柔らかな肌触りの薄手ニットシリーズ。ラインジャガードが効いたプレッピーテイストな半袖プルオーバーとギンガムチェックのショートパンツです。ショートパンツの左裾にはスナップボタンで着脱可能な「バターベア」のぬいぐるみをあしらいキャッチーな一着に仕上げています。

■ニットカーディガン

価格：14,080円

カラー展開：WHT,LPNK,MNT

「バターベア」や赤いハートやロゴジャガードを散りばめたプレッピーなカーディガン。

ボタンには立体的なハートボタンを付け、一番上のボタンにはスナップボタンで着脱できる「バターベア」のぬいぐるみをあしらいました。背面はSNIDEL HOMEのロゴとキャラクタージャガードを大きくデザインし、360度どこから見ても愛らしさあふれる１着に。

■開襟シャツ

価格：8,910円

カラー展開：RED,BRW,LBLU

■カットロングパンツ

価格：8,910円

カラー展開：RED,BRW,LBLU

なめらかなレーヨン素材を使用した開襟シャツ＆ロングパンツ。

キュートなギンガムチェック柄に「Butterbear」のグラフィックを散りばめ、小さなフリルを部分的にあしらいほんのりガーリーなデザインにしました。

■パーカー

価格：12,100円

カラー展開：IVR,GRY,PNK

後ろ丈を長めにデザインした、ゆるっとしたシルエットがトレンドライクなジップパーカー。

柔らかなコットン混の裏毛素材を使用し、オールシーズン軽やかに羽織れる着心地。

胸ポケットには大きな「B」のサガラ刺繍をあしらい、ポケットの中にはスナップボタンで取り外し可能な「バターベア」のぬいぐるみをセットし、遊びゴコロあるキャッチーなデザインにしました。

■Tシャツ

価格：6,930円

カラー展開：OWHT,MNT,PNK

なめらかな肌触りのレーヨンに、「バターベア」のグラフィックを、カラーごとに異なるデザインで大きくプリントしたTシャツ。接触冷感加工を施したひんやり涼しい着心地で、気温があがるこれから時期におすすめの一着です。ゆとりのあるシルエットなのでカジュアルな着こなしも楽しめます。

■スマホストラップ

価格：6,380円

カラー展開：OWHT,MNT,LPNK

ポップなカラーリングのビーズと「バターベア」のぬいぐるみを組み合わせたスマホストラップ。

ビーズ部分にはハートのモチーフに加えて、「バターベア」と「SNIDEL HOME」のイニシャルロゴをあしらいました。バッグチャームとしてもご使用いただけるデザインです。

■タンブラー

価格：8,580円

カラー展開：RED,BRW,LBLU

ギンガムチェック柄に「バターベア」の愛らしい姿をプリントしたストロー付きのタンブラー。

取り外し可能なレザー調のスリーブには、「バターベア」のぬいぐるみが付いており、タンブラーとスリーブはそれぞれ単体でも使用可能。デスクワークからお出かけシーンまで、そばに置いてあるだけで気分を上げてくれるアイテムです。

■ルームシューズ

価格：7,920円

カラー展開：RED,LPNK,MNT

赤いハートと立体的な「バターベア」を乗せたボリューミーかつキャッチーなふんわりとした履き心地のニットルームシューズ。つま先を空けたサンダルタイプのデザインなので、これからの汗ばむ時期にもおすすめです。インソールにもダブルネームのロゴ刺繍を入れ、「バターベア」の顔を大きく刺繍しました。

■ブランケット

価格：8,580円

カラー展開：WHT

柔らかな肌触りの薄手ニットを使用したハートジャガードが愛らしいブランケット。

他アイテムと同様、「バターベア」のぬいぐるみが付いており、ボタンで取り外し可能。

膝や肩に掛けることで「バターベア」と一緒にくつろぎ時間を楽しんでいるような気分になれます。

■ポーチ

価格：6,820円

カラー展開：RED,PNK,MNT

シボ感を出したさらっとした風合いのギンガムチェック生地に、「バターベア」のぬいぐるみをドッキングしたファスナーポーチ。両面にフリルを添えたマチありの半月型ポーチで、内ポケットも付いています。

※全て税込価格

販売について

＜全国直営店＞

6月26日(金)より発売

・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉

＜オンラインストア＞

6月26日(金)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉

・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/

バターベアについて

Butterbear brings joy, comfort, and playful charm wherever she goes. With her love for desserts, dancing, and making people smile, she reminds everyone to cherish the sweetness in everyday moments - always staying true to her promise of being your buttery best friend.

SNIDEL HOMEについて

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

(C)Butterbear.