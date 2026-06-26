社員にも、コンサルにも、銀行にも言われないことが、カードで出てくる。経営者・幹部限定の辛口カードゲーム発売

株式会社SASI

「経営を、デザインする」デザインを動詞として捉え、組織変革を支援する株式会社SASI（兵庫県宝塚市、代表取締役：石本和也）は、2026年6月26日より「カチコチ組織 経営診断カードゲーム」の本格販売を開始します。本カードゲームは、経営者が感じながらも言葉にできない「なんか違う」という違和感を、35枚のカードを使った対話で可視化するツールです。

「コンサルにでもこれだけビシッと言われることはない」

--これは実際の利用者の声です。社員には立場上言えない、銀行は踏み込めない、コンサルタントは課題が顕在化しないと呼べない。多くの経営者が「本音で話せる場がない」という孤独を抱えています。本カードゲームはその構造的な問題に、対話というアプローチで向き合います。

■ 利用者の声

詳細を見る :https://sasi-d.com/cardgame_kit/

「シビアに出ていますが、この課題感は今の会社にピッタリですね。」

※30億・製造業

「会社の規模的に言葉は自分で変換しないといけないですが、当たってますね。コンサルにでもこれだけビシッと言われることはないです（笑）」

※30億・通信業

「このカードのいいところは、幹部とみんなで質問に対して『これはどう思う？』と議論しながら判定できるところですね。それぞれによって回答が違うのが発見でした。」

※20億・製造業

■ 背景：経営者の「言葉にならない違和感」

売上は悪くないのに停滞感がある。若手に期待しているが育ちきらない。

「このままでいいのか」--こうした違和感を抱えながら、経営者は孤独です。

社員には立場上言えない。

銀行は当たり障りのない話しかしない。

違和感は言語化されないまま蓄積されていきます。

SASIは200社を超える組織変革支援の現場から得た知見をもとに、この構造的な問題に向き合うツールとして本カードゲームを開発しました。

■ 製品概要

商品名

カチコチ組織 経営診断カードゲーム（SASI監修ヒアリングシート付き）

内容

35枚のカード（5カテゴリー×7問）＋樹形診断シート＋32タイプ診断結果＋ヒアリングシート

対象

経営者・経営幹部（関西圏法人）・支援機関

販売開始

2026年6月26日

販売チャネル

BASEオンラインショップ（公式サイトよりリンク）

価格

1,100円（税込）＋送料

詳細・お申し込みはこちら

https://sasi-d.com/cardgame_kit/

■使い方3STEP

１.答える

5カテゴリー×7問、計35問。「はい／いいえ／どちらでもない」で今の姿を正直に。

２.並べる

カテゴリーごとに結果を数え、樹形シートに配置。現在地が視覚的に浮かび上がります。

３.気づく

32タイプの診断結果をもとに、次にやるべきことが見えてきます。

診断結果サンプル診断結果サンプル診断結果サンプル診断結果サンプル

樹形型に判定すると、現在の経営の「特徴」「優先投資項目」「組織硬直度」「ビジネス停滞度」「経営危険度」が一目でわかります。付属シートのQRコードから、さらに詳しく「次の打ち手」を知ることができます。

▶️動画で使い方を見る（YouTube）(https://youtube.com/shorts/vNgq0v2dXj0)

■ 3つの特長

1. 辛口だから、気づける

「当たっているが、社内では誰も言えなかった」という声が相次ぎます。カードが客観的な問いを立てるため、忖度なしに現状を直視できます。

2. 32タイプの診断で、次の打ち手が見える

5カテゴリーの組み合わせにより、経営状態を32パターンに分類。組織硬直度・ビジネス停滞度・経営危険度・優先投資項目が一目でわかります。

3. ゲーム形式だから、対話が生まれる

1人で静かに自社と向き合う時間に。あるいは幹部と「どこを変えるべきか」を議論する場に。ゲーム形式だからこそ、重くなりすぎない対話が可能です。

■ 今後の展開

銀行・金融機関が運営する共創施設でのワークショップ展開を予定（SMBC HOOPS LINK）

7/2（木）HOOPS LINK KANSAI（グラングリーン大阪）にてSMBC共催でワークショップ開催

イベント詳細はこちら(https://sasi-d.com/event-smbc-workshop0602/)

■ 会社概要

会社名

株式会社SASI

代表取締役

石本和也

所在地

〒665-0061 兵庫県宝塚市仁川北3-6-3 ジュエル仁川102

電話番号

0798-55-7579

公式サイト

https://sasi-d.com

Instagram

@sasi_inc

事業内容

デザイン経営支援、ブランディング、新規事業開発支援

実績

200社超の組織変革支援 / 特許庁「デザイン経営」アドバイザー・有識者委員 / 中小企業庁・各地経済産業局・大学での講師実績

イベント・セミナー開催希望・検討に関するお問い合わせは下記から。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SASI 広報担当

TEL：0798-55-7579 Email：customer@sasi-d.com

URL：https://sasi-d.com/contact/