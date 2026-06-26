社員にも、コンサルにも、銀行にも言われないことが、カードで出てくる。経営者・幹部限定の辛口カードゲーム発売
「経営を、デザインする」デザインを動詞として捉え、組織変革を支援する株式会社SASI（兵庫県宝塚市、代表取締役：石本和也）は、2026年6月26日より「カチコチ組織 経営診断カードゲーム」の本格販売を開始します。本カードゲームは、経営者が感じながらも言葉にできない「なんか違う」という違和感を、35枚のカードを使った対話で可視化するツールです。
「コンサルにでもこれだけビシッと言われることはない」
--これは実際の利用者の声です。社員には立場上言えない、銀行は踏み込めない、コンサルタントは課題が顕在化しないと呼べない。多くの経営者が「本音で話せる場がない」という孤独を抱えています。本カードゲームはその構造的な問題に、対話というアプローチで向き合います。
詳細を見る :
https://sasi-d.com/cardgame_kit/
■ 利用者の声
「シビアに出ていますが、この課題感は今の会社にピッタリですね。」
※30億・製造業
「会社の規模的に言葉は自分で変換しないといけないですが、当たってますね。コンサルにでもこれだけビシッと言われることはないです（笑）」
※30億・通信業
「このカードのいいところは、幹部とみんなで質問に対して『これはどう思う？』と議論しながら判定できるところですね。それぞれによって回答が違うのが発見でした。」
※20億・製造業
■ 背景：経営者の「言葉にならない違和感」
売上は悪くないのに停滞感がある。若手に期待しているが育ちきらない。
「このままでいいのか」--こうした違和感を抱えながら、経営者は孤独です。
社員には立場上言えない。
銀行は当たり障りのない話しかしない。
違和感は言語化されないまま蓄積されていきます。
SASIは200社を超える組織変革支援の現場から得た知見をもとに、この構造的な問題に向き合うツールとして本カードゲームを開発しました。
■ 製品概要
商品名
カチコチ組織 経営診断カードゲーム（SASI監修ヒアリングシート付き）
内容
35枚のカード（5カテゴリー×7問）＋樹形診断シート＋32タイプ診断結果＋ヒアリングシート
対象
経営者・経営幹部（関西圏法人）・支援機関
販売開始
2026年6月26日
販売チャネル
BASEオンラインショップ（公式サイトよりリンク）
価格
1,100円（税込）＋送料
詳細・お申し込みはこちら
https://sasi-d.com/cardgame_kit/
■使い方3STEP
１.答える
5カテゴリー×7問、計35問。「はい／いいえ／どちらでもない」で今の姿を正直に。
２.並べる
カテゴリーごとに結果を数え、樹形シートに配置。現在地が視覚的に浮かび上がります。
３.気づく
32タイプの診断結果をもとに、次にやるべきことが見えてきます。
診断結果サンプル
診断結果サンプル
診断結果サンプル
診断結果サンプル
樹形型に判定すると、現在の経営の「特徴」「優先投資項目」「組織硬直度」「ビジネス停滞度」「経営危険度」が一目でわかります。付属シートのQRコードから、さらに詳しく「次の打ち手」を知ることができます。
▶️動画で使い方を見る（YouTube）(https://youtube.com/shorts/vNgq0v2dXj0)
■ 3つの特長
1. 辛口だから、気づける
「当たっているが、社内では誰も言えなかった」という声が相次ぎます。カードが客観的な問いを立てるため、忖度なしに現状を直視できます。
2. 32タイプの診断で、次の打ち手が見える
5カテゴリーの組み合わせにより、経営状態を32パターンに分類。組織硬直度・ビジネス停滞度・経営危険度・優先投資項目が一目でわかります。
3. ゲーム形式だから、対話が生まれる
1人で静かに自社と向き合う時間に。あるいは幹部と「どこを変えるべきか」を議論する場に。ゲーム形式だからこそ、重くなりすぎない対話が可能です。
■ 今後の展開
銀行・金融機関が運営する共創施設でのワークショップ展開を予定（SMBC HOOPS LINK）
7/2（木）HOOPS LINK KANSAI（グラングリーン大阪）にてSMBC共催でワークショップ開催
イベント詳細はこちら(https://sasi-d.com/event-smbc-workshop0602/)
■ 会社概要
会社名
株式会社SASI
代表取締役
石本和也
所在地
〒665-0061 兵庫県宝塚市仁川北3-6-3 ジュエル仁川102
電話番号
0798-55-7579
公式サイト
https://sasi-d.com
@sasi_inc
事業内容
デザイン経営支援、ブランディング、新規事業開発支援
実績
200社超の組織変革支援 / 特許庁「デザイン経営」アドバイザー・有識者委員 / 中小企業庁・各地経済産業局・大学での講師実績
イベント・セミナー開催希望・検討に関するお問い合わせは下記から。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社SASI 広報担当
TEL：0798-55-7579 Email：customer@sasi-d.com
URL：https://sasi-d.com/contact/