社員にも、コンサルにも、銀行にも言われないことが、カードで出てくる。経営者・幹部限定の辛口カードゲーム発売

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株式会社SASI


「経営を、デザインする」デザインを動詞として捉え、組織変革を支援する株式会社SASI（兵庫県宝塚市、代表取締役：石本和也）は、2026年6月26日より「カチコチ組織 経営診断カードゲーム」の本格販売を開始します。本カードゲームは、経営者が感じながらも言葉にできない「なんか違う」という違和感を、35枚のカードを使った対話で可視化するツールです。



　「コンサルにでもこれだけビシッと言われることはない」


--これは実際の利用者の声です。社員には立場上言えない、銀行は踏み込めない、コンサルタントは課題が顕在化しないと呼べない。多くの経営者が「本音で話せる場がない」という孤独を抱えています。本カードゲームはその構造的な問題に、対話というアプローチで向き合います。






詳細を見る :
https://sasi-d.com/cardgame_kit/

■ 利用者の声

「シビアに出ていますが、この課題感は今の会社にピッタリですね。」


※30億・製造業



「会社の規模的に言葉は自分で変換しないといけないですが、当たってますね。コンサルにでもこれだけビシッと言われることはないです（笑）」


※30億・通信業



「このカードのいいところは、幹部とみんなで質問に対して『これはどう思う？』と議論しながら判定できるところですね。それぞれによって回答が違うのが発見でした。」


※20億・製造業



■ 背景：経営者の「言葉にならない違和感」

売上は悪くないのに停滞感がある。若手に期待しているが育ちきらない。


「このままでいいのか」--こうした違和感を抱えながら、経営者は孤独です。


社員には立場上言えない。


銀行は当たり障りのない話しかしない。


違和感は言語化されないまま蓄積されていきます。


SASIは200社を超える組織変革支援の現場から得た知見をもとに、この構造的な問題に向き合うツールとして本カードゲームを開発しました。


■ 製品概要

商品名


カチコチ組織 経営診断カードゲーム（SASI監修ヒアリングシート付き）


内容


35枚のカード（5カテゴリー×7問）＋樹形診断シート＋32タイプ診断結果＋ヒアリングシート


対象


経営者・経営幹部（関西圏法人）・支援機関


販売開始


2026年6月26日


販売チャネル


BASEオンラインショップ（公式サイトよりリンク）


価格


1,100円（税込）＋送料


詳細・お申し込みはこちら


https://sasi-d.com/cardgame_kit/



■使い方3STEP

１.答える


5カテゴリー×7問、計35問。「はい／いいえ／どちらでもない」で今の姿を正直に。




２.並べる


カテゴリーごとに結果を数え、樹形シートに配置。現在地が視覚的に浮かび上がります。





３.気づく


32タイプの診断結果をもとに、次にやるべきことが見えてきます。



診断結果サンプル


診断結果サンプル

診断結果サンプル

診断結果サンプル

樹形型に判定すると、現在の経営の「特徴」「優先投資項目」「組織硬直度」「ビジネス停滞度」「経営危険度」が一目でわかります。付属シートのQRコードから、さらに詳しく「次の打ち手」を知ることができます。




▶️動画で使い方を見る（YouTube）(https://youtube.com/shorts/vNgq0v2dXj0)



■ 3つの特長

1. 辛口だから、気づける


　「当たっているが、社内では誰も言えなかった」という声が相次ぎます。カードが客観的な問いを立てるため、忖度なしに現状を直視できます。



2. 32タイプの診断で、次の打ち手が見える


　5カテゴリーの組み合わせにより、経営状態を32パターンに分類。組織硬直度・ビジネス停滞度・経営危険度・優先投資項目が一目でわかります。



3. ゲーム形式だから、対話が生まれる


　1人で静かに自社と向き合う時間に。あるいは幹部と「どこを変えるべきか」を議論する場に。ゲーム形式だからこそ、重くなりすぎない対話が可能です。



■ 今後の展開

銀行・金融機関が運営する共創施設でのワークショップ展開を予定（SMBC HOOPS LINK）


7/2（木）HOOPS LINK KANSAI（グラングリーン大阪）にてSMBC共催でワークショップ開催


イベント詳細はこちら(https://sasi-d.com/event-smbc-workshop0602/)


■ 会社概要

会社名


株式会社SASI


代表取締役


石本和也


所在地


〒665-0061 兵庫県宝塚市仁川北3-6-3 ジュエル仁川102


電話番号


0798-55-7579


公式サイト


https://sasi-d.com


Instagram


@sasi_inc


事業内容


デザイン経営支援、ブランディング、新規事業開発支援


実績


200社超の組織変革支援 / 特許庁「デザイン経営」アドバイザー・有識者委員 / 中小企業庁・各地経済産業局・大学での講師実績



イベント・セミナー開催希望・検討に関するお問い合わせは下記から。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社SASI　広報担当


TEL：0798-55-7579　　Email：customer@sasi-d.com


URL：https://sasi-d.com/contact/