【東京駅】ラベンダー柄が華やかなサマーボックス新登場！ブリュレスイーツ専門店「ブリュレメリゼ」

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する、“ブリュレ”がテーマのスイーツブランド「BRULEE MERIZE(ブリュレメリゼ)」は2026年7月1日(水)～8月末頃までの期間限定で『メリゼギフト ＜サマー＞』を販売いたします。

https://bruleemerize.jp/(https://bruleemerize.jp/)

もし“ブリュレ”というひと手間が、お菓子をさらに美味しくしてくれるとしたら。そんなワクワクする発想から生まれた、“ブリュレ”をテーマにした東京駅限定ブリュレスイーツ専門店「ブリュレメリゼ」。代表作の『ブリュレクリームタルト』は累計200万個販売を記録し、東京駅「東京ギフトパレット」の“上半期人気商品ランキング(※)”では2年連続1位に輝きました。

この度、パリジェンヌのメリゼが作るブリュレスイーツ3種を詰め合わせたサマーボックスが新登場！シーズンごとの装いで登場する華やかな『メリゼギフト』は、東京みやげとしても人気。帰省土産はもちろん、大切な方への贈り物・夏のご挨拶にもどうぞ。

※東京駅「東京ギフトパレット」2025年上半期人気商品ランキング〈※東京ステーション開発(株)調べ ※2025年1月～6月の売上実績をもとにランキングを作成 ※東京ステーション開発(株)POSデータから算出 ※通年販売商品を対象 ※1ブランド1商品を選出〉

夏限定ピスタチオタルトも楽しめる、ブリュレスイーツ3種詰合せ

夏らしい装いの『メリゼギフト 〈サマー〉』は、フランスの夏を象徴するラベンダー柄と、「ブリュレメリゼ」らしいターコイズブルーを組み合わせた爽やかなスイーツボックス。代表作『ブリュレクリームタルト』、季節限定『ブリュレクリームタルト ピスタチオ』、ブリュレ仕立てのパイ『ブリュレミルフィーユ』。こだわりのブリュレスイーツ3種を、ぜひ食べ比べてみてくださいね。

パリとろ食感が香ばしい 代表作『ブリュレクリームタルト』

マダガスカル産バニラとラムの香りで芳醇なカスタード風味に仕立てた、とろっと柔らかなクリーム。さくっと焼いたココットタルトに流し込み、直火でパリッと香ばしくブリュレしました。ほろ苦いキャラメルソースがアクセントです。

ピスタチオの香り華やか 『ブリュレクリームタルト ピスタチオ』

芳醇なイタリア産ピスタチオペーストをたっぷり溶けこませた なめらかクリーム。直火でパリッと香ばしくブリュレして、ローストピスタチオ本来の香ばしさをさらに美味しく高めました。中に潜むほろ苦いキャラメルソースが隠し味。

パリッとブリュレしたサクサクパイ 『ブリュレミルフィーユ』

芳醇なラムバニラの薫りが、カスタード香るショコラクリームのコクを引き立てます。表面をブリュレ仕立てで香ばしく焼いたサクサクパイとの相性が絶妙です。

商品情報

【商品名】メリゼギフト ＜サマー＞

【価 格】1,944円(本体価格1,800円)

【内 容】ブリュレクリームタルト×3、ブリュレクリームタルト ピスタチオ×2、ブリュレミルフィーユ×2

【取扱店】BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店

【発売日】2026年7月1日(水)～8月末頃まで

※予定数無くなり次第終了いたします。

※表示の価格は参考小売価格です。

BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）とは

BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店

公式HP

https://bruleemerize.jp/(https://bruleemerize.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/bruleemerize/(https://www.instagram.com/bruleemerize/)

おしゃれなカフェで働く、パリジェンヌのメリゼ。好奇心旺盛で、好きなものへの愛が止まらない彼女は、こんがりカラメルが甘く香ばしいブリュレスイーツで頭がいっぱい。タルトはもちろん、スイーツはなんだってブリュレしてみちゃう。だってその方が人生楽しいでしょう？メリゼが作る、おいしいブリュレスイーツをbon appetit.