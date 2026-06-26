【mojojojo】ぬいぐるみのようなふわふわ感がかわいい！バッグに付けて持ち歩けるダイカットミラーをスケーターが新発売

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、mojojojoのキャラクターをぬいぐるみのようなふわふわ感で楽しめる「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」を新発売しました。

「Nicky」、「You never know」、「John」、「Leo」の4キャラクターをラインアップ。

バッグやポーチに付けて持ち歩けるナスカン付きで、外出先で身だしなみを確認できるミラーとして使えます。

毎日持ち歩きたくなるアイテムで、プレゼントにもおすすめです。

商品詳細

Nicky｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

・品番：ZNMD1

・JAN：4973307742682

・価格：1,430円（税込）

You never know｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

・品番：ZNMD1

・JAN：4973307742675

・価格：1,430円（税込）

John｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

・品番：ZNMD1

・JAN：4973307742668

・価格：1,430円（税込）

Leo｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

・品番：ZNMD1

・JAN：4973307742699

・価格：1,430円（税込）

販売店舗

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx

および、全国の雑貨専門店など。

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※ 写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※ 本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C)mojojojo

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021