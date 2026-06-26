結婚式場の映像クリエイティブチームが、企業向け映像制作サービスを開始。映像で採用・ブランディングを支援

株式会社一蔵

株式会社一蔵（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河端義彦）が運営する名古屋市の結婚式場「百花籠」が、企業のビジネス成長を支援する映像制作サービスを開始いたしました。

これまで、結婚式という人生の節目に寄り添い、一生に一度の感動を映像として残してきた映像クリエイティブチームが、その技術とノウハウを活かし、企業の採用活動やブランディング、社内コミュニケーションなどの課題解決をサポートいたします。

結婚式場の映像チームだからこそ生み出せる、“心を動かす映像”

新郎新婦やご家族の想いを丁寧に汲み取り、限られた時間の中で感動を最大限に引き出す映像制作を数多く手掛けてきた経験を活かし、企業の魅力や理念、働く人々の想いを単なる情報として伝えるのでは

なく、「共感を生むストーリー」として映像化します。

採用市場が激化する中、求職者が求めているのは企業情報だけではありません。

「どんな人が働いているのか」

「どんな雰囲気の職場なのか」

「自分が働く姿をイメージできるか」

そうした写真や文字のみでは伝えきれない感覚的な価値を伝えることが、企業選びにおいて重要視されています。

私たちは、映像の力で企業と求職者の距離を縮めるお手伝いをいたします。

■制作可能な映像コンテンツ

・採用活動に活用できる「企業紹介動画」

・求職者へ安心感を届ける「スタッフ密着動画」

・サービスの魅力を分かりやすく伝える「商品・サービス紹介動画」

・企業価値を高める「会社案内・ブランディング映像」

・組織の一体感を醸成する「インナーブランディング・周年記念動画」

・InstagramやTikTokなどの「SNS向け縦型動画」

企画構成から撮影・編集までワンストップで対応いたします。

「動画を作りたいけど、何から始めればよいかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

■スタッフ密着動画

スタッフの「ありのままの日常」を映し出す密着動画は、採用活動において求職者の心を動かす強力なツールになります。

実際の業務風景や現場の空気感、スタッフ同士のコミュニケーションなど、写真や文章だけでは伝わらないリアルな職場環境を映像で表現。働く人の表情や言葉を通じて、「自分がこの会社で働く姿」を具体的にイメージできるため、応募前の不安を軽減し、応募意欲の向上につなげることができます。

制作映像：https://www.youtube.com/watch?v=R-Og616igrw

1日密着インタビュー

■シネマティックなストーリーPV

企業の理念や強み、カルチャーを、まるで一本の映画のような映像作品として表現します。

単なる会社紹介ではなく、働く人々の情熱や挑戦、企業が目指す未来をストーリーとして描くことで、視聴者の感情に訴えかける映像を制作。

採用説明会や採用サイト、企業ブランディング施策において、「この会社で働きたい」「この企業に共感する」という感情を生み出し、企業の魅力をより深く印象付けます。

制作映像：https://www.youtube.com/watch?v=zPysiCO2F-w

■SNS向け縦型動画

SNSでの情報収集が当たり前となった今、短時間で魅力を伝える縦型ショート動画は、企業やサービスの認知拡大に欠かせないコンテンツになっています。

人の心を動かす映像づくりを追求してきた結婚式場の映像制作チームが、数秒で視聴者の興味を引きつける構成力と、感情に寄り添う映像表現を活かし、企業やサービスの魅力を印象的に発信。InstagramリールやTikTokなど、各プラットフォームに最適化した動画をご提案します。

商品・サービスの紹介はもちろん、採用広報やイベント告知、ブランド認知向上など、目的に応じた企画から撮影・編集までワンストップでサポートいたします。

■お問い合わせ

サービス内容やお見積りについては、お気軽にお問い合わせください。

企業ごとの課題や目的に合わせて、最適な映像活用をご提案いたします。

〇お問い合わせ：https://hyakka-rouvideo.wixsite.com/website-1

〇Youtube：https://www.youtube.com/@hyakka-rouvideographer3909

〇Instagram：https://www.instagram.com/kenyato_hk/

結婚式場 百花籠

百年を超えて愛される花のように、ふたりの未来に幾百もの花が咲くようにとの願いを名前にこめた「百花籠」。日本とヨーロッパそれぞれの伝統と新旧の美が綯交ぜになって、訪れる人を虜にする世界観はクラシカルでいて斬新。和洋渾然の空間の中で美しくドラマティックなウエディングが叶う。

また、館内にはフレンチレストラン「清雅」を併設。フランスの星付きレストランで研鑽を積んだシェフが手掛ける華やかな料理の数々をご堪能いただけます。

ブライダルフェアや季節ごとのイベントも随時開催。カップルやご家族の大切な時間を彩ります。

【公式】百花籠 | 名古屋市東区の結婚式場(https://hyakkarou.jp/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=brand&gad_source=1&gad_campaignid=19906037654&gclid=CjwKCAjwuanRBhBSEiwAY5y6V9o31k4b2KYk1mtSRLHcZbkx3zLeE76IyTzx6auSe473zI7AmhQqnxoCTnYQAvD_BwE)

株式会社一蔵

1991年2月設立。東証スタンダード市場上場。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国115店舗（2026年3月末時点）とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場、国内1ヵ所のウエディングフォトスタジオを運営。

株式会社一蔵(https://www.ichikura.jp/)