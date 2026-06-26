【株式会社セキグチ】NHK Eテレ『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』公式グッズ初のウェイキーのぬいぐるみとキーチェーンマスコットが発売！
ウェイキー（キーチェーンマスコット/ぬいぐるみ）
株式会社セキグチ（所在地：東京都／代表取締役社長 吉野壽高）は、『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』に登場するウェイキーのぬいぐるみとキーチェーンマスコットを7月中旬より発売します。
本物のウェイキーのようなふわっとした手触りとビビッドなカラーにこだわりました。
ボディは柔らかなボア生地で縫製し、ふんわりと綿詰めしています。抱きしめればぬいぐるみらしいやさしい手触りに癒されます。
ウェイキー（ぬいぐるみ）
ウェイキー（キーチェーンマスコット）
思わずこちらまで笑顔になってしまう、にっこりとした表情がとっても魅力的。ころんと座らせやすい形状なので、お部屋やデスク、棚の上など、好きな場所にちょこんと飾って楽しめます。
お子さまへのプレゼントにはもちろん、番組ファンのコレクションアイテムとしてもぴったり。見ているだけで元気をもらえるウェイキーをぜひお迎えください。
ウェイキー（ぬいぐるみ）
ウェイキー（ぬいぐるみ）
ウェイキー（ぬいぐるみ）
ウェイキー（キーチェーンマスコット）
ウェイキー（キーチェーンマスコット）
ウェイキー（キーチェーンマスコット）
▼商品詳細
商品名：The Wakey Show ウェイキー Sぬいぐるみ
価格：3,850円(税込)
サイズ：H15.5×W12.0×D10.5cm
発売日：7月中旬頃から発売予定
商品名：The Wakey Show ウェイキー キーチェーンマスコット
価格：2,750円(税込)
サイズ：H14.0×W10.5×D5.5cm
発売日：7月中旬頃から発売予定
ウェイキー（キーチェーンマスコット/ぬいぐるみ）
「The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ」とは
DJウェイキーとサニーストリートの仲間たちが、今日一日が楽しくなるinterestingな情報をお届けするエデュテインメントショウ！
Ｅテレの新しいキャラクターが贈る、おめざめエデュテインメント番組！
ラジオカーから毎朝Wake Upなコンテンツを放送しているDJ・ウェイキー。サニーストリートで出会った愉快な仲間から、いろいろな分野のinterestingな知識を教えてもらい、その感動を世界の子どもたちに向け発信します。ほかにも、ゲーム、ファッション、コント、漫画など、盛りだくさんのコーナーでおめざめをサポートします！
NHK Eテレ
毎週(月)～(金)あさ7時00分～7時20分 好評放送中
＜再放送＞NHK Eテレ 同日 夕方5時10分～5時30分
NHK ONEとNHKオンデマンドで見逃し配信中
＜番組配信＞
ベストセレクション配信中（毎週金曜正午に更新）
FOD： https://fod.fujitv.co.jp/title/30is/ (https://fod.fujitv.co.jp/title/30is/)
U-NEXT： https://video.unext.jp/title/SID0290093 (https://video.unext.jp/title/SID0290093)
Hulu： https://www.hulu.jp/watch/100258435
アニメ放題： https://www.animehodai.jp/title/SID0290093
NHKこどもパーク：
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H2N4WB3S/ref=atv_dp_season_select_s2 (https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H2N4WB3S/ref=atv_dp_season_select_s2)
Prime Video（シーズン1のみ）：
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FKGRKSQB (https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FKGRKSQB)
＜公式サイト／SNS＞
◆ The Wakey Base公式YouTube： https://www.youtube.com/@thewakeybase (https://www.youtube.com/@thewakeybase)
◆ The Wakey Base公式X： https://x.com/thewakeybase/
◆ The Wakey Base公式Instagram： https://www.instagram.com/thewakeybase/ (https://www.instagram.com/thewakeybase/)
◆ The Wakey Base公式サイト： https://thewakeybase.com/ (https://thewakeybase.com/)
◆ NHK番組ページ： https://www.nhk.jp/p/ts/YR7N88GR36/ (https://www.nhk.jp/p/ts/YR7N88GR36/)
(C)NHK/NED
関連リンク
▼株式会社セキグチ公式
・HP
https://www.sekiguchi.co.jp/news/7672/
・X
https://x.com/SEKIGUCHI_1918
https://www.instagram.com/sekiguchi_1918/
株式会社セキグチ
「愛と夢で世界を結ぶ」
創業108年のぬいぐるみメーカー。
モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。