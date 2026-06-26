【株式会社セキグチ】NHK Eテレ『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』公式グッズ初のウェイキーのぬいぐるみとキーチェーンマスコットが発売！

株式会社セキグチウェイキー（キーチェーンマスコット/ぬいぐるみ）

株式会社セキグチ（所在地：東京都／代表取締役社長 吉野壽高）は、『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』に登場するウェイキーのぬいぐるみとキーチェーンマスコットを7月中旬より発売します。

本物のウェイキーのようなふわっとした手触りとビビッドなカラーにこだわりました。

ボディは柔らかなボア生地で縫製し、ふんわりと綿詰めしています。抱きしめればぬいぐるみらしいやさしい手触りに癒されます。

ウェイキー（ぬいぐるみ）ウェイキー（キーチェーンマスコット）

思わずこちらまで笑顔になってしまう、にっこりとした表情がとっても魅力的。ころんと座らせやすい形状なので、お部屋やデスク、棚の上など、好きな場所にちょこんと飾って楽しめます。

お子さまへのプレゼントにはもちろん、番組ファンのコレクションアイテムとしてもぴったり。見ているだけで元気をもらえるウェイキーをぜひお迎えください。

▼商品詳細

ウェイキー（ぬいぐるみ）ウェイキー（ぬいぐるみ）ウェイキー（ぬいぐるみ）ウェイキー（キーチェーンマスコット）ウェイキー（キーチェーンマスコット）ウェイキー（キーチェーンマスコット）

商品名：The Wakey Show ウェイキー Sぬいぐるみ

価格：3,850円(税込)

サイズ：H15.5×W12.0×D10.5cm

発売日：7月中旬頃から発売予定

商品名：The Wakey Show ウェイキー キーチェーンマスコット

価格：2,750円(税込)

サイズ：H14.0×W10.5×D5.5cm

発売日：7月中旬頃から発売予定

ウェイキー（キーチェーンマスコット/ぬいぐるみ）

「The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ」とは

DJウェイキーとサニーストリートの仲間たちが、今日一日が楽しくなるinterestingな情報をお届けするエデュテインメントショウ！

Ｅテレの新しいキャラクターが贈る、おめざめエデュテインメント番組！

ラジオカーから毎朝Wake Upなコンテンツを放送しているDJ・ウェイキー。サニーストリートで出会った愉快な仲間から、いろいろな分野のinterestingな知識を教えてもらい、その感動を世界の子どもたちに向け発信します。ほかにも、ゲーム、ファッション、コント、漫画など、盛りだくさんのコーナーでおめざめをサポートします！

NHK Eテレ

毎週(月)～(金)あさ7時00分～7時20分 好評放送中

＜再放送＞NHK Eテレ 同日 夕方5時10分～5時30分

NHK ONEとNHKオンデマンドで見逃し配信中

＜番組配信＞

ベストセレクション配信中（毎週金曜正午に更新）

FOD： https://fod.fujitv.co.jp/title/30is/ (https://fod.fujitv.co.jp/title/30is/)

U-NEXT： https://video.unext.jp/title/SID0290093 (https://video.unext.jp/title/SID0290093)

Hulu： https://www.hulu.jp/watch/100258435

アニメ放題： https://www.animehodai.jp/title/SID0290093

NHKこどもパーク：

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H2N4WB3S/ref=atv_dp_season_select_s2 (https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H2N4WB3S/ref=atv_dp_season_select_s2)

Prime Video（シーズン1のみ）：

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FKGRKSQB (https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FKGRKSQB)

＜公式サイト／SNS＞

◆ The Wakey Base公式YouTube： https://www.youtube.com/@thewakeybase (https://www.youtube.com/@thewakeybase)

◆ The Wakey Base公式X： https://x.com/thewakeybase/

◆ The Wakey Base公式Instagram： https://www.instagram.com/thewakeybase/ (https://www.instagram.com/thewakeybase/)

◆ The Wakey Base公式サイト： https://thewakeybase.com/ (https://thewakeybase.com/)

◆ NHK番組ページ： https://www.nhk.jp/p/ts/YR7N88GR36/ (https://www.nhk.jp/p/ts/YR7N88GR36/)

(C)NHK/NED

関連リンク

▼株式会社セキグチ公式

・HP

https://www.sekiguchi.co.jp/news/7672/

・X

https://x.com/SEKIGUCHI_1918

・Instagram

https://www.instagram.com/sekiguchi_1918/

株式会社セキグチ

「愛と夢で世界を結ぶ」

創業108年のぬいぐるみメーカー。

モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。