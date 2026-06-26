ヒルトン長崎　夏の人気イベント「Beer Voyage! - Summer Cruise - 夏のビアクルーズ」2026年7月10日（金）よりスタート

株式会社グラバーヒル

ヒルトン長崎（長崎市尾上町／総支配人 鈴木英夫）は、2026年7月10日（金）から8月28日（金）までの期間、ビアフェスタ「Beer Voyage! - Summer Cruise - 夏のビアクルーズ」を開催いたします。本フェスタでは「夏のビアクルーズ旅」をコンセプトに、世界各国のエッセンスを取り入れた多彩なビュッフェ料理をご用意。冷たい生ビールとともに、夏ならではの心躍る食の旅をお届けします。

期間中は、月ごとに寄港地を変えながら世界を巡るクルーズを表現いたします。7月は「ヨーロッパからアジア」をテーマに、デンマークの伝統的なオープンサンドイッチ「スモーブロー」や、韓国の「ヤンニョムチキン」、インドネシアの「ナシゴレン」などをご用意。8月は「アジアからアメリカ大陸」へと舞台を移し、ハワイのローカルフード「ポキ」や、ブラジルの魚介煮込み料理「ムケッカ」、鮮やかな色彩が目を惹くアメリカ西海岸発祥の「カリフォルニアロール」などが登場します。月替わりの異なる味わいを通じて、まるでクルーズ船で世界各地を旅しているかのような特別なひとときをお楽しみいただけます。

＜概要＞

開催期間

2026年7月10日（金）～8月28日（金）

※休業日がございます。ご利用の際は下記公式サイトより営業スケジュールをご確認ください。

営業時間

17:30～21:00（LO 20:30）

会場

3階 宴会場 キャプタインスカマー

料金

お一人様 8,000円（ビュッフェ料理＋フリーフロー120分）

［中高生 4,000円／小学生 2,500円／未就学児 無料］

公式サイト

https://www.hilton-nagasaki.com/plans/mice/333?id=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&pass=688be1c454c852194760c90c8a6d5e20(https://www.hilton-nagasaki.com/plans/mice/333?id=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&pass=688be1c454c852194760c90c8a6d5e20)

＜ご予約・お問合せ＞

Webまたはお電話にてご予約ください。

■ お電話でのご予約

宴会予約 095-829-5117 ※受付時間：平日 9:00～18:00

■ オンライン予約

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWdcq4dbvVCOEF8_MauoDML2Lo8R2DFb2r8hd4M1UadVi19Q/viewform

＜メニュー例＞

■ 7月 ヨーロッパからアジアを巡るクルーズ旅

・タコのガリシア風 ＜スペイン＞

・スモーブロー（オープンサンドイッチ）＜デンマーク＞

・ミートローフグラタン ＜オーストリア＞

・タラモサラダ ＜ギリシャ＞

・ヤンニョムチキン ＜韓国＞

・ナシゴレン ＜インドネシア＞

・ヒョットカーケ（ミートボールのクリーム煮）＜ノルウェー＞ など

■ 8月 アジアからアメリカ大陸を巡るクルーズ旅

・チキンリングのフリット サルサソース ＜メキシコ＞

・タコのチミチュリソース ＜アルゼンチン＞

・ケイジャンビーフのチーズ焼き ＜アメリカ ルイジアナ州＞

・チキンのジャークソース焼き ＜ジャマイカ＞

・ポキ ＜アメリカ ハワイ州＞

・バンガシウスのムケッカ ＜ブラジル＞

・カリフォルニアロール ＜アメリカ 西海岸＞ など

※食材の仕入れ状況により料理内容が変更になる場合がございます。

###

■ヒルトン長崎について

2021年11月に開業したヒルトン長崎は、西九州新幹線開業に伴い新たな街並みが誕生した長崎駅西口正面に位置し、隣接する出島メッセ長崎とともに、新しい長崎を象徴するランドマークとして国内外から多くのお客様をお迎えしています。長崎らしい情緒に包まれた館内は、最新の機能性と快適さを兼ね備えた全200室の客室を備え、エグゼクティブラウンジやフィットネスジム、温浴施設では、ハイクオリティなくつろぎと癒しのひと時をご提供いたします。また九州・長崎の厳選の素材を堪能できる多彩なレストランや、長崎駅の賑わいを望む宴会場など、お客様のニーズにあらゆる面からお応えいたします。長崎における新たなホテル体験を、ヒルトン長崎でご堪能ください。

hilton-nagasaki.com、https://www.instagram.com/hilton_nagasaki/

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。