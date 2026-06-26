「今月残業が多いのは誰？」AIに聞くだけで労務管理が完結する次世代のデータ活用術。「みえるクラウド(R)ログ」MCP連携の新たなユースケースを公開

セブンセンスマーケティング株式会社

セブンセンスマーケティング株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役：宮田昌輝）は、PCログ管理クラウド「みえるクラウド(R)ログ」のMCP連携（AIエージェント「Claude」接続）における新たな活用方法として、AIを活用した高度な労務管理・業務改善のユースケースを公開しました。AIに質問するだけで、勤怠データだけでは見えない実態を把握し、残業の要因分析から業務効率化までをシームレスに実現します。

勤怠管理ソフトだけでは見えない「隠れ残業」の実態を可視化

企業において、勤怠管理システム上の労働時間と実際の稼働状況に乖離が生じる「隠れ残業」は、従業員の健康やコンプライアンスの観点から大きな課題です。「みえるクラウド(R)ログ」は、PCの稼働ログを自動で取得しているため、タイムカードには表れない「こっそり頑張っている人」や、規定時間外のPC操作を正確に発見・把握することができます。

毎月の面倒なルーティンから解放！スケジュール機能で月次レポートを自動化

人事労務の定例業務は毎月発生するため、リマインドや手作業でのデータ集計が大きな負担となっていました。本連携では、AIエージェント「Claude」のスケジュール機能を活用することで、これらのルーティン業務を完全に自動化できます。

あらかじめ設定をしておけば、月初にAIが自動で勤怠データを分析し、「今月残業が多かった従業員」や「隠れ残業の疑いがある従業員」のリストをレポートとして出力します。さらに、問題が発見された場合には、該当部署の上司へ注意喚起を促すメールの下書きまでAIが自動生成できるため、労務担当者は内容を確認して送信ボタンを押すだけで業務が完了します。

労務管理にとどまらない、従業員のパフォーマンスを引き出す環境づくり

蓄積された客観的なPCログデータをAIが解析することで、「その残業が本当に必要な業務だったのか」「どのプロセスを自動化・効率化できるのか」といった具体的な改善策まで導き出します。単なる残業時間の取り締まりで終わらせず、無駄な作業を減らして本来集中すべき業務にリソースを注力させることで、結果として働く環境が劇的に向上し、従業員一人ひとりのパフォーマンスアップに貢献します。

「みえるクラウド(R)ログ」について

PCにエージェントをインストールするだけで、業務履歴・スクリーンショット・アプリ利用時間を完全自動でクラウドに記録・分析。日報不要で「誰が・いつ・何をしていたか」が一目でわかります。累計導入250社超。月額50,000円（税込55,000円・50台～）、MCP活用プランは月額10万円～。

サービスサイト：https://mierucloud.co.jp/log/

会社概要

会社名：セブンセンスマーケティング株式会社

代表者：代表取締役 宮田昌輝

所在地：静岡県沼津市高島町15-5（沼津オフィス）／東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル2F（銀座オフィス）

設立：2020年3月4日

事業内容：Webマーケティング支援、PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」の開発・提供

本件に関するお問い合わせ

セブンセンスマーケティング株式会社 みえるクラウド事業部 広報担当

E-mail：pr@ss-marketing.jp Tel：03-4405-2977