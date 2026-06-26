“入れても使われない”介護DXを、終わらせる。課題発見から始めるオールインワン「NexWell」提供開始（1人月額1,000円）

True North

介護現場の生産性向上を支援する True North（創業者：那須智樹）は、2026年6月26日、介護DXオールインワン「NexWell（ネクスウェル）」の提供を開始します。NexWellは、AIが施設の課題を可視化し、その課題に合ったツールまでも提供する、「課題発見からツール活用まで」を1つにまとめたソリューションです。現場の“困りごと”から生まれた4つのAIアプリを、1人あたり月額1,000円（税込1,100円）（最低5名から利用可能）で利用できます。

NexWell サービスサイト：https://www.t-north.jp/nexwell

■ 背景：ツールを導入しても、「埃をかぶる」現場が後を絶たない

介護現場は深刻な人手不足に直面し、生産性向上が急務です。しかし、現場でDXを支援してきた中で繰り返し目にしたのは、「自分の事業所にどんな課題があり、どのツールが合うのか」が分からないまま導入が進み、結局使われずに埃をかぶってしまうという光景でした。

そもそも、自施設の課題を分析できる事業者は多くありません。課題ベースで考えられないままツールだけを入れても、DXは現場に根づきません。True Northは全国の介護現場で伴走支援を重ねる中で、この「課題が見えない」という根本のボトルネックこそ最初に解くべき問題だと考え、NexWellを開発しました。

■ なぜ「シリーズ」なのか ─ 課題発見から導入までを、ひとつのソリューションに

NexWellの中心にあるのは、課題発見AI「NexWell Insight」です。

- NexWell Insight が、施設の“見えない課題”を可視化する。 アンケートやヒアリングの声をAIが分析し、「何から手をつけるべきか」を明らかにします。- 可視化された課題に合わせて、必要なツールを提案する。 議事録、音声入力、帳票作成 ── 現場の状況に応じて、適したアプリを“処方”します。- 提案されたツールは、すべて同じ料金の範囲内で使える。 別契約も追加費用も要りません。

さらに NexWell Insight は、課題の可視化にとどまらず、改善の計画づくりから、定着までの進捗確認までをAIがサポートします。「課題を見つける → 合うツールを使う → 現場に定着する」── この一連の流れを1つのオールインワンとして提供することで、ツールが埃をかぶらない“真のDX”を後押しします。

■ 創業者コメント

True North 代表 那須智樹：

全国の介護現場を回る中で、高機能なツールが使われずに眠ってしまう光景を、何度も見てきました。問題はツールの良し悪しではなく、“自分の施設に今どんな課題があるのか”が見えていないこと。だからNexWellは、ツールの導入ではなく、課題の発見から始めます。現場の困りごとから生まれたアプリを、どの施設でも続けられる料金で届けたい--その想いで、ひとつのシリーズにまとめました。

■ 提供する4つのアプリ

NexWell InsightNexWell AINoteNexWell VoiceTypeNexWell AI帳票- NexWell Insight（課題発見AI ）スタッフの声をスマホで集め、AIが課題を"因果関係図"で可視化。真因の特定から改善計画づくりまで導きます。- NexWell AINote（AI議事録）会議も申し送りも録音するだけ。最新AIが文字起こしから校正・テンプレ整形まで行い、議事録を約5分で完成させます。- NexWell VoiceType（AI音声入力）最新AIで高精度。話し言葉の言いよどみや重複まで自動で整え、そのまま使える文章に。お使いの介護記録ソフトへ話すだけで直接入力でき、コピペは不要です（Windows・Mac対応）。- NexWell AI帳票（帳票支援 ）事業所の帳票を読み込ませると、その様式をそのままWeb上で再現。あとはAIが内容に沿ってヒアリングしてくれるので、質問に答えて話すだけで、"うちの様式"の高品質な帳票が自然に仕上がります。

NexWell Insight・NexWell AINote は、これまで個別に提供してきたアプリを NexWell シリーズとして刷新。これに NexWell VoiceType・NexWell AI帳票 の2アプリを新たに加え、計4アプリで提供を開始します。

■ 料金：介護施設にとって導入しやすい、シンプルな1本の料金体系です。

- 料金は利用する職員1人あたり 月額1,000円（税込1,100円）- 最低5名・月額5,000円（税込5,500円）から利用可能※6名以降は1名追加ごとに月額1,000円（税込1,100円）- 現在のラインナップは、どのアプリを使っても1契約で使い放題

各ツールは無料体験の機能があり、効果を実感いただいてから有料化の検討がいただけます。無料体験時はクレジットカード不要で、自動課金はありません。

※ 2026年6月時点の料金・提供内容です。今後、料金改定や上位プランを導入する場合があります。

■ 現場で積み重ねてきた伴走支援の実績

NexWellは、机上ではなく現場での伴走支援の中から生まれたソリューションです。

■ NexWellの利用実績

- 施設支援実績 59件／支援対象エリア 11都道府県- セミナー・研修 年間26回（創業者は、厚生労働省「介護ロボットプラットフォーム事業」の生産性向上セミナーにも登壇）- True North主催セミナーの参加者アンケートで、課題分析手法（因果関係図）について97.5%が「参考になった」と回答

累計登録1,500人を突破（無料登録を含む）

会議の録音から、議事録づくりが約5分で完結（NexWell AINote／録音時間や環境により異なります）

■ 安全性・個人情報の取り扱い

介護記録は、要配慮個人情報を含む大切なデータです。NexWellは、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」および「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」を踏まえた安全管理措置を実装・運用しています。通信・保存データは暗号化（TLS 1.2以上／AES-256）し、データは国内（東京リージョン）で保管します。

■ 今後の展開

NexWellは「現場の困りごとから1つずつ」をつくり続けます。今後も介護現場の課題に応じたアプリを追加し、シリーズを拡充してまいります。

■ 会社概要

名称：True North（トゥルーノース）

代表：那須智樹

事業内容：介護業界の生産性向上・DX推進コンサルティング／介護DXアプリ「NexWell」シリーズの提供／動画配信サイト「介護生産性向上・DXチャンネル」の運営

コーポレートサイト：https://www.t-north.jp/

お問い合わせ：https://www.t-north.jp/contact