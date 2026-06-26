【VT COSMETICS】韓国のダイソーで売り切れ続出中の人気マスクが7枚入りになって日本上陸。「PDRN+ グロウセブンデイズマスク」登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、韓国のダイソーにて売り切れ続出中の人気商品が7枚入り&パワーアップ※1した「PDRN+ グロウセブンデイズマスク」を、2026年7月10日より順次、全国のバラエティショップ等*にて発売開始いたします。

「PDRN+ グロウセブンデイズマスク」は、パサついて乾いた肌に水分をチャージ※2し、みずみずしいツヤ肌へ導くシートマスクです。水分美容液をたっぷり含んだ透明感のあるジェリーシートが肌にやわらかく密着し、うるおいに満ちた肌印象へ整えます。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 商品特長

「PDRN+ グロウセブンデイズマスク」は、水分エッセンスをたっぷり含み、透明にゲル化したジェリーシートが肌にやわらかく密着するシートマスクです。顔の凹凸にも沿いやすいシート設計で、肌を包み込むようにフィットし、うるおい感のある使用感が特長です。

配合成分には、植物性低分子PDRN+(TM)※3、10種のヒアルロン酸※1、エラスチン※4、コラーゲン※5を採用。乾燥によりパサついた肌にうるおいを与え、みずみずしくツヤのある肌印象へ整えます。毎日使いやすい7枚入り仕様のため、乾燥が気になる時期や、集中的にうるおいケアを取り入れたい時にも活用しやすいアイテムです。

また、軽やかで密着力のあるジェリーシートと、うるおいを含んだ美容液の組み合わせにより、肌にしっとりとした使用感を与えます。シートをはがした後もうるおい感が続きやすく、乾燥によるごわつきやハリ不足が気になる肌にも取り入れやすい処方です。

さらに、アレルゲンフリーのほのかなフローラルの香りを採用し、毎日のスキンケア時間を心地よく演出します。デイリーケアとして無理なく取り入れやすく、肌のコンディションを整えたいときのシートマスクとしておすすめです。

PDRN＋シリーズの商品はこちら(https://vtcosmetics.jp/product/search.html?keyword=PDRN+)をチェック！

同シリーズの中でも大人気商品、PDRN+ カプセルクリーム100の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000096821.html)からチェック！

■商品概要

PDRN+ グロウセブンデイズマスク

7枚入り / 770円（税込）

発売開始日

2026年7月10日より順次*

取扱店舗

全国のバラエティショップ等*

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 「PDRN+ グロウセブンデイズマスク」について

「PDRN+ グロウセブンデイズマスク」は、乾燥によりパサついた肌にうるおいを与え、みずみずしいツヤ肌へ導く7枚入りのシートマスクです。

水分たっぷりのジェリーシートと、植物性低分子PDRN+(TM)※2をはじめとする美容成分を組み合わせることで、毎日のスキンケアに取り入れやすい処方に仕上げました

VTはこれからも、日々変化する肌コンディションに寄り添いながら、毎日のケアを心地よく支える商品を提案してまいります。

※1 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa、ヒアルロン酸ジメチル

※2 角質層まで

※3 DNA-Na、オタネニンジン根エキス（いずれも保湿）

※4 加水分解エラスチン（保湿）

※5 保湿成分

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

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■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

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■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com