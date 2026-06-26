株式会社LIMNO鳥取工場が稼働開始から60周年を迎えます

株式会社LIMNO

株式会社LIMNO（本社：鳥取県鳥取市、代表取締役：小野久人）本社の鳥取工場は、2026年９月1日に、工場稼働開始から60周年を迎えます。

株式会社LIMNO 鳥取本社工場竣工当時の鳥取三洋電機 無線事業部工場工場近影



1966年９月１日、当時の鳥取三洋電機株式会社として、本社工場にて操業を開始して以来、ポータブル電気蓄音機の生産をはじめ、時代のニーズに応え、携帯電話、ノートPC、カーナビゲーションなど多岐にわたる製品を開発・製造してきました。

1968年には、当時としては山陰最大級となる鉄筋三階建ての工場が竣工し、企画・設計開発・製造・品質管理まで一気通貫のワンストップのモノづくり体制を確立しました。その技術とノウハウは、現在の主力製品となる業務用タブレットやIoTモジュールなどに受け継がれています。

鳥取三洋電機時代の製造風景現在の製造風景

60年にわたり歩みを重ねることができましたのも、お客様、お取引先様、地域の皆様を始め、これまで支えてくださった多くの方々のおかげです。心より感謝申し上げます。

今後も、60年積み重ねた独自のノウハウを活かした提案型ODMを基軸に、お客様や地域、社会の課題解決に取り組み、皆さまと共に成長を続けてまいります。

LIMNOはこれからも、開発から設計、製造までを一貫して担うパートナーとして、お客様とともに歩みながら、鳥取から世界へ価値を届けてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

【株式会社LIMNO 会社概要】

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番地

代表取締役会長：小野久人

取締役社長：長谷泰彦

URL ： https://www.limno.co.jp/

鳥取三洋電機のDNAを継承し、2023年1月に三洋テクノソリューションズ鳥取より社名変更。

開発・製造の一貫体制で、多分野で国内トップシェアを誇るタブレットの実績をベースに、お客様のサービス価値を最大化・最適化するカスタマイズ製品を高品質でご提供。



株式会社MM総研による「2025年度タブレット出荷台数データ」において、国内シェア第4位を（日本メーカーでは第１位）獲得。

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=719

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社LIMNO 営業マーケティング部

E-mail ： limno-sales@limno.co.jp

＜その他、お問い合わせ先＞

株式会社LIMNO 経営企画部 経営企画課

E-mail ： otoiawase1@limno.co.jp