スケッチャーズが世界的アーティスト ROMERO BRITTOとのコラボレーションコレクションを発表

SKECHERS JAPAN G.K.

The Comfort Technology Company(TM)(コンフォート テクノロジー カンパニー)を提唱するスケッチャーズは、世界的アーティスト ROMERO BRITTO (ロメロ ブリット)とのコラボレーションコレクション 「SKECHERS x BRITTO」の特典付きモデルを2026年6月27日(土)より先行販売いたします。一般発売は2026年7月22日(水)より開始いたします。

“Happy Art Movement(ハッピー アート ムーブメント)” の創始者でもあるBRITTOは、世界で最も多くライセンス展開されているアーティストとして知られ、幸福・楽しさ・愛・希望をテーマにした作品が世界中で展示されています。

本コラボレーションについて、BRITTOは次のようにコメントしています。

「自分のアートが、人々に喜んでもらえ、何百万人もの人々に良い影響を与えられる手段となるのであれば、それはとても嬉しいことです。そして、“快適さが人を常に幸せにする”という想いで製品を開発しているブランド、スケッチャーズと協力できることも嬉しく思います。」

本コレクションは、メンズ、ウィメンズ、キッズのフットウェアを展開。BRITTOの象徴的なアートを落とし込んだ、夏に映える鮮やかな色彩と大胆なデザインが特徴です。日常のスタイルに遊び心とエネルギーをプラスするラインナップとなっており、履けるアートへとシューズを変貌させています。

また、コラボレーションコレクションの発売を記念し、BRITTOの来日が決定しました。BRITTO本人に会える特別イベントを開催いたします。

世界的ポップアーティスト ROMERO BRITTO来日記念！

特典付きモデル先行販売

- 発売日2026年6月27日(土)- 販売店舗新宿店、渋谷店、心斎橋店、神戸元町フラッグシップストア、SASH! International(旧軽井沢店)- 販売数量限定350足(各店70足)- 特典１.先着50名様(各店10名様)にROMERO BRITTO本人との写真撮影&サイン会招待状をプレゼント２.コラボレーション商品のご購入者全員にROMERO BRITTO オリジナルショッパーをプレゼントROMERO BRITTO オリジナルショッパー

※特典付きモデルの販売は数量限定です。予定数に達し次第、終了となります。

※お1人様1種類1足まで(最大7足)ご購入いただけます。

「SKECHERS x BRITTO」コラボレーションコレクション

■ Men’s

ブリット：スケッチャーズ S-1992 -ブリット ランドスケープ

品 番：254169

カラー：ホワイト/マルチ

価 格：\13,090(税込)

品 番：254168

カラー：ホワイト/マルチ

価 格：\13,090(税込)

スケッチャーズ スリップインズ ブリット：ウノ - ブリット ランドスケープ

品 番：183925

カラー：ホワイト/マルチ

価 格：\13,750(税込)

■Women’s

スケッチャーズ スリップインズ ブリット：ウノ - ブリット ランドスケープ

品 番：190040

カラー：ホワイト/マルチ

価 格：\13,750(税込)

品 番：190041

カラー：マルチ

価 格：\13,750(税込)

スケッチャーズ スリップインズ ブリット：ホットショット HI - ブリット ランドスケープ

品 番：185464

カラー：ホワイト/マルチ

価 格：\11,990 (税込)

■Kids

ブリット：スケッチャーズ ウノ ライト - ブリット ランドスケープ

品 番：310826L

カラー：ホワイト/マルチ

価 格：\9,350 (税込)

現代ポップアート界を代表するブラジル出身アーティスト ROMERO BRITTOに会える特別イベント概要

■ ROMERO BRITTOについて

- 開催日時2026年7月22日(水) 10:30～11:30- 会場スケッチャーズ 原宿 スリップインズ専門店(東京都渋谷区神宮前1丁目14-34 エフピージーリンクス原宿1F)- 内容ROMERO BRITTO本人との写真撮影 & サイン会- 注意事項- 招待状をお持ちの方のみご参加いただけます。招待状は受付にて確認させていただきます。‐ 当日は10:20より店内にて受付を開始いたします。- 招待状1枚につき、ご本人様および同伴者1名様までご入場いただけます。- ROMERO BRITTOにサインをご希望のアイテムはご自身でお持ちください。- イベント内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。- 交通費は、お客様ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。- お問い合わせ先スケッチャーズジャパン合同会社skechersnews@jp.skechers.com

ブラジル出身で現在はマイアミを拠点とするBRITTOブリットは、ハッピーアート・ムーブメントの創設者であり、幸福、楽しさ、愛、希望を象徴する独自のビジュアルランゲージを生み出し、世界中の何百万もの人々にインスピレーションを与えてきた世界的に著名なアーティストです。ROMERO BRITTOは、歴史上最も多くの作品が収集されているアーティストであるだけでなく、250以上の慈善団体を支援する熱心な活動家でもあります。「芸術は分かち合うことでさらに素晴らしいものになる」と信じ、アートがポジティブな変化をもたらす力を持つと考えています。

SKECHERS U.S.A., Inc.

南カリフォルニアに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズは、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。



スケッチャーズ 公式通販サイト：https://www.skechers.jp

Facebook：https://www.facebook.com/SkechersJapan

Instagram：https://www.instagram.com/skechersjapan





【商品に関する問い合わせ先】

スケッチャーズジャパンお客様コールセンター

TEL：0120-056-505(平日10：00～18：00)