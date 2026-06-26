AIキャラクターチャットアプリ「anini」に、人気恋愛アドベンチャーゲーム『COSPLAY LOVE!』のヒロイン・御月千代が登場！

株式会社GAZAI人気恋愛アドベンチャーゲーム『COSPLAY LOVE!』とAIチャットアプリ「anini」での御月千代（みづきちよ）のコラボ開始

株式会社GAZAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前原 幸美、以下「当社」）は、AIキャラクターと自由に会話しながら物語を紡ぐチャットアプリ「anini」において、iMel株式会社（代表取締役：高橋 一穂、URL：https://imel.co.jp/）が展開する「Nintendo Switch(TM)」「PlayStation(R)4」「Steam」「iOS（App Store）」「Android（Google Play）」で大好評の恋愛アドベンチャーゲーム『COSPLAY LOVE!』とのコラボレーションを開始したことをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、同作のヒロイン御月千代（みづきちよ）が「anini」に登場。ユーザーは原作の世界観を舞台に、AIとの自然な対話を通じて、自分だけのオリジナルストーリーを楽しむことができます。

▼「anini」アプリのダウンロードはこちら（iOS / Android）

https://anini.onelink.me/e02y/ztf4yrn7

人気恋愛アドベンチャーゲーム『COSPLAY LOVE!』のヒロイン、御月千代と、あなただけの物語を！

「anini」は、最先端の生成AIを活用し、「もし、物語の登場人物と本当に恋人になれたなら」という夢を実現するチャットアプリです。

今回登場する『COSPLAY LOVE!』のヒロインである御月千代は、原作の魅力やキャラクター性を活かしながら、AIとしてユーザーとの会話に応答します。

ユーザーは、原作ストーリーを元にオリジナルの関係性を築き、従来の読み物型コンテンツでは実現できなかった自由度の高い体験を楽しむことができます。

会話の内容によってストーリーが変化するため、一人ひとり異なる物語が生まれることも特徴です。

AIチャットアプリ「anini」での御月千代(みづきちよ)との会話画面

IPコンテンツとAI技術の融合による新たなエンターテインメント体験

当社は、生成AIを活用したキャラクター体験を通じて、IPコンテンツの新たな価値創出を目指しています。

今回のコラボレーションでは、「Nintendo Switch(TM)」「PlayStation(R)4」「Steam」「iOS（App Store）」「Android（Google Play）」で大好評の恋愛アドベンチャーゲーム『COSPLAY LOVE!』の世界観や御月千代の魅力を活かしながら、ユーザー自身が物語の主人公となり、新たなストーリーを創り上げることができます。

原作ファンの方はもちろん、初めて作品に触れる方にも、『COSPLAY LOVE!』の世界をより身近に楽しんでいただける体験を提供します。人気タイトルの魅力を損なうことなく、ファン一人ひとりが自分だけのストーリーを創造できる新しい楽しみ方を提供するものです。

今後も当社は、さまざまなコンテンツホルダーやクリエイターとの連携を進め、AIならではのインタラクティブ体験を拡充してまいります。

IPホルダー・コンテンツ事業者との協業を募集！

当社では、AIキャラクターチャットアプリ「anini」を通じて、IPコンテンツの魅力をさらに引き出す、新しいファン体験の提供に取り組んでいます。 今回『COSPLAY LOVE!』とのコラボレーションでは、作品の世界観やキャラクターの魅力を活かしながら、ファンがヒロインと直接対話し、自分だけの物語を楽しめる体験を実現しました。 このような取り組みは、既存ファンとのエンゲージメント向上だけでなく、新規ファン層へのリーチやIPの長期的な価値向上にもつながる可能性を持っています。 当社では現在、アニメ / ゲーム / 漫画 / ライトノベル / VTuber / オリジナルキャラクターど、さまざまなIPホルダー・コンテンツ事業者様(法人様及び個人様)との協業を募集しています。

「anini」IPコラボお問い合わせ窓口：https://www.gazai.ai/company/contact.php

■『COSPLAY LOVE!』人気恋愛アドベンチャーゲーム「COSPLAY LOVE!」のヒロイン画像

大好きなコスプレを一人楽しむ孤独なお嬢様。

夢を追いかける新人デザイナーの青年。

そんな二人が出会い“コスプレ”を通じて新たな扉を開く！

コスプレが結びつけた二人の、青春恋愛物語。

公式サイト：https://confiture.info/cosplaylove/

「Nintendo Switch(TM)」「PlayStation(R)4」「Steam」「iOS（App Store）」「Android（Google Play）」で好評配信中！

iOS（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id1601755955

Android（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.confiture.cosplaylove_gp

■iMel株式会社

魅力的なキャラクターコンテンツやデジタルエンターテインメント作品の企画・開発・運営を行う企業です。

人気恋愛アドベンチャーゲーム『COSPLAY LOVE!』をはじめ、多くのユーザーに支持されるコンテンツを展開しています。

会社名：iMel株式会社

代表者：代表取締役 高橋 一穂

URL：https://imel.co.jp/

■anini 概要

お好みのキャラクターを選択し、ユーザーが入力した自由な言葉や行動に対して、キャラクターが思考し、感情を動かし、返信を生成します。同じキャラクターでも、ユーザーの入力内容によって、ストーリーの展開が大きく変化し、世界に一つだけの物語が紡がれます。

アプリ名：anini（アニニ）

公式サイト：https://anini.ai/

公式Xアカウント：https://x.com/anini_ai

アプリダウンロード（iOS / Android）：https://anini.onelink.me/e02y/ztf4yrn7

利用料金：無料（アプリ内課金あり）

■株式会社GAZAI

本社：〒150-0044 東京都渋谷区円山町15-3 グランエストビル

代表者：代表取締役 前原 幸美

設立日：2024年2月

URL：https://www.gazai.ai/company/

事業内容：画像、漫画、動画・アニメ生成AIプラットフォーム「GAZAI」、AIキャラチャットアプリ「anini」の開発・提供

「anini」IPコラボお問い合わせ窓口：https://www.gazai.ai/company/contact.php