セキュリティ対策ソフト「0patch」の販売を開始

データライブ株式会社

データライブ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：山田和人)は、脆弱性対策を検討する企業向けに、セキュリティ対策ソフト「0patch（ゼロパッチ）」を2026年6月26日(金)より販売開始いたします。

■なぜ今、セキュリティ対策ソフトの販売を始めるのか

サイバー攻撃の高度化に伴い、脆弱性が公表されてから修正パッチが適用されるまでの間をどのように保護するかが、企業にとって重要な課題となっています。

脆弱性が公表されてから悪用されるまでの時間を可視化・追跡しているサイバーセキュリティサイト「Zero Day Clock」によると、実際に悪用されるまでの期間は短期化傾向にあります。こうした状況を踏まえ、脆弱性が公表された段階で、早期に対策を講じる重要性は一層高まっています。

このような背景から、データライブ株式会社(以下、当社)は、正規パッチ提供までの脆弱性対策を補完するソフトウェア「0patch(ACROS Security 本社：Slovenia)」の販売を開始いたしました。

■修正パッチは、なぜすぐに適用できないのか

理想的には、脆弱性を狙った攻撃を受ける前に修正パッチを入手し、適用を完了することが望まれます。一方で、実際の運用では以下のような工程が必要となるため、適用までに一定の時間を要します。

- メーカーによるパッチ作成期間- お客様環境でのパッチ検証期間(システム間連携などを含む)- 本番環境へのパッチ適用期間(本番環境の停止・再起動などに伴う調整を含む)

このため、修正パッチの適用が完了するまでの間は、システムが外部からの攻撃リスクにさらされる可能性があります。

■修正パッチ適用前のリスクを軽減する画期的なマイクロパッチ技術

0patchは、マイクロソフト社のWindows・Windows Server・Officeを対象とし、独自のマイクロパッチ技術を用いて、脆弱性が公表されてから正規パッチが提供・適用されるまでの間におけるリスク低減を支援します。

- 脆弱性に関わるコードの修正を小さなコード改修として迅速に提供し、対処を補完します。- 既存プログラムファイルを書き換えるのではなく、メモリ上のコードを直接修正する方式のため、再起動を伴わずに適用できる場合があります。- 正規パッチが提供された後は、0patchのパッチは機能しなくなります。

0patchは、正規パッチの適用を遅らせることを目的としたソリューションではありません。また、すべてのゼロデイ脆弱性に対応するものではなく、対象や状況に応じて提供されるパッチは限定されます。

一方で、メーカーサポートが終了したソフトウェアに対しては、重大なセキュリティ脆弱性が公開された場合にパッチを作成・提供します。これにより、サポート終了後のシステムにおいても、攻撃リスクを低減しながら継続利用を支援します。

■今後の展望：情報資源の最適化に向けて

データライブは「情報資源を最適化し、発展的に継続する社会を目指す」という企業理念のもと、お客様が想定する期間、システムを使用できる環境の維持を支えるソリューションを今後も検討し、提供してまいります。

■会社概要

●データライブ株式会社(英文社名：DATALIVE Corporation)について

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目3-5 住友不動産八丁堀ビル 8階

代表者：代表取締役 山田和人

設立年：2003年12月

資本金：6,127万円

コーポレートサイト：https://www.datalive.co.jp/company/

サービスサイト：https://www.datalive.co.jp/

データライブの考えるお客様環境を支えるセキュリティ：https://www.datalive.co.jp/security/

●0patchについて

ACROS社が提供する商用マイクロパッチプラットフォームです。

WindowsおよびOffice製品に特化したマイクロパッチ技術を用いたソリューションで、サブスクリプションタイプのソフトウェアを提供します。

ACROS社(ACROS Security)

公式サイト：https://acrossecurity.com/

【セキュリティ対策ソフト「0patch」に関するお問い合わせ】

(メール)：DL-0patch@datalive.co.jp