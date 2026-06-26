名古屋発の映画祭「NAGOYA CINEMA Week 2026」11月1日(日)～11月7日(土)開催決定！

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、「NAGOYA CINEMA Week 2026」を直営映画館である伏見ミリオン座・センチュリーシネマ（名古屋市中区）など名古屋市内各所で、2026年11月1日（日）から7日（土）まで開催します。

6年目の開催となる「NAGOYA CINEMA Week」では、映画上映とさまざまなイベントを通じて、名古屋から“地球や人に優しいまちづくり”を発信し、未来を担う子どもたち、そしてその先の世代へとつなぐことができる社会を目指しています。会期中は映画上映のほか、スペシャルゲストによるトークショーをはじめ、日本初公開作品のプレミア上映、マルシェなども実施します。

また、公募による映像コンペティション「NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD」の授賞式も行われ、8月31日（月）まで出品作品を募集しています。

開催概要

◆公式Webサイト：https://nagoya-cinema-week.com/

◆開催期間：2026年11月1日（日）～7日（土）

◆会場（予定）：伏見ミリオン座・センチュリーシネマ・ミッドランドスクエア シネマ・三越映画劇場・星が丘テラス・オリマチ錦

◆主催：スターキャット株式会社

NAGOYA CINEMA Week 2026の見どころ

「見る・聴く」だけでなく、「体験する」ことで、新たな気づきや行動につなげることを目指します。見どころ１. 多彩な映画上映

●日本初公開作品のプレミア上映

国内初公開となる話題作を上映予定です。

●ゲスト付き先行上映

劇場公開に先駆け、話題の新作の上映と舞台挨拶を開催します。

●幅広いジャンルの映画作品の上映

名古屋の街なかの複数拠点を会場として、多彩な映画作品を上映（前回24作品上映）。

世代や国境を越えて感動を分かち合える映画を通じて、多様な価値観や文化に触れる機会を創出します。

見どころ２. 映画監督・俳優らによるトークショー

俳優や監督、専門家などゲストを招いたトークショーを開催。

映画を通じて、社会課題や文化、未来について考える機会を創出します。

見どころ３. 映画・SDGsをテーマにした体験イベント

●食べる映画会

映画に登場する【おいしい食事】を再現するなかで、素材や調理過程を知り、皆で味わうことでSDGsを日常のものとして体感するイベントです。

●マルシェ

地域とのつながりを大切に、飲食・雑貨・ワークショップなど「おいしい・楽しい・学べる」マルシェを、星が丘テラスにて開催します。

NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD

作品募集開始！

戸田奈津子氏トーク付き上映会（前回開催時の様子）食べる映画会（前回開催時の様子）

映像クリエイターの支援とその活動の場の創出を目的としたコンペティションです。次世代を担うクリエイターから映像作品を募ります。

「NAGOYA CINEMA Week 2026」にて授賞式および受賞作品を上映します。

【応募締切】

2026年8月31日（月）

【募集部門】

・長編部門(20分以上 120分未満)

・短編部門(20分未満)

【公式Webサイト】

https://award.nagoya-cinema-week.com/

※応募資格や募集要項など詳細は公式Webサイトをご覧ください

【審査員】

入江 悠（映画監督）

・『SRサイタマノラッパー』で注目を集め、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭でグランプリなど多数受賞

・『22年目の告白―私が殺人犯です―』『AI崩壊』など話題作を手がける

・第48回日本アカデミー賞最優秀脚本賞ノミネート（『あんのこと』）

山中 瑶子（映画監督）

・自主制作した初監督作『あみこ』で、PFFアワード2017観客賞を受賞し、多数の海外映画祭に出品

・最新作『ナミビアの砂漠』で、第77回カンヌ国際映画祭国際映画批評家連盟賞受賞

・「新藤兼人賞2024」金賞、「第６回大島渚賞」等、数々の映画賞を受賞

松岡 ひとみ（映画パーソナリティ／コーディネーター）

・名古屋出身、20年以上にわたり映画を紹介・取材

・年間100本以上のインタビュー、映画祭や講演会の司会も担当

・「シネマピープルプレス」主宰、「おいしい映画祭」主催

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。