名古屋生まれ・葛飾育ち、日本とフィリピンにルーツを持つラッパーRITO、新シングル『町から街』を6月26日リリース。下町のリアルを武器に、渋谷クラブシーンを席巻する現在地の証明

株式会社BUZZ GROUP

日本とフィリピンにルーツを持ち、東京都葛飾区で育ったラッパー・RITOが、新シングル『町から街』を2026年6月26日に全世界配信リリースいたします。

渋谷クラブシーンで高い評価を得てきたRITOが、K LARK a.k.a. KOTAとJowkiのプロデュースのもと、耳に残るフックと攻撃的なバースで自らの現在地を証明する一曲です。

■ 『町から街』とは。下町のリアルが生んだ、現在地の証明

ジャケット写真「町から街」

「町」から「街」へ。そしてその先へ――。

新シングル『町から街』は、RITOが自らの生き様と現在地を力強く刻んだ一曲です。決して容易ではなかった下町の環境やその過去を武器に、等身大のリアルなリリックと多彩なフロウで聴き手を引き込みます。

プロデューサーには、eyden率いる98jamsやKiLLaのYDIZZY・BLAISE、018、Novel Coreなどの楽曲を手掛けてきたK LARK a.k.a. KOTAに加え、今作ではJowkiも参加。

耳に残るフックと攻撃的なバース、そして高い評価を誇るライブパフォーマンスの熱量そのままに、RITOの今をパッケージした作品となっています。

これからの季節、夜のドライブや遊びに出かける前にぜひ聴いてほしい一曲です。

■ TOPIC｜渋谷クラブシーンで沸騰中・Masato HayashiサイドMCとしても全国を駆ける

RITOの躍進は、音源だけにとどまりません。

2026年4月にリリースしたクラブバンガー楽曲を集めたEP『Session』を引っ提げ、渋谷を中心に多くのライブをこなし高い評価を獲得。EP『Session』の収録曲全楽曲のオフィシャルビデオも公開し、シーンで大きな話題を集めました。渋谷を中心とした都内パーティーからのブッキングが殺到しており、クラブシーンに欠かせない存在として確固たる地位を築きつつあります。

さらに昨年度よりMasato HayashiのサイドMCとして全国を駆け回っており、その経験と実力はシーン全体から熱い視線を集めています。

■ RITOプロフィール

アーティスト写真

1995年、愛知県名古屋市生まれ。東京都葛飾区育ち。日本とフィリピンにルーツを持つラッパーです。

決して容易ではなかった下町の環境やその過去を武器に、等身大のリアルなリリックと多彩なフロウでリスナーを魅了します。2023年にK LARK a.k.a. KOTAによるオールプロデュースの1st EP『Spin the Tokyo』をリリース。以降、クラブシーンでのライブを数多くこなし、渋谷を中心に都内のパーティーからブッキングが殺到しています。

昨年度よりMasato HayashiのサイドMCとして全国を駆け回り、今シーンで最も目が離せないラッパーの一人です。

主なディスコグラフィー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/436_1_3a66bf188fab3c51ab564675d624982a.jpg?v=202606261052 ]

■ 配信情報

タイトル： 町から街

アーティスト： RITO

配信日： 2026年6月26日（金）

配信サービス： Spotify / Apple Music / Amazon Music / LINE MUSIC / YouTube Music / iTunes / TikTok ほか

今すぐ聴く :https://rito.bfan.link/CITYtoCITY

■ SNS・公式リンク

- Instagram：https://www.instagram.com/___iamrito- TikTok：https://www.tiktok.com/@_rito_03- YouTube：https://youtube.com/@rito_officia株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【お問い合わせ先】

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担当：田中

MAIL：yuki_tanaka@buzz-factory.info

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