【新商品】イワタニの宅配天然水から軽量サイズ登場！持ち運びやすく備蓄にも最適な「『富士の湧水』D-パック 6L」を発売！

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島 𥶡）は、宅配天然水「富士の湧水（ゆうすい）」の新たなラインアップとして、シリーズ最軽量となる「『富士の湧水』D-パック 6L」を2026年6月1日より発売いたしました。

■「富士の湧水」とは

「富士の湧水」は、カセットこんろでおなじみの岩谷産業が2004年から展開している宅配天然水です。自然豊かな富士山北麓の「富士山景観形成地域」にある自社工場で、最新鋭の設備と徹底した品質管理により、玄武岩層によって長い歳月をかけて磨き抜かれた富士山の天然水を確かな安全・安心とともにお届けしています。また、モンドセレクションでは、飲料水部門にて優秀品質「金賞」を10年連続で受賞しています。世界に誇る富士山の天然水「富士の湧水」をこの機会にぜひお試しください。

【「富士の湧水」公式サイト】 https://www.fujinoyusui.net/water/

■商品の特長

1.シリーズ最軽量で交換作業の負担軽減

既存のラインアップ（12L・8L）に比べ、持ち上げや交換作業の負担が大幅に軽減されました。「重いボトルを持ち上げるのが大変」というお客様の声に寄り添い、女性やシニアでも無理なく扱いやすい設計を実現しています。今回新たに6Lが加わり3サイズの展開となったことで、より選択肢が広がり、お客様の利用シーンに合わせて柔軟にお使いいただけます。

2.日常に取り入れやすい災害対策「ローリングストック」に最適

万一の際の備蓄水として、飲料水は「1人あたり3日分（計9L）」が必要とされています（※）。「富士の湧水」なら、普段使いしながら常に新鮮なお水を家庭に備蓄できるだけでなく、D-パックは縦積みができるため場所を取らずにスッキリと保管が可能です。

※出典：農林水産省「災害時に備えた食品ストックガイド」

3.空気が入りにくく衛生的な使いきりの独自構造

一般的なガロンボトルのように給水時に外気（空気）を取り込まない独自の構造を採用しています。お水が減るにつれてパック自体が収縮するため、空気中の細菌が混入しにくく、最後の1滴まで新鮮な天然水の美味しさをキープします。

■「富士の湧水」の特長

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/179_1_f70820363827f990d3c05b49bc10e3f6.jpg?v=202606261052 ]

富士山標高950mの選び抜かれた場所に自社工場があり、富士山が数十年の歳月をかけて磨いたお水を、地下200mを超える深井戸からくみ上げてお届けします。

富士箱根伊豆国立公園の中にある「富士の湧水 山梨工場」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/179_2_fcfdb836c2939f319ab22e39f4ea3b3c.jpg?v=202606261052 ]

工場内では最新鋭の設備により、採水から出荷までの生産工程をすべてオートメーション化。お水は3段階のろ過を経て、医薬品製造工場や精密機械工場レベル（クラス10,000）のクリーンルームで、食品衛生法に定める加熱殺菌に加え、加熱充填による容器の殺菌を行い、充填後も複数の厳しい検査を経た上で出荷するなど徹底した衛生管理を行っています。

こうした品質管理体制が認められ、「富士の湧水」製造工場では、食品安全マネジメントシステム「ISO 22000」の認証および、さらに厳しい品質管理が求められる食品安全におけるトップランクの国際規格「FSSC 22000」の認証も取得しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/179_3_d6c920c52e78f3c627b887e94cfa249a.jpg?v=202606261052 ]

以下の4つの機能で便利に、そして安全・安心にお水をお飲みいただけます。

・冷水／弱冷／温水／高温の「4段階の温度調節機能」

・サーバー内を清潔に保つ「自動クリーニング機能」

・思わぬ事故や誤作動を防ぐ「二重のチャイルドロック機能」

・消費電力を抑える「省エネモード」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/179_4_b05c58b048267a28c4ad71e73da2979c.jpg?v=202606261052 ]

停電時などでサーバーが使用できなくなった場合でも、非常用コック（別売）を使用すれば注水が可能です。また、密閉構造のボトルパックのため、賞味期限が2年間と長く、非常用の備蓄水としてもおすすめです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/179_5_3f5beabbc10e5490c455af1d2da80f3a.jpg?v=202606261052 ]

業界最安クラスの天然水で、月々のご注文ノルマはございません。お好きなタイミングでお好きな分だけご注文いただけます。

※お水（D-パック）は、2個単位での出荷となります。

■「富士の湧水」商品仕様一覧

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/179_6_51f699efdac9723b23020154c46499d5.jpg?v=202606261052 ]

【 お問い合せ先 】

「富士の湧水」お客さまセンター

お問い合せフォームはこちら (https://www.fujinoyusui.net/water/inquiry/index.php)

電話番号：0120-552-223

受付時間：9:00～17:30（日、祝、年末年始を除く）