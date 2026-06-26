「SNOOPY茶屋」「WOODSTOCK NEST」が2026年7月10日（金）リニューアルオープン！

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、スヌーピーで知られるアメリカのチャールズ・M・シュルツ原作の人気コミック「PEANUTS」をテーマにした「SNOOPY茶屋」、

「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の京都・錦店を2026年7月10日にリニューアルオープンいたします。

WOODSTOCK NEST京都・錦店の1階や階段のデザインがパワーアップ！

他の店舗とは一味違った京都らしい和風の店内をお楽しみください♪

リニューアルに伴う休業日

2026/7/1(水)～2026/7/9(木)

※期間中は1階 SNOOPY茶屋も休業いたします。

また、１階 SNOOPY茶屋 京都・錦店と２階 WOODSTOCK NEST 京都・錦店間でのお買い回りが可能になり、より快適にお買い物をお楽しみいただけるようになります。

いち早い続報はWOODSTOCK NEST 公式SNSを要チェック！

instagram：https://www.instagram.com/woodstocknestjp/

X：https://x.com/woodstocknestjp

■ノベルティ

リニューアルを記念して、WOODSTOCK NEST京都・錦店オリジナルランダムステッカーをプレゼント！

店内デザインとお揃いのステッカーです♪

WOODSTOCK NEST京都・錦店、SNOOPY茶屋京都・錦店にて商品をお買い上げのお客様に、

1会計につき1枚プレゼントいたします。

開始日：2026年7月10日(金)～

※なくなり次第終了

※画像はイメージです。

■同時発売 新商品

同時に京都・錦店限定商品も登場！

折り鶴に乗ったウッドストックたちが京都らしいデザイン♪

・ミニトート \1,650 税込

・キーリング \715 税込

・クリアボトル \1,760 税込

ウッドストックの魅力をより一層感じていただけるWOODSTOCK NEST京都・錦店で皆様のご来店をお待ちしております。

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■SNOOPY CHAYA関連リンク

・公式サイト https://www.snoopychaya.jp/

・公式X https://twitter.com/snoopy_chaya

・公式Instagram https://www.instagram.com/snoopychaya_japan/

・オンラインストア https://snoopy-village.jp/shop/pages/snoopychaya/

■WOODSTOCK NEST関連リンク

・公式サイト https://woodstock-nest.jp/

・公式X https://twitter.com/woodstocknestjp

・公式Instagram https://www.instagram.com/woodstocknestjp/

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内約150店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。 2014年より「PEANUTS」をテーマにした和カフェ「SNOOPY CHA-YA」を全国8か所で展開しており、好評を得ています。「SNOOPY Chocolat」の8店舗と「WOODSTOCK NEST」6店舗を加え、和の食文化をキャラクターの魅力を通して提供する飲食ビジネスをさらに強化してまいります。

http://www.telacoya.co.jp



【参考】

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

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■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀

TEL：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp