1位まであと3歩！ サウンドロゴ『は・か・た・の・しお♪』がJOYSOUND総合週間ランキング４位にランクイン

伯方塩業株式会社

伯方塩業株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：石丸一三）が通信カラオケ「JOYSOUND」で配信中の『伯方の塩』サウンドロゴが、総合週間ランキング４位にランクインしたことをお知らせします。また、直近のデイリーランキング（2026年6月21日付）をはじめ、度々デイリーランキング2位になっています。「JOYSOUND」では現在、約44万曲が配信されており、運営会社である株式会社エクシング（U-NEXT.HD）からは、「企業のサウンドロゴでTOP10入りすることは、カラオケの歴史において前代未聞の快挙」との評価をいただきました。

次は、夢のデイリー１位、そして週間１位を獲得できるよう、皆さまにはこれまで以上に「は・か・た・の・しお♪」を歌っていただけるよう、ご協力をお願いします。

JOYSOUND総合カラオケランキング(週間) 集計期間:2026/06/15～2026/06/21

■サウンドロゴを「聞く」から「歌う」へ！JOYSOUNDでのカラオケ配信の経緯

『伯方の塩』のサウンドロゴは、1987年のテレビCM登場以来、現在まで変わらず使用しています。約40年間、全国で配信し続けたことで、『伯方の塩』の認知が拡大しました。一方、近年ではSNSの台頭でテレビを見ない層が増え、新たな発信方法を模索していました。

サウンドロゴをCM音源だけで終わらせたくないとの想いを募らせていたところ、2025年に株式会社エクシングから「サウンドロゴカラオケAWARD(前回大会) 」のお声がけをいただき、同年12月にカラオケ配信を開始しました。

■目指せ80点以上！SNSを中心に広がった「伯方の塩チャレンジ」

『伯方の塩』サウンドロゴの歌詞は、たった6文字で歌唱時間も約3秒です。誰もが知っているフレーズだからこそ、“気軽に歌える楽曲”として配信初期から幅広い世代の方に歌っていただきました。また、カラオケ採点ができたことも人気となった大きな要因です。曲が短く高得点を取るのが難しいことから、SNSでは何度も歌って高得点を狙う、「伯方の塩チャレンジ」や「伯方の塩選手権」などの投稿が広がった結果、ランキングも上昇しました。

【伯方塩業担当者のコメント(プロモーション部)】

日々、SNSのエゴサーチをしていますが、12月のカラオケ配信直後から”伯方の塩が歌えるって本当？” などの投稿が見られました。それから瞬く間に、”伯方の塩チャレンジ” として歌唱履歴が『伯方の塩』一色になるほど何度も歌われた方の投稿が急増しました。とても上手に歌われている方でも採点結果が60点台だった時には、「これでも80点採れないの！？」と一緒に落胆しつつも、何度も歌っていただいている投稿を見ると思わず二ヤリとしてしまいました。4月にJOYSOUND担当者から”週間ランキングTOP100位入りを達成し、現在76位です”と連絡をいただいた時は、想像以上の反響に社内が湧いたことを覚えています。

その後も順位は上昇し、ついに週間TOP10入りしました。沢山歌っていただいた皆さまに感謝しかありません！『伯方の塩』のサウンドロゴがCM音源だけでなく楽曲として皆さまに認めていただいた証であると受け止めています。これからも、サウンドロゴを通して沢山のご縁(塩)が広がることを願っています。

【株式会社エクシング担当者のコメント】

『伯方の塩』のサウンドロゴの凄さは、認知度の高さと誰もが口ずさみたくなる爽快感にあります。サウンドロゴがランキング上位に入ったのは初めてで、当社でも反響の高さに驚いています。これまでテレビCMなどで「聞くもの」だったサウンドロゴが、カラオケを通じて、ユーザー自らが歌って楽しむものへと進化し、これほど多くの人に楽しんでもらえるエンタメになり得るのだと、新たな可能性を感じています。

■前回大会のリベンジ！「サウンドロゴカラオケAWARD 2027」にエントリー

今回、JOYSOUNDでサウンドロゴをカラオケ配信したことで、これまでの「聞く」から、「歌う」という新たな可能性が広がりました。

『伯方の塩』は現在、日本だけでなく北米や東南アジアを中心に海外にも製品を輸出しています。また、企業として「2030年までに世界で一番有名な塩メーカーになる」という目標を掲げています。国内外の方々に「面白い企業」「良い社員のいる企業」と思ってもらえることは、ブランド認知を広げる一つのきっかけになると考えています。

今後、サウンドロゴカラオケという新たな形で、外国人観光客にも歌っていただき、世界に『伯方の塩』の認知を広げたいと考えています。

そのためにも、先ずはサウンドロゴカラオケ日本一を目指すべく、「サウンドロゴカラオケAWARD 2027」へのエントリーを決意しました。前回大会において、当社は残念ながら受賞とはなりませんでした。今度こそ、受賞できるよう全社一丸となって取り組んでまいります。是非、ペンライトの代わりにキッチンで伯方の塩を振りながら、応援をよろしくお願いします。

『伯方の塩』のサウンドロゴが日本中・世界中に響き渡る日を目指して！

ご唱和ください！「は・か・た・の・しお♪」

【伯方の塩 サウンドロゴ】

https://www.youtube.com/watch?v=RC9Xu6QMTZ8

【JOYSOUND「伯方の塩 サウンドロゴ」楽曲情報】

https://www.joysound.com/web/search/song/1143056

【サウンドロゴカラオケAWARD 2027】

https://sound-logo.joysound.com/

【伯方塩業株式会社 概要】

社名 ： 伯方塩業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石丸 一三

所在地 ： 〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目3-4

設立 ： 1973年8月

事業内容： 塩の製造及び販売

コーポレートサイト：https://www.hakatanoshio.co.jp/

※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。

【リリースに関するお問合せ先】

伯方塩業株式会社 プロモーション部

電話：089-943-9672（平日9:00～17:00）

メールアドレス：info@hakatanoshio.co.jp