箔押しブランド『ROKKAKU』と『marble SUD』のコラボ新商品がオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて一般発売開始

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と「marble SUD」のコラボによって実現した箔押しステーショナリーを7月1日（水）からオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて順次一般販売を開始いたします。

また、6月15日（月）からROKKAKU公式オンラインショップ限定で先行予約受付中です。

marble SUDの人気テキスタイルが箔押しステーショナリーになって登場

「人の手の温かみ、手描きの面白さを活かしたモノ作り」をコンセプトに、オリジナルテキスタイルで多くのファンを魅了してきた「marble SUD」と箔押しブランド「ROKKAKU」との特別なコラボが実現しました。

marble SUDの代名詞とも言える、愛らしい動物たちが描かれた遊び心あふれるテキスタイルの世界観を、ROKKAKUならではの箔押し加工で表現。見る人の心をくすぐり、思わず会話のきっかけになるようなアートを、日常に寄り添うステーショナリーへと落とし込みました。

ROKKAKU公式オンラインショップ限定で6月15日（月）より先行予約受付中！

在庫には限りがございますので、ご注文はお早めに！

⬇︎お申し込みはこちら

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/collections/preorder

【商品の概要】ポストカード

繊細なイラストに箔押しを施した、きらめきが美しいポストカードです。

飾っても送っても映える1枚で日常にさりげない彩りを添えます。



●素材：紙

●サイズ：約W100×H148mm

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入）

B6ノート

ヤッホーベアMembersTHANK YOU 25face

使いやすいB6サイズの無地ノートに、箔押しを施した華やかな1冊です。

きらめく箔が表紙を彩り、何気ないひとときに特別感を添えます。



●素材：紙

●サイズ：約W128×H182mm

●仕様：本文64枚 無地

●商品価格（消費税込み）：各1,650円（1冊入）

ヤッホーベアMembersTHANK YOU 25faceミニカードセット

箔押しを施したきらめきが美しい封筒と、メッセージカードのセットです。

ちょっとしたメッセージにもぴったりで、想いをやさしく引き立てます。

※メッセージカードに箔押し加工はございません。



●素材：紙

●サイズ：［メッセージカード］ 約W115×H75mm［封筒］ 約W120×H82mm

●商品価格（消費税込み）：各770円（ミニカード/2枚入 封筒/2枚入）

ヤッホーベアMembersTHANK YOU 25faceしおり

存在感のあるイラストに箔押しを施した、きらめきが美しいしおりです。

異なる2柄のセットで、読書時間をさりげなく華やかに彩ります。



●素材：紙

●サイズ：約W40×H125mm

●商品価格（消費税込み）：各550円（2枚入）

ヤッホーベアMembersTHANK YOU 25faceブックカバー

布のような質感の紙「PAPTIC」を使用することで、箔押し加工と耐久性の両立を実現させたブックカバーです。



●素材：紙（PAPTIC）

●サイズ：約W315×H162mm

●仕様：文庫本サイズ対応(W105×H148mm)※厚さ約3cmまで

●商品価格（消費税込み）：各1,980円（1枚入）

ヤッホーベアMembersTHANK YOU 25faceスリムポーチ

手描きの温かみを感じるデザインに、箔押しのきらめきを添えたスリムポーチです。

すっきりとした形状で持ち運びやすく、文具やコスメ、小物の整理にもぴったりのアイテムです。



●素材：紙（PAPTIC）

●サイズ：約W80×H175mm

●商品価格（消費税込み）：各2,200円（1個入）

ヤッホーベアMembersTHANK YOU 25facePAPTICとは

フィンランドで開発され、持続可能な森林由来のパルプを主原料とし、しなやかさと強度を持ちながらも紙としてリサイクルが可能な、環境負荷の軽減に寄与することが期待されている紙素材です。

marble SUD

2001年、手描きのTシャツからスタートしたファッションブランド。"人の手の温かみ、手描きの面白さを活かしたモノ作り"をコンセプトに、流行にとらわれず会話のきっかけになるような、見る人の心をくすぐるオリジナルテキスタイルを作り続けています。



■marble SUDオフィシャルサイト

https://www.marble-sud.com/

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板を作り、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

【販売場所】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/



●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●ROKKAKU Pinkoiショップ

https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

●全国の取扱販売店

※取扱販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年7月1日（水）

※公式オンラインショップ限定で6月15日（月）より先行予約受付中

●フタバオンラインショップ：2026年7月1日（水）

●ROKKAKU Pinkoiショップ：2026年7月1日（水）

●全国の取扱販売店：2026年7月中旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

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※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）