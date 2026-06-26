箔押しブランド『ROKKAKU』より、新シリーズ『日常をハレの日に』がオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて一般発売開始＆発売記念キャンペーンを実施します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」より新シリーズ「日常をハレの日に」が登場！

7月1日（水）からオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて順次一般販売を開始いたします。

また、6月15日（月）からROKKAKU公式オンラインショップ限定で先行予約受付中です。さらに、X（旧Twitter）とThreadsにて豪華セットが抽選で当たる発売記念キャンペーンを実施します。

日常の中にある小さな幸せを、美しく彩る箔押しステーショナリー

今月開催された「文具女子博トーキョー2026」にて先行販売し、多くのお客様からご好評をいただいたシリーズです。日常の中にある小さな幸せや、心に残る一瞬の情景を詩として描き、それぞれの柄へと落とし込みました。誰もがどこかで目にしたことのある風景や、その奥にある記憶や想いを箔の輝きで表現しています。絵柄そのものの美しさはもちろん、詩に込められた想いや情景を重ねて感じることで、より深くその世界観をお楽しみいただけます。

日常をハレの日に

日常の中にある、心に残る一瞬の情景。「日常をハレの日に」シリーズは、誰にでも馴染みのある風景と、その奥にある記憶や想いを箔の輝きで表現しています。何気ない日常を、やさしくハレの日へと導きます。

ROKKAKU公式オンラインショップ限定で6月15日（月）より先行予約受付中！

在庫数には限りがございますので、ご注文はお早めに！

⬇︎お申し込みはこちら

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/collections/preorder

発売記念プレゼントキャンペーンは、2026年6月26日（金）18:00よりX（旧Twitter）およびThreadsにて開催いたします。

フタバ公式商品紹介X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

【商品の概要】ポストカード

繊細なイラストに箔押しを施した、きらめきが美しいポストカードです。

飾っても送っても映える1枚で日常にさりげない彩りを添えます。



●素材：紙

●サイズ：約W100×H148mm

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入）

B6ノート

Night SkyRainy DaySunset GlowSunlit Leaves

使いやすいB6サイズの無地ノートに、箔押しを施した華やかな1冊です。きらめく箔が表紙を彩り、何気ないひとときに特別感を添えます。



●素材：紙

●サイズ：約W128×H182mm

●仕様：本文64枚 128ページ 無地

●商品価格（消費税込み）：各1,650円（1冊入）

Night SkyRainy DaySunset GlowSunlit Leavesしおり

繊細なイラストに箔押しを施した、きらめきが美しいしおりです。

異なる2柄のセットで裏面には詩が入っており、読書時間をさりげなく華やかに彩ります。



●素材：紙

●サイズ： 約W40×H125mm

●商品価格（消費税込み）：各550円（2枚入）

Night SkyRainy DaySunset GlowSunlit Leavesブックカバー

布のような質感の紙「PAPTIC」を使用することで、箔押し加工と耐久性の両立を実現させたブックカバーです。



●素材：紙（PAPTIC）

●シートサイズ：約W315×H162mm

●仕様：文庫本サイズ対応（W105×H148mm）※厚さ約3cmまで

●商品価格（消費税込み）：各1,980円（1枚入）

Night SkyRainy DaySunset GlowSunlit LeavesPAPTICとは

フィンランドで開発され、持続可能な森林由来のパルプを主原料とし、しなやかさと強度を持ちながらも紙としてリサイクルが可能な、環境負荷の軽減に寄与することが期待されている紙素材です。

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

【キャンペーン概要】「日常をハレの日に」一般販売記念プレゼントキャンペーン

「日常をハレの日に」シリーズの一般販売を記念して、X・Threadsにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

4つの風景をテーマにした新商品シリーズの中から、あなたのお気に入りの柄をコメントしてください。ご応募いただいた方の中から抽選で、選んだ柄のアイテムセットをプレゼントいたします。

【応募方法】

（1）フタバ公式X（旧Twitter）@Futaba_product(https://x.com/Futaba_product) または「ROKKAKU」公式Threads @rokkaku_official(https://www.threads.com/@rokkaku_official) をフォロー

（2）キャンペーン投稿をリポスト

（3）コメント欄に「4つの風景の中で一番好きな柄」をコメント

【応募期間】

2026年6月26日（金）18：00～2026年7月19日（日）23：59

※期間終了後、1週間以内に抽選いたします。

※当選者にはDMにてご連絡いたします。その際、賞品発送のため配送先情報をお伺いいたします。

【当選人数】

X：4名様

Threads：4名様

合計8名様

【当選賞品】

お好きな柄の

ポストカード×1 ブックカバー×1 B6ノート×1 しおり×1

をセットにしてプレゼントいたします。

※4つの柄からコメントいただいた柄で統一したセットをお届けします。

【キャンペーン参加の注意事項】

・本キャンペーンは期間中にリポストをしていただいた方が抽選対象となります。

また抽選時に未フォローの場合、対象外となりますのでご注意ください。

・複数のアカウントで応募した場合、当選資格を失います。

・当選者にはDMにてお知らせさせていただきます。

・発送時に使用する情報は本キャンペーン以外では利用いたしません。

・景品の転売、換金、譲渡等の目的でのご応募はご遠慮ください。

・本キャンペーンについてのお問合せはフタバ株式会社までご連絡ください。

【販売場所】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/



●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●ROKKAKU Pinkoiショップ

https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

●全国の取扱販売店

※取扱販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年7月1日（水）

※公式オンラインショップ限定で6月15日（月）より先行予約受付中

●フタバオンラインショップ：2026年7月1日（水）

●ROKKAKU Pinkoiショップ：2026年7月1日（水）

●全国の取扱販売店：2026年7月中旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 Instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

下記URLより新規会員登録いただくと、

スーパーデリバリーで使える3,000円分のポイント＋送料無料クーポンが特典として付与されます。

⬇︎新規会員登録はこちら

https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277)

※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）