ROG20周年限定モデル！24K金メッキの意匠を纏ったゲーミングキーボード「Azoth Extreme Edition 20」、マウス「Harpe II Extreme Edition 20」発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers（以下 ROG）より、ROG 20周年記念限定デザインを施し、本物の24Kゴールドメッキアクセントを取り入れROG NX Snow Edition 20 メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボード「ROG Azoth Extreme Edition 20」、および最大65,000dpiの高感度ROG AimPoint Pro 65Kセンサーを採用したゲーミングマウス「ROG Harpe II Extreme Edition 20」を発表しました。2026年7月3日（金）より販売開始します。

ROG Azoth Extreme Edition 20 Gaming Keyboard

◆製品特徴

◆製品詳細

- ROG 20周年記念のブラック×ゴールドデザイン：ゴールドとブラックを組み合わせた特別なカラーリングと洗練されたディテールを特徴としており、半透明ブラックキーキャップや、記念の24Kゴールドメッキのネームプレートなど、コレクター垂涎の逸品としての地位を際立たせています。- 確かなうち心地と高耐久設計：カーボンファイバー製のポジショニングプレートおよびPORON制振フォームやパッドに調整可能なガスケットマウントを備え振動を抑え快適で心地よい打鍵感を実現し、フルアルミニウム合金製のケースと金属フレームを採用しで耐久性と剛性をもらたらします。- ROG NX Snow Edition 20 メカニカルスイッチ：高透明度のPC（ポリカーボネート）素材とPC製ハウジングを組み合わせることで、究極のRGBライティング体験を実現しています。また、ボックス型のステム（軸）デザインにより、安定性を高めるとともにホコリの侵入を防ぎます。そして潤滑剤の塗布と特別なチューニングにより、非常にソリッドでクリアな打鍵音と、コトコトとした上質な音響を響かせます。- ROG SpeedNovaワイヤレス技術：ROG SpeedNovaワイヤレス技術により、2.4 GHz RFモード（RGBライティングおよびOLEDオフ時）において、遅延がほぼゼロの安定した途切れのないゲームプレイを、最大1,600時間以上にわたって楽しむことができます。

https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-azoth-extreme-edition-20/(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-azoth-extreme-edition-20/?utm_source=pr&utm_medium=link)

ROG Harpe II Extreme Edition 20 Gaming Mouse

◆製品特徴

◆製品詳細

- ROG 20周年記念のブラック×ゴールドデザイン：ゴールドとブラックを組み合わせた特別なカラーリングと洗練されたディテールを特徴としており、スクロールホイールやサイドボタンにあしらわれた金属製パーツ、24金メッキを施したインナーフレーム（内部骨格）が融合することで、高性能なゲーミングテクノロジーと、真のコレクターズアイテムとしての魅力を兼ね備えた、大胆なアニバーサリールックを実現。- ROG AimPoint Pro 65KセンサーとROG光学マイクロスイッチ：最大65,000dpiの高精度センサーにより高精度かつレスポンスの良いトラッキングを実現します。オリジナルのマイクロスイッチでシャープなクリック感と瞬時の応答性、さらに1億回の高耐久クリック寿命を誇ります。- ROG SpeedNova 8K ワイヤレス技術：最大8KHzのポーリングレートで、極限まで高められた精度と安定性を実現しワイヤレスでも妥協のない応答性を提供します。また標準同梱のUSBワイヤレスレシーバーで、そのまま8kHzに対応。2.4GHzワイヤレス／有線接続いずれでも、Armoury CrateまたはWeb版設定ツールから直接8kHzへの切り替えが可能。

https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/wireless/rog-harpe-ii-extreme-edition-20/

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan