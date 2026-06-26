小田急沿線7商業施設で銀行から駅員まで全95種類の小学生限定おしごと体験、WEB応募受付を6月26日(金)から開始！昨年は過去最多3,371名の応募数となった大人気企画を今年も開催

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/special/oshigototaiken2026(https://www.odakyu-sc.com/special/oshigototaiken2026)

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 取締役社長：細谷 和一郎）は、2026年8月、小田急沿線の7つのショッピングセンター（相模大野ステーションスクエア、本厚木ミロード、ODAKYU 湘南 GATE、新百合ヶ丘エルミロード、ビナウォーク、経堂コルティ、成城コルティ）と各駅を舞台に、小学生を対象とした夏休み特別企画「小田急のショッピングセンター キッズおしごと体験イベント 2026」（以下、「本イベント」）を開催、2026年6月26日(金)よりWEB応募の受付を開始します。

本イベントは、小田急沿線各ショッピングセンター館内における飲食店・物販店のスタッフ体験から、小田急線・江ノ電の駅員体験、ロマンスカーミュージアム、図書館、金融機関での体験まで、全95種類のおしごと体験メニューをご用意しています。体験後には「お給料」として各ショッピングセンターで使えるギフトカードと、修了証・記念写真をお渡しし、こどもたちが「働くこと」「お金の価値」への関心を育む学びの機会として位置づけています。昨年は3,371名の応募・最大倍率78倍※となる過去最多のお申込みをいただき、保護者さまから、満足度99.6％というご好評をいただいています。

※2025年度 本厚木ミロード「サーティワン アイスクリーム」当選倍率（当社調べ）

1.「小田急のショッピングセンター キッズおしごと体験イベント 2026」開催概要

イベント名：小田急のショッピングセンター キッズおしごと体験イベント 2026

実施施設・開催日：

相模大野ステーションスクエア 2026年8月3日(月)・4日(火)

本厚木ミロード 2026年8月6日(木)

ODAKYU 湘南 GATE 2026年8月7日(金)

新百合ヶ丘エルミロード 2026年8月19日(水)

ビナウォーク 2026年8月20日(木)・21日(金)

経堂コルティ 2026年8月25日(火)

成城コルティ 2026年8月27日(木)

対象：小学生

お給料：各ショッピングセンターで使えるギフトカード

プチギフト：修了証や記念写真など

応募期間１.：2026年6月26日(金)～7月12日(日)

相模大野ステーションスクエア、本厚木ミロード、ODAKYU 湘南 GATE

応募期間２.：2026年6月26日(金)～7月26日(日)

新百合ヶ丘エルミロード、ビナウォーク、経堂コルティ、成城コルティ

参加条件：参加を希望されるショッピングセンター各店舗での3,000円（税込・合算可）以上のレシート（レシート有効期間：2026年6月26日(金)～各施設開催日）

※レシートは一部対象外店舗がございます。詳しくは特設WEBサイトをご覧ください

応募方法：各ショッピングセンターの公式LINEよりご応募ください。

特設WEBサイト：https://www.odakyu-sc.com/special/oshigototaiken2026

特設WEBサイト

2. 開催の背景

当社は、小田急電鉄が掲げる「子育て応援ポリシー」、および当社が制定した地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」に基づき、ご家族でいつも利用する地元のショッピングセンターで憧れのお店の店員さん体験をしていただくことにより、お子さまが仕事の大切さ・楽しさをリアルに体感できるよう本イベントを企画しています。

2025年度は、定員約280名に対して 3,371名のご応募、最大倍率は78倍を記録し、保護者さま満足度99.6％、約7割の方から「こどもの成長に有意義」とのご評価※をいただくなど、夏休みの恒例イベントとして定着しています。

近年は小学校・中学校・高等学校において金融教育が拡充し、こどもたちの「働くこと」や「お金」に関する学びへの社会的関心が高まっています。本イベントは、地域に根差す当社ショッピングセンターならではのリアルな原体験を通じ、その学びを後押しする場として、地域共生や子育て支援を目的に、出店ショップや地域のステークホルダーと連携して実施しています。

※当社実施 2025年度 参加保護者さまアンケートより

3. 今年の見どころ 2026年はさらに進化！当選確率2倍になるチャンスも

（1）「はまぎん おかねの教室」（横浜銀行）が2施設に拡大

2025年に新百合ヶ丘エルミロードで初登場し、好評を博した「はまぎん おかねの教室」を、2026年は新百合ヶ丘エルミロードに加え 本厚木ミロードでも開催します。

横浜銀行の行員による「おかねの価値観や使い方」を学ぶ講座のほか、札勘体験、おこづかいちょうワークショップ、ロビーでの挨拶、支店見学など、幅広い金融業務に関する体験をご用意しています。

※本メニューの参加には、レシート提示不要となります

（2）「おめで鯛焼き本舗」（新百合ヶ丘エルミロード）など、新たに6メニューが登場

2026年は、以下を含む新メニューが登場予定です。

本厚木ミロード：ドトールコーヒーショップ

新百合ヶ丘エルミロード：おめで鯛焼き本舗、サンマルク、Odakyu OX（新百合ヶ丘エルミロードでは初）

ビナウォーク： ヒビヤカダンスタイル（ビナウォークでは初）

経堂コルティ：Odakyu OX（経堂コルティでは初）

（3）「小田急ONE ID」連携で当選確率が2倍に

本年は、応募時に小田急電鉄の提供するデジタルサービスプラットフォーム「小田急ONE」のIDと対象施設の公式LINEを連携いただくと、当選確率が2倍となる新施策を導入します。沿線でのお買い物やお出かけと、こどもたちの体験機会とをつなぐことで、ご家族が地域に親しんでいただける関係づくりを目指します。

4.「小田急のショッピングセンター キッズおしごと体験イベント 2026」サポーターについて

こどもたちに仕事の大切さ・楽しさをより一層体感してもらうため、昨年に引き続き本イベントに賛同いただいたサポーターに今年もご支援いただけることになりました。

■応援サポーター（協賛）

株式会社アイデム

このたび、「おしごと体験イベント」の取り組みに賛同し、こどもたちに仕事の素晴らしさを伝えたいとの想いから、応援サポーターとして協賛することが決定しました。

こどもたちが仕事について考えるきっかけづくりを目的としたオリジナル動画や振り返りノートの作成などを通じて、イベントをサポートします。

■サポーター（協力企業）

横浜銀行 新百合ヶ丘支店・厚木支店（体験メニュー提供）

株式会社PR TIMES（体験メニュー提供）

一般社団法人夢らくざプロジェクト（企画・運営協力）

5. 昨年（2025年度）の反響について

（1）2025年度 おしごと体験 人気倍率ランキング TOP3

1位：サーティワン アイスクリーム（本厚木ミロード） 78.0倍

2位：サンマルクカフェ（ビナウォーク／2025年8月19日(火) の回） 57.0倍

3位：小田急線 相模大野駅（相模大野ステーションスクエア／2025年8月4日(月) の回） 55.5倍

（2）2025年度 参加保護者さまの感想（当社アンケートから一部抜粋）

参加された保護者さまの満足度は99.6％（「とても満足」＋「満足」）、約7割の方から「こどもの成長に有意義」とのご評価をいただきました。

＜保護者の皆さまの感想＞

「いつもお世話になっている駅で裏側を見せていただいたり、ホームでアナウンスなど、とても貴重な体験をさせていただきました」（小田急線駅員体験）

「本物の銀行員さんからお金の大切さを学べる機会はなかなかなく、家でもおこづかい帳をつけ始めるきっかけになりました」（はまぎん おかねの教室）

「マンツーマンで丁寧に教えていただき、こどもがすっかりお店のファンになっていました」（飲食店スタッフ体験）

「『将来はパン屋さんになりたい』と目を輝かせていて、夢に出会わせていただいた一日でした」（パンづくり体験）

※昨年実施の2025年度 開催レポート：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000063373.html

■参考

【参考1】小田急電鉄「子育て応援ポリシー」について

小田急電鉄では、子育てしやすい沿線の実現に向けて取り組みを推進していくという姿勢を示した「子育て応援ポリシー」を2021年に策定し、小児IC運賃一律50円化や通勤車への「子育て応援車」の導入、ご家族で楽しめるイベントを開催するなどグループで取り組みを推進しています。少子化という社会課題解決に向けて、小田急だからこそできる子育てしやすい環境整備を引き続き進めています。

URL：https://www.odakyu.jp/sustainability/life/raising-children/

【参考2】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考3】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/

【参考4】小田急電鉄の提供するサービスプラットフォーム「小田急ONE」について

小田急ONEとは、生活の中でふと感じる「あったらいいな」 や「困りごと」をすぐに解決し、スマホひとつで沿線の毎日をゆたかにする「暮らしのマイページ」です。日々の電車移動や電気代のお支払いでポイントが貯まる、会員限定のキャンペーンやイベントに参加できるなど、便利でおトクなサービスと沿線のみなさまをつなぎ、安心で充実した暮らしをお届けします。

URL：https://one-odakyu.com/

【参考5】応援サポーター（協賛）「アイデム」について

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮 https://www.aidem.co.jp/）は、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。

求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介といった採用支援だけでなく、労働雇用状況の調査分析、情報提供を行っています。また、「こどもたちが『働く』ことについて考えるきっかけにしてほしい」という願いのもと、アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」を2005年より開催しています。

【参考6】サポーター（企画・運営協力）「一般社団法人夢らくざプロジェクト」について

こどもたちに様々なおしごと体験の機会を提供することで、次世代への「夢★デザイン」を応援することを目的として、こども向け職業体験プログラム「おしごとなりきり道場」「おしごと弟子入り道場」などを企画しています。これまでに、約50,000人のこどもたちに180種類以上の職業体験プログラムを提供しています。

2023年には、東京都主催「こどもスマイルムーブメント大賞」にて「最優秀賞」を受賞しました。

URL：https://www.yumerakuza.net(https://www.yumerakuza.net/)