【ExREAL】「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」にて元サッカー日本代表選手による特別トークショーを開催！

ExREAL株式会社

日本発のXR技術でリアルを超える体験を届ける、IPファンエンゲージメント・カンパニーであるExREAL株式会社（本社：東京都、代表取締役：和泉淳一、以下「ExREAL」）は、2026年7月20日（日）まで MIYASHITA PARK 「or」にて開催中の「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」の特別企画として、元サッカー日本代表選手の松木安太郎氏、中山雅史氏をゲストにお招きしたトークショーを開催いたします。

ワールドカップにまつわるここでしか聞けない貴重なエピソードや本大会での思い出を語っていただき、会場にお越しいただくファン・サポーターの皆様のパワーを現地へ届けるとともに、日本代表への熱い想いを一つにします。同時に、FIFAワールドカップ2026の超高画質LEDによるパブリックビューイングを実施致します。

本トークショーのチケットには、3D-LEDシアターの鑑賞をはじめとするイベント全体のコンテンツ体験も含まれております。大迫力の空間で、日本代表の熱戦を応援するのと同時に、圧倒的な高精細映像とXR演出を組み合わせ、まるでSAMURAI BLUEの選手たちやJI BLUEのメンバーが目の前に存在しているかのような”リアル”を超える圧倒的没入感を実現し、ファン同士が熱狂と感動を共有できる、新たなスポーツエンターテインメントを創出します。

特別企画「元サッカー日本代表選手トークショー」概要

１.2026年7月11日（土）11:00-12:00 ゲスト：松木安太郎氏

２.2026年7月18日（土）11:00-12:00 ゲスト：中山雅史氏

【チケット料金】 ※価格はすべて税込

▼ 一般チケット：3D-LEDシアターの鑑賞 ＋ トークショー

一般：5,000円 、 3歳以下：無料

▼ プレミアムチケット：3D-LEDシアターの鑑賞 ＋ トークショー ＋ サイン ＋ ゲストとの記念撮影

一般：10,000円 、 3歳以下：無料

パブリックビューイング対象試合

パブリックビューイングの対象は、日本代表のグループステージ・スウェーデン戦をはじめ、日本がノックアウトステージに進出した場合の初戦（ラウンド32、対戦相手は未定）の合計2試合を予定しております。さらにその先へと勝ち進んだ場合も含め、日本代表の主な試合を予定しております。試合の放映は、会場3階に設置された3D-LEDシアターや1階・3階のバーカウンター上スクリーンにて実施し、スタジアムさながらの興奮と感動を皆様にお届けいたします。

【対象試合およびチケット料金】 ※価格は全て税別

※本パブリックビューイングに関する放映権は、FIFAからの借用にて実施いたします。

今回の発表に際し、ExREAL CEOの和泉は次のように述べています。

「本イベントは、従来のパブリックビューイングの枠を超えた、全く新しい観戦体験です。超大型(横9.6m×縦3.6m)高解像度高フレームレートLEDスクリーンにより、選手の息づかいまで感じる『まるでスタジアム最前列』にいるかのような圧倒的臨場感と、高い没入感を実現しました。スタジアムの熱狂と快適な室内観戦を融合し、ExREALならではの『リアル以上』の日本代表戦をお届けいたします。」

「SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE presented by SAISON」イベント概要

- イベント名：三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE presented by SAISON- 公式HP：https://exreal.jp/sbe26- 公式SNS：https://x.com/sbe26（Xアカウント）https://www.instagram.com/sbe26（Instagramアカウント）- 開催期間：2026年5月29日（金）～7月20日（月・祝）- 開催場所：渋谷 MIYASHITA PARK「or」- 主催：ExREAL株式会社、株式会社電通、株式会社J-WAVE、株式会社フロンティアインターナショナル- 特別協賛：三井不動産株式会社、株式会社クレディセゾン- 事業協力：アディダス ジャパン株式会社、株式会社読売新聞東京本社- 公認、制作協力：公益財団法人日本サッカー協会

「SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE presented by SAISON」主な体験・展示コンテンツ

■巨大LED空間で上映される3Dコンテンツ

従来の映像視聴を超える、“体験する映像空間”を提供します。

SAMURAI BLUEの選手たちや監督がまるで観客の目の前に現れるかのようなMR演出や、JI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」の撮り下ろしパフォーマンス映像をお楽しみ頂けます。

■SAMURAI BLUEイマーシブフォトブース

会場内に、SAMURAI BLUEやJI BLUEのメンバーたちと、“まるで隣にいるかのような”写真撮影ができる「SAMURAI BLUE イマーシブフォトブース」を設置。

最先端の空間演出とXR技術によって、“リアルを超える”没入型フォト体験を提供します。

■最新バーチャルフォト体験「クリアキャスト」

ファン自身がXR空間の中に入り込んだかのような、新感覚の記念撮影体験を楽しむことができます。

ExREALについて

ExREALは、「Experiences better lives（エクスペリエンスは人生を豊かにする)」をミッションに掲げ、XR（AR / VR / MR）テクノロジーを活用したIPドリブンの体験設計を行うエンターテイメント企業です。

世界的なスポーツ、音楽、カルチャーIPと共に"リアルを超える体験"をリアルな空間で共有できるXRコンテンツの企画制作を強みにしております。

スポーツ、音楽、カルチャー領域において、グローバルIPの日本および欧米とアジア市場におけるGo-To-Market戦略を支援し、ファンエンゲージメントの最大化を実現します。