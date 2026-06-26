【妊活経験者300人調査】「あの時の私なら、こう言ってほしかった」――いま悩んでいる友人に本当に届けたい “心の支えになる言葉” とは

株式会社言歩木

株式会社言歩木（ことほぎ）は、妊活時のストレスや不安を乗り越え、現在お子様がいる35～45歳の女性を対象に「妊活中の精神的負担」および「妊活期の心の支えとなった言葉や関わり方」に関する実態調査を行いました。

妊活中、先が見えない不安に押しつぶされそうになったり、年齢のことが頭から離れなかったり、周囲の妊娠・出産報告に心が揺れたり――そんな経験がある方もいらっしゃると思います。

さらに、「子どもはまだ？」「そのうちできるよ」といった悪意のない一言が、思っていた以上に深く刺さってしまうことも…。

妊活中のつらさは、検査や通院、思うような結果が出ないことだけにあるわけではありません。日々の生活の中で、周囲から何気なくかけられた言葉や、友人・知人の妊娠・出産報告に心が揺れることもあります。

それでも、そのなかで「この言葉に救われた」「こう接してもらえて少し楽になった」と感じる瞬間があったことも、今回の調査から見えてきました。

前回の記事では、妊活中に傷ついた言葉や、悩みを周囲に共有しにくい実態を紹介しました。今回はその反対側にある、「どんな言葉や関わりが支えになったのか」に焦点を当て、経験者の声をもとに、心が少し軽くなる関わり方を考えます。

【調査概要】「妊活中の本当のつらさ」に関する調査

・調査対象：妊活経験があり、妊活中にストレスや不安を感じた子どものいる35～45歳

・有効回答数：300名

・調査方法：uniiリサーチを使ったインターネット調査

・調査期間：2026年5月22日

救いになったのは、“励ますこと”より“安心して話せる空気”だった

今回の調査から見えてきたのは、妊活中の人が求めていたのは、強い励ましや正しいアドバイスよりも、まず気持ちを受け止めてもらえることだった、という点です。

前回の記事では、妊活中に「話しづらい」「心配をかけたくない」「温度差を感じる」といった理由から、悩みや不安を周囲に共有しにくい実態も見えていました。

妊活経験者300名に聞いた。「妊活中につらかったこと」 結果への不安だけではない、周囲の何気ない一言が心の負担になる実態が明らかに(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000125185.html)

そうした背景があるからこそ、何か気の利いたことを言われるよりも、自分の気持ちを決めつけずに聞いてもらえること、無理に踏み込まずに見守ってもらえること、普段通りに接してもらえることなど、“安心して気持ちを置ける関わり方”そのものが支えになっていたことがうかがえます。

気持ちを整えるために選ばれていたのは「趣味」「運動」「旅行」――妊活だけに閉じない時間が支えに

妊活中の心の支えとなっていたのは、周囲からの言葉や関わり方だけではなく、自分自身で気持ちを整えるための時間でもありました。具体的には、「趣味（読書・映画・カフェなど）」が35.9%で最も多く、次いで「運動・ヨガ・散歩」が32.8%、「旅行・外出」が32.2%、「パートナーとの時間」が30.1%となりました。

また、「友人・家族への相談」は16.5%、「医師・専門家への相談」は10.1%となっており、誰かに頼ること自体も、気持ちを整える手段の一つになっていることがうかがえます。

ここから見えてくるのは、妊活中の人が気持ちを保つために必要としていたのが、特別な解決策というよりも、妊活だけに意識を閉じ込めずにいられる時間や、自分を少し取り戻せる時間だったということです。

趣味に触れること、体を動かすこと、外に出ること、パートナーと過ごすこと。そうした一見ささやかな時間が、先の見えない不安のなかで気持ちを整える支えになっていたのだと考えられます。

「あなたのペースでいい」――求められているのは、無理な励ましよりも“静かな寄り添い”

「あなたにとって大切な人が、妊活中でストレスを感じて相談してきたら、どんな言葉をかけたいですか？」という質問に対し、多く見られたのは相手を強く励ます言葉よりも、「焦らないで」「あなたのペースでいい」「無理しなくていい」といった、気持ちを受け止め、相手に静かに寄り添う言葉でした。

妊活中は、結果が見えないことへの不安や、年齢への焦りが大きな負担になりやすいことが、今回の調査でも示されていました。こうした状況のなかでは、前向きに背中を押すことよりも、「焦らなくていい」「無理しなくていい」と静かに寄り添うことの方が、気持ちを少し軽くする支えになっていることがうかがえます。

実際のコメントでも、

といった声が見られ、経験者が今悩んでいる人に届けたいのは、強い励ましや正解ではなく、まず気持ちを受け止める“静かな寄り添い”であることが考えられます。

「一人で抱え込まなくていい」――支えになっていたのは、答えより“そばにいる”という姿勢

また、次に多く見られた回答は「一人じゃない」「一人で抱え込まなくていい」「つらいときは頼っていい」といった、孤立させない言葉です。



実際のコメントでも、

といった声が寄せられており、経験者が今悩んでいる人に届けたいのは、具体的なアドバイスや正しい答えよりも、まず“ひとりにしない”という姿勢であることがうかがえます。

妊活中は、気軽に悩みを共有しにくく、気持ちを抱え込みやすいからこそ、「解決してあげること」よりも、「一人で抱え込まなくていいと思えること」そのものが支えになるのかもしれません。

“何かを言う”ことだけが支えではない。普段通りに接することも救いになっていた

もう一つ印象的だったのは、支えになる関わり方が、必ずしも特別な言葉をかけることだけではなかった点です。



回答の中には、「あえて妊活のことには触れない」「いつも通りに接する」「他愛もない話をする」といった声も多く見られました。

妊活は、生活の中で常に意識せざるを得ないテーマになりやすいからこそ、特別な言葉をかけることよりも、妊活一色にしない時間や、変わらず接してもらえる関係そのものが、当事者にとって大きな救いになることがあるのだと考えられます。

実際のコメントも、

といった声が多く寄せられました。

支えになる関わり方は、何か気の利いたことを言うことだけではなく、必要以上に踏み込まず、相手が少しでも自然体でいられる空気を保つことにもあるのかもしれません。

本当は「励ますこと」より“わかろうとしてほしかった”――周囲に知ってほしい寄り添い方とは

さらに、「本当は周囲にこう寄り添ってほしかった」と感じていることについても、多くの回答がありました。

「本当はこう寄り添って欲しかったこと、妊活中の女性に対して、周囲にもっと知ってほしいと思うことはありますか？」という質問で最も多かったのは、「何気ない言葉でも傷つくことがあると知ってほしい」といった、言葉や話題への配慮を求める声が12.5%でした。

次いで、「妊活が心身ともに負担の大きいものであることを理解してほしい」という声が10.7%でした。「頑張ればいい」「そのうちできる」といった気持ちの問題として軽く受け止めるのではなく、妊活への正しい理解を求める声が見られました。

また、「気持ちを決めつけないでほしい」「軽く言わないでほしい」といった、決めつけずに接してほしいという声や、「そばにいてほしい」「話を聞いてほしい」といった、静かに寄り添う姿勢を求める声も続きました。

こうした結果から見えてくるのは、妊活中の人が周囲に求めていたのは、特別に気の利いた言葉よりも、まず相手の気持ちや状況を想像しながら、慎重に関わろうとする姿勢だったということです。

妊活経験者が救われたのは「正解」ではなく“寄り添う気持ち”だった

今回の調査全体を通して、妊活経験者が今悩んでいる人に届けたいのは、「こうすればいい」という正解やアドバイスではなく、といった気持ちに寄り添う言葉や関わり方だということです。

「焦らなくていい」

「一人で抱え込まなくていい」

「無理しなくていい」

「話したくなったら話していい」

こうした言葉に共通しているのは、相手を急かさず、決めつけず、必要以上に踏み込まない姿勢でした。

前回の記事で見えてきた“傷ついてしまう言葉”の反対側にあったのは、決して特別な名言ではなく、相手のペースを尊重しながら、安心して気持ちを置ける関わり方だったのかもしれません。

それはとても静かで当たり前のようにも見えますが、妊活中の人にとっては、その何気なさこそが支えになるのだと思います。

先が見えない不安や、誰にも気軽には話せず抱え込んでしまう苦しさがあるからこそ、救いになるのは、答えではなく「気持ちに寄り添おうとする姿勢」なのかもしれません。

妊活をめぐる負担を少しでも和らげるためには、「何を言うか」だけでなく、相手が話したいときに話せる空気を保つこと。その静かな寄り添いが、当事者にとって大きな支えになることが、今回の声からうかがえます。

関連記事｜妊活中の“救われた言葉”の背景にあったもの

妊活中に支えになった言葉や関わり方を考えるうえで、その前提となるのが、当事者が抱えていた不安や心の負担です。 言歩木ではこれまで、妊活を始める前の認識や、妊活中につらかった言葉についても調査結果を公開しています。

妊活は“始めた人だけのテーマ”ではない。お子さまのいない30～45歳既婚女性の回答から見えた、妊活をめぐる認識と不安の実態とは(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000125185.html)

妊活経験者300名に聞いた。「妊活中につらかったこと」 結果への不安だけではない、周囲の何気ない一言が心の負担になる実態が明らかに(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000125185.html)

■毎日の健やかなリズムと前向きなライフステージを応援する「ZAKURO da LEMON」

今回、「妊活」に関する認識調査を実施した株式会社言歩木では、周囲の言葉や関わりによる「心のケア」の啓発に加え、毎日の食生活から女性のゆらぎがちな日々に寄り添うべく、健やかな毎日を応援する発酵ザクロ飲料「ZAKURO da LEMON（ザクロ・ダ・レモン） for pregnancy 」を開発し、2026年2月より発売を開始しました。

社名である「言歩木」には、【ことほぎ＝言祝ぎ】という考え方が込められております。

祝いの言葉や愛でたい言葉によって幸福を祈る、その言葉が現実を少しずつ形づくっていく――そんな、日本人が古くから大切にしてきた「言葉の力」への思いです。

だからこそ私たちは、妊活という繊細なテーマに向き合うなかでも、誰かを追い詰める言葉ではなく、気持ちに寄り添い、少しでも心がやわらぐような関わり方を大切にしたい。

女性の健やかさを支えるうえで大切なのは、体の内側から整えていくことだと考えています。私たちの身体は日々取り入れるものでつくられているからこそ、内側からの健やかさが、その人らしい毎日につながっていく。そのお手伝いをしたいという思いも、言歩木の大切な願いの一つです。

妊活の食生活に取り入れやすい発酵ザクロ「ZAKURO da LEMON（ザクロ・ダ・レモン） for pregnancy 」を2026年2月に発売を開始■発酵ザクロ とは

女性の美と健康のために古くから珍重されてきたザクロに加え、青レモン、山葡萄など複数の果実、葉菜、根菜、山野草群をじっくりと発酵熟成させた植物発酵エキスです。

豊かなポリフェノールをはじめ、じっくりと時間をかけて引き出された独自の「発酵菌生産物質」が含まれており、現代女性の深く豊かな健康維持をサポートします。

■ZAKURO da LEMON（ザクロ・ダ・レモン） for pregnancyについて

「ZAKURO da LEMON for pregnancy」は、妊活期の女性の毎日に寄り添う発酵ザクロ飲料です。ザクロ、国産青レモン、山葡萄をはじめ、複数の植物素材をじっくり発酵熟成。毎日の食生活の中で、内側から健やかさを整えたい方に向けて開発しました。



■会社名：株式会社言歩木（ことほぎ）

■所在地：千葉県市川市

■代表者：島田斗牛

■事業内容：発酵食品・健康食品の企画、販売

■公式サイト：https://www.kotohogi.co.jp/(https://www.kotohogi.co.jp/)

・妊活広場：https://www.kotohogi.co.jp/nintatu-hiroba/(https://www.kotohogi.co.jp/nintatu-hiroba/)

■お問い合わせ：0120-850-396