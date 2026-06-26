キヤノンITソリューションズが「SOLIDWORKS」の優秀販売代理店として日本国内で唯一の「JAPAN #1 Partner SAAS Contribution」を受賞

キヤノンITソリューションズ株式会社キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山 寛、以下キヤノンITS）は、ダッソー・システムズ社より「SOLIDWORKS」ブランドのグローバルリセラーアワードにおいて日本で最も多く販売した代理店に贈られる賞である「JAPAN #1 Partner SAAS Contribution」を含む計4つの賞を受賞しました。左から「2025 President's Club」「2025 100% Club」「JAPAN #1 Partner Sales Rep DraftSight Total Bookings」「JAPAN #1 Partner SAAS Contribution」受賞盾

キヤノンITSは、お客さまのニーズに対応できるエンジニアリングソリューションとして「SOLIDWORKS」を提供しています。

この度、「SOLIDWORKS」ブランドのグローバルリセラーアワードにおいて、2025年の販売実績に基づき、ダッソー・システムズ社より「クラウド版SOLIDWORKS」を日本国内で最も多く販売した代理店に贈られる賞である「JAPAN #1 Partner SAAS Contribution」をキヤノンITSが受賞しました。

さらに、世界中の販売パートナーを対象に、特に優れた実績を上げた販売代理店に授与される「2025 President's Club」と「2025 100% Club」を合わせて受賞しました。加えて、個人部門では、2次元CAD「DraftSight」の拡販に貢献したセールスパーソンに贈られる「JAPAN #1 Partner Sales Rep DraftSight Total Bookings」を受賞しました。

キヤノンITSは、CAD/CAE/PDMの販売において、3次元設計推進をトータルで支援する「SOLIDWORKS」を中核製品として取り扱い、関連するコンサルティングサービスやシステム開発など、設計/製造分野において幅広く3Dソリューション事業を展開しています。また、3次元設計の導入からデータ活用、運用のプロセス改革までをサポートしているほか、設計業務の効率化に有効で利便性が高い設計業務支援ツール「SOLiShie（ソリシエ）」の提供も行っています。

今後も、キヤノンITSは3次元設計業務領域において、導入時立ち上げサービスや、APIカスタマイズ開発による設計支援など、経験豊富なエンジニアによる質の高いユーザーサポートを提供し、持続可能な設計業務の推進に貢献してまいります。

※ SOLIDWORKSは、アメリカ合衆国、またはその他の国における、Dassault Systemes（ヴェルサイユ商業登記所に登記番号B 322 306 440で登録された、フランスにおける欧州会社）またはその子会社の登録商標または商標です。

SOLIDWORKS 向け設計業務支援ツール「SOLiShie（ソリシエ）」について

「SOLiShie」は、「SOLIDWORKS」を使用する設計から生産にいたるさまざまな現場に対応した、キヤノンITS独自のアドインツール群です。モデリング/図面/ユーティリティー/データ管理/コンテンツ作成・解析/PDMといった６つのカテゴリ全70機能を有しています。キヤノンITSから「SOLIDWORKS」のサブスクリプションサービスに加入し、サポートサービスである「テクニカルサービス」に加入されるお客さまは、全機能を特典として利用することができます。

継続的に機能強化や機能追加を行い、お客さまのエンジニアリングチェーンに貢献してまいります。

「SOLiShie」の機能詳細は、キヤノンITSのWebサイトより動画で確認いただけます。

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/manufacturing/3d/solishie-for-solidworks%20

キヤノンITソリューションズの提供するエンジニアリングソリューション

ものづくり企業としての生い立ちを生かし、長年の研究開発で培った技術を強みに、お客さまのニーズに対応できる最適なソリューションをワンストップで提供しています。業務に役立つ多様な商品群や最新のITスキルを駆使した付加価値サービスとともに、お客さまのビジネスと社会の発展に貢献できるエンジニアリング事業の拡大を推進していきます。

一般の方のお問い合わせ先：3Dソリューション製品担当 https://form.reg.canon-its.co.jp/md/3d/inquiry/3dsol-02

3Dソリューションホームページ：https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/manufacturing/3d

ニュースリリースホームページ：https://canon.jp/newsrelease